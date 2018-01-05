Star TV yayın akışı İstanbullu Gelin yeni 32.bölüm fragmanı İstanbullu Gelin ne zaman bu akşam var mı? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Star TV yayın akışı 5 Ocak tarihinde İstanbullu Gelin görünmüyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman? İstanbullu Gelin 32.bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm saat kaçta? Ekranların sevilen iki ismi Aslı Enver ve Özcan Deniz’in rollerini paylaştığı İstanbullu Gelin bugün yayınlanmayacak. İstanbullu Gelin son bölümde Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir. Cuma akşamlarının vazgeçilmez fenomen dizisi İstanbullu Gelin her Cuma izleyicisiyle buluşuyordu. Onun yerine dizinin 31. Bölümü izleyici karşısına çıkacak. İstanbullu Gelin yeni 32. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir. Son bölümü haberimiz içerisindeki link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte sık sık merak edilen Star TV yayın akışı İstanbullu Gelin yeni 32.bölüm fragmanı İstanbullu Gelin ne zaman bu akşam var mı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı haftası nedeniyle 31. bölümü ekranlara gelmeyen İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 BENİ AFFET / TKR

09:45 ADINI SEN KOY

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

16:00 BENİ AFFET / 1292

17:15 ADINI SEN KOY

19:00 STAR ANA HABER

20:00 DELİBAL

22:30 İSTANBULLU GELİN

6 Ocak 2018 - Cumartesi

01:30 UFAK TEFEK CİNAYETLER

03:30 CESUR VE GÜZEL

04:30 HAYAT SIRLARI

İSTANBULLU GELİN YENİ 32. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde olacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Boran Konağı yeni bir sırla sarsılacak!

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiş bir isimdir.Yaklaşık 5-6 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra 1977 yıllarında ailesinle beraber Aydın’a yerleşmişlerdir.Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü Egede yaşayarak geçirmiştir. 1992 yılında piyasayla ilk kez tanışmış ve ilk albümü olan “Yine Ağlattın Beni”yi piyasaya süren Özcan Deniz, asıl şöhreti 1993 yılında müzik marketlerde yerini alan “Hadi Hadi Meleğim” adlı albümüyle yakalamıştır. 1994 yılında Memduh Ün’ün çekimlerini üstlendiği “Ona Sevdiğimi Söyle” adlı filmde rol alarak sinema dünyasına ilk adımını atan Özcan Deniz, 1995 yılında askerlik vazifesini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara vermiş, askerden döndüğünde ise “Yalan Mı?” adını verdiği albümünden sonra aynı isimdeki dizide de rol almıştır. “Asmalı Konak”, “Haziran Gecesi”, “Bir Zamanlar Osmanlı” gibi oldukça ses getirmiş televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğundan da sıkça söz ettiren Özcan Deniz, “O Şimdi Asker”, “Asmalı Konak: Hayat”, “Neredesin Firuze”, “Keloğlan Kara Prens’e Karşı” gibi beyaz perdenin önemli projelerinde de yer almıştır.

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında “Hayat Bilgisi” adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine baş rolde “Suskunlar” dizisinde oynadı. 2013 yılında da “Kayıp” dizisinde ve “Tamam Mıyız?” sinema filminde oynadı.

Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde ünlü popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor. Aslı Enver, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır. 15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte başrolde oynadı.

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

FİKRET - SALİH BADEMCİ

Salih Bademci Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Elveda Rumeli adlı dizide rol alan oyuncu, Zeytin Tepesi adlı dizide Akın, Ulan İstanbul adlı dizide ise Ceyhun karakterini canlandırmıştır. 1984 doğumlu yakışıklı oyuncu Salih Bademci daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi’de hukuk fakültesi öğrenciyi oynamış 2015 yılının Star Tv’de yayınlanan yeni dizilerinden Kiralık Aşk’ta Sinan karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci İzmir doğumludur.

İPEK - DİLARA AKSÜYEK

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Dilara Aksüyek oyunculuk yaşantısına 2012 senesinde Evlerden Biri adlı dizide Filiz karakteri ile adım atmıştır. Daha sonra Merhamet dizisinde Şadiye, Kadim Dostum adlı dizide Deniz karakterini canlandıran Dilara Aksüyek 2015 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adı Mutluluk adlı dizide rol almaktadır. Dilara Aksüyek İzmir Karşıyaka’lıdır.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş

Senaryo: Teşrik-i Mesai