Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor 2018 yarışmacıları kimdir?

Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimdir, Survivor yarışmacı kadrosu merakla bekleniyor. Kadro yavaş yavaş netleşmeye başlarken, Acun Ilıcalı programın başlama tarihini duyurdu ve Survivor ne zaman başlayacak sorusuna yanıt verdi. Survivor All-Star 2018 adıyla yayınlanacak programda, yarışmacı kadrosundan 12 kişi belli oldu. Konuyla ilgili yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Survivor'un başlama tarihini duyurmuştu.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuyla ilgili yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Survivor'un başlama tarihini duyurmuştu. Yapılan açıklamada Survivor'un 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMDİR?

All Star yarışmacıları teker teker belli olmaya devam ediyor. Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir’in ardından, kadın yarışmacılar arasında Nevin Yanıt’ın da olacağı açıklanmıştı. Milli atlet Nevin Yanıt’ın gönüllüler takımında yarışmasıyla birlikte dengeler de değişecek.

İsmi açıklanan diğer yarışmacılar ise Turabi Çamkıran, Cumali Akgül, Murat Ceylan, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Ümit Karan, Nihat Doğan ve Sahra Işık oldu. Diğer yarışmacılar açıklandıkça sizlerle paylaşacağız.

NEVİN YANIT

Son olarak Nevin Yanıt'ın Survivor 2018 katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

SAHRA IŞIK

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam sevgilisi İstinye'de görüntülendi.



Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.

Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

TURABİ ÜÇÜNCÜ KEZ SURVİVOR'DA

Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidecek.Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

SEMA AYDEMİR SURVİVOR ALL STAR'DA

Azmi ve hırsıyla ön planda olan Sema Aydemir Survıvor 2018 - All Starlar takımında olacağını Acun Ilıcalı kendi hesabından duyurdu. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Bu yıl Survıvor 2018'de de hayranlarını ekrana kilitleyecek.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR 2018 ALL STAR'DA

Hırsı,azmi ve yoğun duygularıyla kendini tanıtan Nagihan Karadere, Survıvor'da büyük hayran kitlesine sahip olmuştu. Bu yılda Survıvor 2018 - All Star takımında olacak olan yarışmacı kişiliğiyle de ön plana çıkacağı düşünülüyor. Hırs dolu yarışmacının ismini Acun Ilıcalı kendi hesabından duyurdu. Başarılı sporcu bu yılda kendinden çok söz ettirecek.