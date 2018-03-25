Tehlikeli Karım 2.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım 1.bölüm izle Show TV’de! Yeni dönem dizilerden biri olan Tehlikeli Karım 1.bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Karım izleyicisi yeni bölüm fragmanları ve ilk bölümde neler yaşanacak merak ediyor. Tehlikeli Karım 1.bölümde Derin’in (Gonca Vuslateri) gözyaşları içinde “Aldatılmak gerçekten çok onur kırıcı bir şey. Başka bir kadını sana tercih etmesi. Hiç beklemediğim bir yerden gelmişti darbe. Kalbim soğuktu, bedenim hissiz!” sözleriyle duygularını paylaştığı tanıtımda, Derin’in kaçırılmasıyla işler değişiyor. İstenilen fidyeyi sağlayıp, karısını bulmak isteyen Alper’in (Seçkin Özdemir) “Karımı kurtarmama yardım edin, ben karımı seviyorum!” sözleri dikkat çekerken, Başkomiser Fırat’ın (Mustafa Üstündağ) Alper’i gözaltına alması heyecanı arttırıyor. Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Karım oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal başrolde yer alıyor. İşte merak edilen Tehlikeli Karım 2.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım 1.bölüm izleyicisiyle bu akşam Show TV’de! detayları haberimizde yer almaktadır.

TEHLİKELİ KARIM 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tehlikeli Karım Dizisinin 1. Bölümünde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Tehlikeli Karım 1. Bölüm fragmanında; Seda ve Alper’in lüks bir araç ile kaçışıyla başlıyor. İki sevgili kaçarken baş komiser Fırat ve İpek ise onları yakın takibe alıyor. Uzun süre bir kaçma kovalama, Seda’nın planıyla son buluyor. İzini kaybettiren ikili polislerden kaçtığını sanırken hiç beklemedikleri birine yakalanıyorlar. Yolda sakin bir şekilde bekleyen Derin , kocasını yine o sakin yüz ifadesi ile karşılıyor. Alper karşısında karısı görünce şok olurken , Seda ise Derin’in ölmemiş olmasından dolayı sinirleniyor.

Daha sonra Derin’in aslında o kadar sakin kalamadığını ve aldatıldığını öğrendikten sonra neler yaşadığı ekrana geliyor. Kocasının kendisini aldattığını ve bunu yaptığı halde evliliğini sürdürmesini hazmedemeyen Derin bir süre sessiz kalıyor. Fakat sonrasında öyle tehlikeli bir plan yapıyor ki, kocasından yaşattıklarının intikamını almaya yemin ediyor.

TEHLİKELİ KARIM KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tehlikeli Karım’dan bir tanıtım daha geldi. Farklı hikayesiyle dikkat çeken dizinin ekrana gelen yeni tanıtımında Alper (Seçkin Özdemir) gözyaşları içinde düğün görüntülerini izliyor. Karısına bir şey yapmadığını savunan Alper, karısı Derin’den (Gonca Vuslateri) giderek uzaklaşıyor. Sevgilisi Seda’nın (Bige Önal), Alper’e “Ben diyorum ki zehirleyelim!” sözleri dizinin gerilim dolu hikayesinden ipuçları verirken, Polis Fırat’ın (Mustafa Üstündağ) “Fakir oğlan zengin kızla evlenir. Sonra kendine bir sevgili yapar. Ne paradan vazgeçer ne de sevgiliden!” sözleri dikkat çekiyor. Derin ve Alper’in romantik anları heyecanı yükseltirken, karı kocanın birbirine verdiği “Ölüm bizi ayırana dek asla ayrılmayacağız” sözünün nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

Tehlikeli Karım 25 Mart Pazar saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

TEHLİKELİ KARIM 1.BÖLÜM 1.FRAGMAN

TEHLİKELİ KARIM 1.BÖLÜM 2.FRAGMAN

TEHLİKELİ KARIM OYUNCU KADROSU

Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar eşlik ediyor.

‘SEYİRCİYİ FAZLASIYLA ŞAŞIRTACAĞIZ’

Tehlikeli Karım’ önümüzdeki pazar ilk bölümüyle ekrana gelecek. Size “Bu projede varım” dedirten ne oldu?

Dizinin hikâyesi beni fazlasıyla cezbetti. Daha önce karşılaşmadığım türde, değişik bir hikâyesi var. Kurgusu da farklı. Çarklar her bölümde ayrı dönecek, dinamizmi olan bir proje olması da iyi geldi. Seyirciyi fazlasıyla şaşırtacağız.

Dizide canlandırdığınız Seda Çelik nasıl biri?

Seda, bu yaşına gelene kadar pek çok ağır olay yaşamış biri. Evlatlık alınması hayatını büyük ölçüde değiştirmiş. Hayatın içinde yaşadığı zorluklar sonrası biraz duyarsız bir kılığa bürünmüş. Aynı zamanda korkusuz ve cesur biri. Bir insana rahatlıkla zarar verebilir mesela. Oldukça duyarsız olmasının yanı sıra, evli birine âşık olmasından ötürü de seyircinin gözüne batacak özelliklere sahip olduğu kanaatindeyim. Ancak ilerleyen bölümlerde Seda’ya hak vereceklerdir. Kötülüğüyle dikkat çekecek gibi duruyor.

Seda’nın en çok hangi yönünü sevdiniz?

Seda’nın küçükken yaşadığı şeylerden ötürü yaralı oluşunu sevdim. Üvey annesinin kendisine karşı sergilediği tavırlar da Seda’yı fazla etkilemiş. Ama unutmayın bazen yaranın içinde çiçek bile yetiştirebilirsiniz. Seda, şimdilik içine kapanık ve kabuğuna çekilmiş durumda ancak ilerleyen haftalarda bize neler göstereceğini izleyip göreceğiz.

‘ALDATILMIŞ AMA GÜÇLÜ BİR KADIN GÖRECEKLER’

Dizide aldatılmış bir kadının başına gelenler işlenecek. Nasıl bir aldatılmış kadın profili çizilecek?

Bugüne kadar çekilen dizilerde aldatılan kadınların mağduriyeti işlendi. Ancak ‘Tehlikeli Karım’da tam tersi bir durum söz konusu. Seyirciler bu defa, aldatılmış ama güçlü bir kadın görecekler. Gonca Vuslateri’nin canlandırdığı Derin karakteri belki aldatılıyor ama güçlü bir kadın imajı var. Boyun eğmiyor, mücadele etmesi de gayet güzel!

Genelde aldatılan kadınların pek güçlü olamadığını görüyoruz. Neden?

Kadınlar hassas oldukları ve en can alıcı duygularından vuruldukları için güçsüz kalıyorlar. Bir kadının kalbini açtığı bir insan tarafından aldatılması sonucu toparlanması da zor oluyor. Bu noktada kadınlarda mantık devreye zor giriyor.

TEHLİKELİ KARIM OYUNCULARI

GONCA VUSLATERİ (DERİN GÜNDAY BOZTEPE)

02.09.1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.65 boyundaki oyuncu siyah saçlı ve ela gözlüdür. Show TV'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'da Derin karakterini canlandırmaktadır. 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

SEÇKİN ÖZDEMİR (ALPER BOZTEPE)

1981 yılında İstanbul’da doğan Seçkin Özdemir, Kocaeli İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimini tamamladı. 2011 yılında ‘Leo’ karakterini canlandırdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ile tanınan Özdemir, 2011-2012 yılları arasında Özge Özpirinçci’ ile başrollerini paylaştığı ‘Al Yazmalım’ dizisinde rol aldı. Daha Sonra Bir Aşk Hikayesi, Günahkar, Racon Ailem İçin, Acı Aşk adlı dizilerinde rol alan Oyuncu, 2016 yılında Kiralık Aşk dizisinde ‘Pamir’ ve 2017 yılında Ateşböceği dizisinde ‘Barış’ karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında da ‘ Bir Nefes Yeter’ filmi ilk sinema filmi deneyimini yaşamıştır.