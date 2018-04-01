Tehlikeli Karım 3.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım son 2.bölüm izle Show TV’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen Show TV’nin yeni gözde dizisi Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanları ve son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Tehlikeli Karım’ın 2. Bölüm fragmanında; Derin yaralanıp hastaneye kaldırılıyor. Gözünü hastanede açan Derin ne olduğunu anlamazken durumu de iyidir. Alper ise karısının hastaneye kaldırıldığını öğrenince hemen oraya koşuyor. Fakat peşinden bir magazin ordusu da geliyor. Fırat ise magazin ordusunu dağıtarak Alper’in hastaneye geçmesini sağlıyor. Tehlikeli Karım’ın ekranlara gelen ilk bölümünde ; Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Derin aslında sevgisinin hak edilmediğini çok acı bir biçimde tecrübe etmişti. Kocası Alper’in onu iş ortağı Derin ile aldattığını öğrenmişti. İşte Tehlikeli Karım 3.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım son 2.bölüm izle Show TV’de!

Tehlikeli Karım Dizisinin 1. Bölümünde Neler Olmuştu?

Tehlikeli Karım’ın ekranlara gelen ilk bölümünde ; Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Derin aslında sevgisinin hak edilmediğini çok acı bir biçimde tecrübe etmişti. Kocası Alper’in onu iş ortağı Derin ile aldattığını öğrenmişti. Bir süre bu duruma sessiz kaldı. Fakat eşinin zamanla ondan daha fazla koptuğunu görünce duruma müdahale etmek istedi. Fakat Alper karısına karşı bu kadar sakin değildi. Alper’in sevgilisi Seda’nın dolduruşu ile karısını ortadan kaldırmayı iyice benimsemişti. Alper karısını öldürüp ondan kurtulma planları yaparken işler hiç de tahmin etmediği gibi gitti. Çünkü Derin sessiz ama derinden ilerleyerek Alper’in daha fazla kendisine bağlanmasını sağladı.

Tehlikeli Karım Dizisinin 2. Bölümünde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Tehlikeli Karım’ın 2. Bölüm fragmanında; Derin yaralanıp hastaneye kaldırılıyor. Gözünü hastanede açan Derin ne olduğunu anlamazken durumu de iyidir. Alper ise karısının hastaneye kaldırıldığını öğrenince hemen oraya koşuyor. Fakat peşinden bir magazin ordusu da geliyor. Fırat ise magazin ordusunu dağıtarak Alper’in hastaneye geçmesini sağlıyor.

Seda ise planında başarılı olamayıp eve geri dönüyor. Eve döndüğünde annesi kızını pek iyi karşılaşmıyor. Hakaret ederek şiddet uyguladığı Seda’yı annesinin elinden ablası kurtarıyor. Çok geçmeden de polis tarafından sorguya alınıyor. Fırat ve İpek; kaçırılma olayı ile ilgili tüm şüphelendikleri kişileri sorguluyor. Seda ve Alper ayrı ayrı sorgulanınca birbirlerini suçluyorlar. Derin’in tuttuğu adam Çınar ise şüphelerden dolayı tutuklanınca çok korkuyor. Parasını da alamayan adam hapse gireceğim düşüncesi ile Derin’in evine gidiyor. Derin duşta iken aniden banyoya dalan Çınar’ı karşısında gören kadıncağız çok korkuyor. Çınar’ın bir sonraki hareketi ne olacak ? Derin’in yaptığı oyun ifşa olacak mı ?

Tehlikeli Karım Dizisinin Konusu

Show Tv’nin yepyeni dizilerinden biri olan Tehlikeli Karım MF Yapım önderliğinde yayın hayatına başlıyor. Japonya da yayınlanan ve oldukça tutulan bir diziden uyarlanan senaryosu ilgi çekiyor. Uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Tehlikeli Karım dizisi; birbirine aşık olan ve evlenen çiftin zamanla değişen ilişkilerini ele alıyor. Kocasını çok seven ve aldatılan bir kadın ne yapabilir sorusunun sorulduğu dizide Derin karakteri verdiği tepkiler ile herkesi oldukça şaşırtıyor. Tehlikeli karım suç, aşk ve kara mizah üçgeninde devam ederken; ne paradan ne de sevgilisinden vaz geçmediği için yaşadıkları ekrana gelecek.

Tehlikeli Karım Dizisinin Oyuncuları

Fırat ( Mustafa Üstündağ ) : Emniyette Baş komiser olan Fırat , mesleğine bağlı , hırslı ve zeki bir polistir. Aynı ekipte bulunan İpek polis ile nişanlıdır. Derin’in kaçırılması olayında soruşturmanın başındadır. Soruşturma süresince dikkatlice olayları incelerken her karşılaştığı sorun olayın daha da kişiselleşmesine yol açar. Fırat bir andan kendini Derin-Alper-Seda aşk üçgenin ortasında bulacaktır.

Seda ( Bige Önal ) : Alper’in çalıştığı şirkette hem iş ortağı olan hem de yıllardır gizlice sevgilisi olan Seda oldukça kötü bir kadındır. Evlatlık büyüdüğü için hiçbir zaman kendini birine ait hissetmemiş ve başkalarının acısına karşı duyarsızlaştırmıştır. Bir şeylere elde etme hırsı karşısındakine acı verecek düzeydedir. Bu yüzden Alper ile mutlu olabilmek için karısı Derin’i öldürmesi için planlar yapmıştır.