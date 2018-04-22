Tehlikeli Karım 6.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım son 5.bölüm izle Show TV’de! İlgiyle izlenilen Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki haberimizde yer almaktadır. Tehlikeli Karım’ın 5. Bölüm fragmanında; Fırat Komiser ve İpek cinayetin aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor. Çınar adlı erkeğin kendisinin intihar ettiğine dair görüntüler ve intihar mektubu olmasına rağmen Fırat bunun cinayet olduğunu iddia ediyor. Hatta bu konuda aşırı ısrarcı davranınca diğer meslektaşlarının tepkisine neden oluyor. Bunun üzerine nişanlısı İpek ile büyük bir kavga ediyor. Tehlikeli Karım’ın ekranlara gelen 4. bölümünde ; Alper karısının Çınar’ın katili olduğunu tahmin ediyordu. Fakat bir türlü sağlam kanıt bulamamıştı. Bunun üzerine evde yaşamaktan tedirgin olduğu için Seda’ya gitmişti. Seda ise polislerin kendisini izlediğini ve bu evde yakalana bileceğini söylese de Alper gitmemişti.

Tehlikeli Karım 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayına girmedi. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

Tehlikeli Karım Dizisinin 4. Bölümünde Neler Olmuştu ?

Tehlikeli Karım’ın ekranlara gelen 4. bölümünde ; Alper karısının Çınar’ın katili olduğunu tahmin ediyordu. Fakat bir türlü sağlam kanıt bulamamıştı. Bunun üzerine evde yaşamaktan tedirgin olduğu için Seda’ya gitmişti. Seda ise polislerin kendisini izlediğini ve bu evde yakalana bileceğini söylese de Alper gitmemişti. Akabinde polisler gelerek cinayet şüphelisi kapsamında Alper’i yakalayıp tutuklamıştı.

Tehlikeli Karım Dizisinin 5. Bölümünde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Tehlikeli Karım’ın 5. Bölüm fragmanında; Fırat Komiser ve İpek cinayetin aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor. Çınar adlı erkeğin kendisinin intihar ettiğine dair görüntüler ve intihar mektubu olmasına rağmen Fırat bunun cinayet olduğunu iddia ediyor. Hatta bu konuda aşırı ısrarcı davranınca diğer meslektaşlarının tepkisine neden oluyor. Bunun üzerine nişanlısı İpek ile büyük bir kavga ediyor. İpek bu konunun peşini bırakmasını istiyor. Fırat ise hislerine güvenerek soruşturmayı tek başına yöneteceğini söyleyince; İpek ondan ayrılmak istediğini söylüyor. Daha sonra bazı görüntüler ve fotoğraflar incelendiğinde bir ayakkabı görüntüsü cinayetin aydınlanması için delil teşkil ediyor. Bunun üzerine Seda’yı sorguya alıyorlar. Ayakkabının önce Seda’ya ait olduğunu sansalar da; aynı ayakkabıdan Derin’in de olduğunu öğreniyorlar. Derin ise olanlardan habersiz bir biçimde Kemal’in kızının piyesine gidiyor. Burada Kemal de bulunuyor. Önce Kemal ile Derin arasında bir tartışma çıkıyor. Daha sonra Kemal sahneye giderek kızına destek olmaya çalışıyor. Kemal alkol bağımlılığı yüzünden işini, eşini, evini ve tüm hayatını kaybettiğini söylüyor. Daha sonra kızına sarılarak ondan özür diliyor. Tüm bu yaşananlara şahit olan Alper ise yeğenini kucaklayarak kendi himayesine alıyor.

Tehlikeli Karım Dizisinin Konusu

Show Tv’nin yepyeni dizilerinden biri olan Tehlikeli Karım MF Yapım önderliğinde yayın hayatına başlıyor. Japonya da yayınlanan ve oldukça tutulan bir diziden uyarlanan senaryosu ilgi çekiyor. Uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Tehlikeli Karım dizisi; birbirine aşık olan ve evlenen çiftin zamanla değişen ilişkilerini ele alıyor. Kocasını çok seven ve aldatılan bir kadın ne yapabilir sorusunun sorulduğu dizide Derin karakteri verdiği tepkiler ile herkesi oldukça şaşırtıyor. Tehlikeli karım suç, aşk ve kara mizah üçgeninde devam ederken; ne paradan ne de sevgilisinden vaz geçmediği için yaşadıkları ekrana gelecek.

Tehlikeli Karım Dizisinin Oyuncuları

Gonca Vuslateri̇ (Deri̇n Günday Boztepe) : Zengin bir aileden gelen ve oldukça zeki bir kadın olan Derin, kendine evine ve kocasına adamış bir kadındır. Hayatta tek önem verdiği şek kocasına duyduğu sonsuz aşktır. Kocasına bağlılığı neredeyse saplantı derecesindedir. Bu yüzden Derin’in elinden kocasını almaya çalışacak olan herkesin karşısına korkusuzca dikilebilir. Derin dışarıdan naif ve mükemmel bir ev kadını gibi gözükse de perde arkasında çok tehlikeli bir kadın bulunur. Derin Günday Boztepe karakterine hayat veren Gonca Vuslateri daha önce birçok filmin yanı sıra Anne, Gönül İşleri ve Yalan Dünya gibi yapımlarda da yer almıştır. 1986 doğumlu olan Gonca Vuslateri ; 1 65 boyunda, siyah saçlı ve ela gözlüdür.

Seçki̇n Özdemi̇r (Alper Boztepe) : Derin’in kör kütük aşık olduğu kocası Alper İstanbul’un varoş mahallelerinden birinde büyümüştür. Annesi ve ablasının desteği ile okuyan Alper kendi başına ayakta kalmaya zorlanır. Oldukça yakışıklı olan Alper günü birinde hayatını değiştirecek Derin ile tanışır ve çift evlenir. Evliliğin güzel zamanları geçtikten sonra karısından soğuyup yeni bir sevgili edinince işler değişir. Alper artık kontrol düşkünü karısı ve onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalmaktadır. Alper karakterine hayat veren Seçkin Özdemir daha önce Acı Aşk, Yaban Gülü, Al Yazmalım ,Muhteşem Yüzyıl, Bir Aşk Hikayesi, Günahkar, Racon, Kiralık Aşk, Ateş Böceği birçok dizide rol almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden oyunculuk eğitimini tamamlamıştır.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (FIRAT ENGİN)

1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. ‘’İlk kez Yılan Hikayesi’’ dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra 2000-2007 yılları arasında ‘’Dikkat Bebek Var’’, ‘’Yıldızların Altında’’, ‘’Yarım Elma’’, ‘’Bedel’’, ‘’Hayat Bilgisi’’, ‘’Uy Başuma Gelenler’’, ‘’Aşka Sürgün’’ ve ‘’Yersiz Yurtsuz’’ dizilerinde rol almıştır. ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Muro’’ karakteriyle herkesin dikkatini üstüne toplayan Mustafa Üstündağ, daha sonrasında, ‘’Çılgın Kanal’’, ‘’Cümbür Cemaat Aile’’, ‘’Gün Akşam Oldu’’, ‘’İzmir Çetesi’’, ‘’Merhamet’’, ‘’Aşkın Kanunu’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Bana Sevmeyi Anlat’’, ‘’Bu Sayılmaz’’ projelerinde kariyerindeki basamakları başarılı bir şekilde tırmanmaya devam etmiş ve son olarak da ‘’Çukur’’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Bunların dışında birçok tiyatro oyununda ve sinema filminde yer alan Üstündağ’ın başlıca sinema filmleri şunlardır; ‘’Neredesin Firuze’’, ‘’Emret Komutanım: Şah Mat’’, ‘Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine’’, ‘’Abimm’’, ‘’Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde’’, ‘’Kutsal Damacana 2: İt Men’’, ‘’Vay Arkadaş’’, ‘’Gulyabani’’ ve ‘’Şeytan Tüyü’’.

Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Diziler

Çukur / Kahraman / 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Kara Davut Paşa / 2015

Merhamet / Sermet Karayel / 2013

Kurtlar Vadisi Pusu / Muro / 2007-2009

Emret Komutanım / Sado / 2005-2006

Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Filmler

Şeytan Tüyü / Metin / 2015

Kutsal Damacana 2: İt Men / Kurt Adam / 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine / Muro / 2008

Zincirbozan / Talat / 2007

Zeynep’in Sekiz Günü / Ali / 2007