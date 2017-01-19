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The Walking Dead oyuncuları zam protestosuna başlıyor

Son dönemde Hollywood'u etkisi altına alan gelir eşitsizliği tartışmasına Walking Dead oyuncuları da dahil oldu.

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TV dünyasının en çok izlenen dizilerinden Walking Dead oyuncuları grevin eşiğinde. Yedinci sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Andre Lincoln (Rick) ve Norman Reedus'un (Darly) bölüm başı 100 bin dolar ücret alması ekipte huzursuzluğa nede noldu.

ÜCRETLERİNİ DÜŞÜK BULUYORLAR

Benzer başarı gösteren yapımların oyuncularının bölüm başına 1 milyon dolar kazandığı bu dönemde ücretlerini çok düşük bulan iki başrol oyuncusu, yeni sezonda yer almayabilir.

Dizinin kadrosundaki diğer oyuncuların da ücretlerinde iyileştirme yapılmasını talep ettiği belirtiliyor.

TV DÜNYASININ EN KARLI YAPIMLARINDAN BİRİ

Ekran yolculuğuna 2010 yılında başlayan ve kadrosunda yıldız oyuncu barındırmamasına rağmen büyük başarı kazanan Walking Dead, TV dünyasının en karlı yapımları arasında yer alıyor.

GAME OF THRONES'DA DA BENZER SORUN YAŞANMIŞTI

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yıldızları aynı zamanda en çok kazanan oyuncular olmak için yapımcılarla benzer bir problem yaşamıştı.

Game of Thrones'un en önemli 5 oyuncusu Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harrington (Jon Snow), Lena Heady (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Nikolaj Coster-Waldau'nun (Jamie Lannister), 7'nci ve 8'inci sezonların her bölümü için en az 500 bin dolara imza attığı konuşuluyordu.

Ancak bu rakamlar bile onları televizyonun en çok kazanan dizi oyuncuları yapmaya yetmemişti.

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