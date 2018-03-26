The Walking Dead son bölüm izle The Walking Dead 8. sezon 13. bölüm (FX)

Yeni bölümleriyle olay yaratan ve büyük beğeniyle izlenen The Walking Dead son bölüm izleme linki dizinin fanları tarafından araştırılıyor. Popüler bir çizgi roman uyarlaması olan hayatta kalma temalı The Walking Dead 8. sezon 13. bölüm nasıl izlenir? The Walking Dead dizisinin yayın hakları FX dizisinde bulunuyor. The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder. Bu dünyada, zombiler, hikâyenin geçtiği bölgenin yerel argosunda "aylaklar" adıyla anılmaktadır.

MAGGİE VEDA MI EDİYOR?

The Walking Dead'in Maggie'si Lauren Cohan'in 8. sezonla birlikte anlaşmasının bittiği dizinin bir sonraki sezonunda yer alıp almayacağı sorunsalı tazeliğini korurken, oyuncunun yeni bir dizide yer alacağı haberi kafaları iyice karıştırdı. ABC'nin önümüzdeki sezon projelerinden Whiskey Cavalier'de yer alacağı duyurulan Cohan, zombilere veda mı ediyor?

Dizinin showrunnerı Scott Gimple, geçtiğimiz günlerde konuya dair "olur öyle şeyler, ama konuşuyoruz, halledeceğiz." tarzında bir yorum yapmıştı.

İçeriden kaynaklar ise ABC'nin pilot bölüm siparişi alan Whiskey Cavalier isimli dizisinin, hayata geçip geçmeyeceğinin henüz kesin olmaması sebebi ile Cohan'ın The Walking Dead ile henüz yolları ayırmadığını söylüyor. Hatta dizi sipariş alıp yayını kesinleşse bile, Maggie karakterinin yola devam edebileceği konuşuluyor.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?

YENİ BÖLÜMLER FX KANALINDA

AMC’nin ekranlarda sekizinci sezonunu dolduran hit dizisi The Walking Dead, yeni bölümleriyle FX kanalına geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi sekizinci sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra, 26 Şubat Pazartesi günü saat 21.30’da FX ekranlarına olacak.

Robert Kirkman imzalı ünlü çizgi romandan uyarlanan ve sekiz sezondur ekranın en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran The Walking Dead, 25 Şubat’ta 125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşacak. Dizi, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan insanların hikayesini ele almaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde dokuzuncu sezon onayını alan dizi, radikal bir hamleyle sonbaharda başlayacak yeni sezonunda showrunner değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Yeni sezonda showrunner koltuğu dizinin senaristlerinden Angela Kang’a devredilecek ve Kang dizinin ilk kadın showrunner’ı olarak görevi devralacak.

125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşan AMC dizisi, Amerika yayınından 24 saat sonra FX ekranlarında Türkiye izleyicisinin karşısına çıkıyor.