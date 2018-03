The Walking Dead son bölüm izle The Walking Dead 8. sezon 13. bölüm (FX) Popüler televizyon dizisi The Walking Dead 8. sezon 13. bölüm izleme yolları merak ediliyor. The Walking Dead son bölüm nasıl izlenir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Türkiye yayın hakları FX kanalında bulunan ve yeni bölümleri Pazartesi akşamları FX’te yayınlanan The Walking Dead dizisi aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder. Bu dünyada, zombiler, hikâyenin geçtiği bölgenin yerel argosunda 'aylaklar' adıyla anılmaktadır. Sadece beyinleri yokedilerek etkisiz hale getirilebilen bu aylaklar, herhangi bir canlıyı yakalayıp parçalayarak yiyen 'yaşayan ölüler' olarak betimlenmiştir. Aylaklar, ayrıca, sağlıklı insanları ısırarak veya tahrip ederek içlerindeki zombi virüsünü bulaştırma yoluyla kendileri gibi birer zombiye dönüştürebilmektedir.