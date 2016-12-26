Trabzonspor Fenerbahçe özet Fenerbahçe deplasmanda önde

Trabzonspor Fenerbahçe özet dakikaları nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Trabzonspor taraftarının da desteğiyle maça etkili başladı ancak penaltı ve kırmızı kart maçın kırılma noktası oldu. Fenerbahçe Fernandao’nun penaltıdan attığı golle öne geçerken Sow farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor Fenerbahçe özet dakikaları haberimizde bulunuyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Trabzonspor taraftarının da desteğini arkasına alarak maça baskılı başlangıç yapan taraf oldu.

İlk tehlikeli atak da Trabzonspor’dan geldi. 6.dakikada Trabzonspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Castillo son çizgiye inip pasını içeriye çıkardı, kale alanı önünde Mustafa Akbaş'ın gelişine şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

9.dakikada Trabzonspor yine etkili oldu. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında İsmail'in hatasıyla Yusuf topu kaptı, içerideki Castillo'ya doğru pasını çıkardı ancak savunma kritik bir hamleyle topu kesti.

Maçın 17.dakikasında ise ilginç bir gelişme yaşandı. Mücadelenin kıdemli yardımcısı Kemal Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 4. Hakem Tolga Özkalfa'yla yer değiştirdi. Bayrak Özkalfa'da...

19’da Fenerbahçe tehlikesi! Rakip yarı alanda Onazi'den topu kapan Alper ceza sahasına girdikten sonra topu hemen gerisindeki Fernandao'ya bıraktı. Brezilyalı oyuncunun yay üzerinden gelişine vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

23.dakikada Trabzonspor kaleyi yokladı. Trabzonspor atağında Castillo ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu, top Volkan'ın kontrolünde az farkla dışarı gitti.

Maçın ilk bölümlerinde şut ve topla oynama oranlarında Fenerbahçe’ye üstünlük kuran taraf Trabzonspor oldu. Maçın kırılma anı ise penaltı pozisyonu oldu.

28.dakikada Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Josef kafayı vurdu, ön direkte Yusuf ağlara doğru giden topu eliyle kesti ve devamında Josef topu ağlara göndermesine rağmen hakem oyunu durdurup penaltıyı verdi. Penaltıya sebebiyet veren Yusuf Erdoğan, golü eliyle kestiği için doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

29.dakikada beyaz noktaya gelen Fernandao, kendi soluna doğru sert vurdu. Onur köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen topu çıkaramadı. Fenerbahçe 1-0 önde.

36.dakikada Mehmet Ekici kaleyi yokladı. Trabzonspor kaleyi cepheden gören ancak kaleye oldukça uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici doğrudan kaleyi denedi. Onun sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

40.dakikada fark ikiye çıktı. Trabzonspor atağında topu kapan Fenerbahçe, Lens'le kontra atağa çok hızlı çıktı. Sağdan rakibini ekarte eden Lens, içeriye girdi ve kale alanı önünde boş durumdaki Sow'u gördü. Senegalli golcü de tek dokunuşla topu boş ağlara yolladı: 0-2

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

49’da Sol köşe gönderinin hemen önünden kazanılan serbest vuruşta Lens doğrudan kaleyi denedi, top yan ağlarda kaldı.

52’de Sağ kanatta topu alan Şener, ceza sahasına girmeden topu geriye çıkardı. Alper'in gelişine sert şutunda top yandan auta çıktı.