TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. TRT 1’in ilgiyle izlenilen dizisi Payithat Abdülhamid yeni 32.bölüm bu akşam yine aynı saatinde ekranlara gelecek. Peki Payitaht Abdülhamid son bölümde neler yaşandı? Gelin birlikte göz atalım. Payitaht Abdülhamid son bölümde Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir. Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık. Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir? İşte merak edilen TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32.BÖLÜM 1.FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32.BÖLÜM 2.FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.

TRT’nin “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek’ dizileri ile Türkiye'nin ilk Hollywood projesi olan -Y Production ile ortak yapımını üstlendiği- "The Ottoman Lieutenant- Osmanlı Subayı" filmine imza atan, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin ortak olduğu ES Film’in yeni projesi “Payitaht- Abdülhamid”in çekimleri, İzmit'teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde başladı. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı'nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit'te de dış çekimler yapılacak.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşacak. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapacak.

Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Payitaht Abdülhamid bu akşam 32. yeni bölümü ile 5 Ocak Cuma günü, yani bu akşam ekranlara gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

07:106 Mantı

08:25Böyle Bitmesin

10:101'de Bugün

10:20Beni Böyle Sev

12:45Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:301'de Bugün

14:40Bir Yastıkta Kocayalım

16:30Biz Biriz

16:35Yeşil Deniz

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Payitaht "Abdülhamid"

23:55Biz Biriz

00:00Ev Sineması Kuşağı "Adı Yunus"

02:05Böyle Bitmesin

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin 32. yeni bölümü 5 Ocak Cuma günü saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir.

Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. Parvus’un safına çektiği bir Alman askerinin Osmanlı sancağını yakma girişimiyle başlayan husumet, Murad’ın askeri vurup esir düşmesine ve iki ülkenin arasında kriz çıkmasına kadar uzanır.

Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir.

Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık. Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir?

Sultan Abdülhamid, Almanlarla olan siyasi krizi çözmek üzereyken, bu kez Parvus’un başka bir korkunç planıyla yüz yüze kalır. Sultan Abdülhamid bu ölümcül hamleyi bertaraf etmeyi başarabilecek midir?

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.