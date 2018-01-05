TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı?
TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sevilen ve ilgiyle izlenilen dizi Payitaht Abdülhamit yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid son bölüm izleyicisini şoke etmişti. Payitaht Abdülhamid 32.yeni bölüm bu hafta var mı? TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm fragmanı araştırılıyor. TRT 1 yayın akışında Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm var. Payitaht Abdülhamid bu akşam 32. yeni bölümü ile 5 Ocak Cuma günü, yani bu akşam ekranlara gelecek. Peki sevilen dizi Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir. Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. İşte merak edilen TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? soruların yanıtları sizlerle…
TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. TRT 1’in ilgiyle izlenilen dizisi Payithat Abdülhamid yeni 32.bölüm bu akşam yine aynı saatinde ekranlara gelecek. Peki Payitaht Abdülhamid son bölümde neler yaşandı? Gelin birlikte göz atalım. Payitaht Abdülhamid son bölümde Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir. Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık. Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir? İşte merak edilen TRT 1 yayın akışı Payitaht Abdülhamid yeni 32.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde…
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32.BÖLÜM 1.FRAGMANI
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32.BÖLÜM 2.FRAGMANI
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Payitaht Abdülhamid bu akşam 32. yeni bölümü ile 5 Ocak Cuma günü, yani bu akşam ekranlara gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
07:106 Mantı
08:25Böyle Bitmesin
10:101'de Bugün
10:20Beni Böyle Sev
12:45Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:301'de Bugün
14:40Bir Yastıkta Kocayalım
16:30Biz Biriz
16:35Yeşil Deniz
18:55Hava Durumu
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Payitaht "Abdülhamid"
23:55Biz Biriz
00:00Ev Sineması Kuşağı "Adı Yunus"
02:05Böyle Bitmesin
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Payitaht Abdülhamid dizisinin 32. yeni bölümü 5 Ocak Cuma günü saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE
Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir.
Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. Parvus’un safına çektiği bir Alman askerinin Osmanlı sancağını yakma girişimiyle başlayan husumet, Murad’ın askeri vurup esir düşmesine ve iki ülkenin arasında kriz çıkmasına kadar uzanır.
Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir.
Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık. Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir?
Sultan Abdülhamid, Almanlarla olan siyasi krizi çözmek üzereyken, bu kez Parvus’un başka bir korkunç planıyla yüz yüze kalır. Sultan Abdülhamid bu ölümcül hamleyi bertaraf etmeyi başarabilecek midir?
Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu
Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.
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