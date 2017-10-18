TRT 1 yayın akışı bugün neler var? 18 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı 18 Ekim Çarşamba günü sabah saat 07:00’da yayınlanan “İyilik Kulübü” adlı program; başlarından birbirinden farklı olaylar geçmiş çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Hayran olduğu futbolcu ile tanışıp onunla sahaya çıkan, beraber keyifli bir gün geçiren çocuğun yaşadığı coşkulu mutluluk… Ya da ailesiyle ilk defa İstanbul’u gören ve boğaz kıyısında keyifli bir akşam geçiren hasta bir çocuğun tattığı tarifsiz neşe, İYİLİK KULÜBÜ’nde ekrana yansıyacak. Farkındalık yaratmak için çekilen bu program ile güne güzel başlayabilirsiniz. 07:40’da “Yeşil Deniz” adlı yerli dizinin tekrar bölümü ekranların karşında olacak. Doksanlı yılların sıcak ve samimi, neşeli köy dizisi küçük bir Ege kasabasında geçiyor. Dört arkadaş para bulma, zengin olma hayalleriyle yaşarken bir gün aradıkları fırsat ayaklarına kadar geliyor ve dördünün de hayatlarını sonsuza dek değiştirecek macera başlıyor. Köy yaşantısının hakim olduğu dizide birbirinden renkli maceralar yaşanıyor. Sabaha güzel bir başlangıç yapmak için ekranların sevilen ve popüler dizisini izleyebilirsiniz.

10:00’da “TRT 1’de Bugün” haber bülteni ekranların karşısına geçecek. Dünyada gelişen olayların en güncel ve en ayrıntılı şekilde ele alındığı yayın sayesinde gündeme düşen konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 10:10’da “Beni Böyle Sev” isimli yerli dizi tekrar bölümüyle yine sevenlerinin karşısına çıkacak. Aşk konulu dizi ile güzel bir sabaha merhaba diyebilirsiniz.

12:45’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı program, birbirinden değerli konukları ve hekimleri ile farklı sağlık dallarında bilgiler vermeye çalışacak. 14:30’da ise “Bir Yastıkta Kocayalım” adlı evlilik programı renkli kesitleri ile yayına başlıyor. Gerçek hayat hikayelerini gözler önüne seren program sayesinde farklı anlara şahit olabilirsiniz. 16:45’de “Hakkını Helal Et” programı ve hemen ardından da saat 19:10’da “Hava Durumu” yayına başlıyor.

19:30’da “Zafer Kiraz ile Ana Haber” bülteni ekranlarınıza yansıyacak. 20:00’da ise “Diriliş Ertuğrul” adlı dizi yepyeni bölümü ile sevenlerini ekranların karşısında kilitliyor. 23:30’da başlayan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı programda ise yine yaradılışa ve kainata dair pek çok gizemli soru tartışılacak. 01:00’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” programının tekrarı başlıyor.

02:20’de “Yeşil Deniz”, 04:24’de “Bir Yastıkta Kocayalım” adlı evlilik programı tekrar bölümleri ile ekranlarınızın karşısında olacak. 05:40’da ise “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” tekrarıyla yayın akışına başlayacak.