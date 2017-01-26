TRT'nin yeni dizisi Payitaht 'Abdülhamid' Şubat'ta TRT 1'de

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla Şubat ayında TRT1 ekranlarında başlıyor!

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor. Sultan Abdülhamid Han karakterini ise, “Ihlamur Altında”, “Tatar Ramazan”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Babam ve Ailesi” ve en son TRT’nin mini dizisi “Son Destan” gibi projelerde seyircinin severek izlediği Bülent İnal üstleniyor.

Tarihin en merak edilen dönemi ile Payitaht Abdülhamid ekranlara taşınacak

Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor. Proje Tasarımı Osman Bodur’a ait ve senaryosunu yine Osman Bodr ve Uğur Uzunok’un üstlendiği “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesini seyirciye aktaracak.

Dizinin ana teması: Mücadele

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.

TRT’nin “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek’ dizileri ile Türkiye'nin ilk Hollywood projesi olan -Y Production ile ortak yapımını üstlendiği- "The Ottoman Lieutenant- Osmanlı Subayı" filmine imza atan, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin ortak olduğu ES Film’in yeni projesi “Payitaht- Abdülhamid”in çekimleri, İzmit'teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde başladı. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı'nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit'te de dış çekimler yapılacak.

Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.