Tutsak 2. yeni bölüm fragmanı ilk 1. bölüm Kanal D’de izlendi

Kanal D’de yayın hayatına başlayan “Tutsak” dizisi ilk bölüm ile ekranlara geldi. ? İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği projede kendisinden 30 yaş büyük bir adamla evlenmek zorunda bırakılan Elif’in hikayesi ekranlara taşındı ve Tutsak ilk bölüm büyük beğeni kazandı. Tutsak 2. yeni bölüm fragmanı ise gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kaldı.

TUTSAK İLK BÖLÜM ÖZETİ

Elif'i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif'in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah'tan sonra yalnız kalan Elif'e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif'e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah'ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif'in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif'in ne kadar önemli olduğudur.

Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif'le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif'e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.

TUTSAK KONUSU NEDİR?

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.

Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.

Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.