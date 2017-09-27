Tutsak 3. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D’de

Kanal D’nin yeni dizilerinden birisi olan Tutsak yeni sezonda kısa sürede sevildi. 26 Eylül akşamı yayınlanan Tutsak son bölüm ardından gözler Tutsak 3. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Tutsak son bölümde, Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır. Dizide Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.

TUTSAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır.

Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokacaktır.

Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidecektir. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.

TUTSAK KONUSU NEDİR?

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.

Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.

Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.