Tutsak 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D’de izlendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Tutsak dizisi izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Tutsak son bölüm izleyicilerle buluştu ve büyük beğeni kazandı. Tutsak son bölümde, Gürhanların evinde yaşanan olayların tam ortasında kalan Elif için zor günler başladı! Sadullah cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gürhanların konağına gelen polisler cinayet soruşturması kapsamında Kenan'ı tutukladı. Peki Tutsak 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

TUTSAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Gürhanların evinde yaşanan olayların tam ortasında kalan Elif için zor günler başlıyor! Sadullah cinayetinde yeni bir gelişme yaşanıyor. Gürhanların konağına gelen polisler cinayet soruşturması kapsamında Kenan'ı tutukluyor. Kenan'ın tutuklanması herkesi şoke ediyor! Bu durumdan en çok etkilenen isim ise Elif oluyor. Sadullah'ın ölümünden sonra Kenan'ın onunla yakından ilgilenmesi ve güven vermesi sonucu bu olayın yaşanması Elif'i derdinden sarsıyor!

Artık kimseye kolay kolay güvenemeyecek olan Elif'in yardımına ise Bahadır koşuyor. Onun zor zamanlarında destek olan Bahadır, bu yaşananlardan sonra Elif'i hiç yalnız bırakmıyor. Kenan'ın kısa sürede serbest kalmasıyla rahat edemeyen Bahadır, soluğu polislerin yanında alıyor! Peki Bahadır'ın polislere söylemek istediği şey ne? Elif, bundan sonraki süreçte polislerle iş birliği yapacak mı?

Sadullah'ın ölümüyle artık hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Elif, parmağındaki yüzüğü de çıkarıyor. Ancak Elif’in geçmişinden gelen bir tanıdık, zorlu geçmişini bir kez daha onun karşısına çıkartıyor. Elif'in amcası onu bundan sonra özgür bırakmayacağını ve nereye giderse Elif'i de oraya götüreceğini söylüyor. Elif için zor günlerin biri bitmeden diğeri başlıyor!

TUTSAK KONUSU NEDİR?

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.

Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.

Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.