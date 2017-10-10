Tutsak 5. yeni bölüm fragmanı 4. son bölüm Kanal D’de

Tutsak 4. son bölüm izleyenlerden tam not alırken Tutsak 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilen Elif’in hikayesini konu alan Tutsak son bölümde, Bahadır’ın Elif’e olan aşkını itiraf ettiği duygu yüklü sahne merak edildi. Elif ise Kenan’a istediğini verdi ancak işler hiç tahmin ettikleri gibi yolunda gitmedi. Tutsak 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

TUTSAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Elif, Elmas’a yakalandıktan sonra evde zor durumda kalır ve bu durum Bahadır’la ilişkisini etkiler.

Bahadır Murat’la konuşurken ikili arasında kavga çıkar ve Bahadır zor bir gece geçirir. Bu sırada Nazlı, Sadullah’ın öldüğü gün ailesiyle neler konuştuğunu öğrenir. Derin kimsenin tahmin etmediği bir zaman Elif’in konaktaki hayatını değiştirecek bir şeye sebep olur.

Bahadır Elif’e olan aşkını itiraf eder. Yaşanan krizlerden sonra Elif, Kenan’a istediğini verecek ve kasayı açacaktır. Fakat işler tahmin ettikleri gibi yolunda gitmeyecek ve bu durumdan herkes etkilenecektir.

TUTSAK KONUSU NEDİR?

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.

Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.

Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.