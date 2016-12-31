TV 8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı yayınla ekranlarda
TV 8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programıyla yılbaşını evde kutlayacakları eğlendirmeyi amaçlıyor. 2017’ye geri sayım yapılan saatlerde TV 8 canlı yayınla ekranlara gelecek O Ses Türkiye yarışması Yılbaşı Özel programıyla yine dolu dolu.
TV 8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı yayın yılbaşını evde kutlayacak kişilere eğlenceli bir alternatif sunuyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı birbirinden eğlenceli konuklarla geceyi renklendirecek. 2017 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında futbolcular, oyuncular ve şarkıcılar en sevdikleri şarkıları izleyenlerle paylaşacak. TV 8 canlı yayınla ekrana gelecek O Ses Türkiye konukları kimler olacak?
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI
31 Aralık Cumartesi günü yılbaşı özel bölümüyle evlere konuk olmaya hazırlanan O Ses Türkiye’de bu yıl; Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz, Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecek.
O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir programın sunuculuğunu üstlenirken; bu özel gecede jüri üyeleri ise her zamanki gibi arkası sahneye dönük bir şekilde tanımadıkları bu sesleri değerlendirecekler. Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2017’yi, müzik, kahkaha ve eğlence ile TV8 ekranlarında karşılamaya hazır olun!
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