Ufak Tefek Cinayetler son 22.bölüm Star Tv izleme linki Ufak Tefek Cinayetler yeni 23. bölüm fragmanı yayında mı

Ufak Tefek Cinayetler 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler Star Tv' nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetlerin 22. Bölüm fragmanı seyircisinin karşısına çıktı. Sarmaşıkta kol gezen yalanlar ve entrikalar, karanlığa gömülen gerçekler ile kazanan kim olacak ? Doğruluktan şaşmayan mı yoksa güç ve korkuya yatırım yapan mı? Star TV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle çok konuşulucak. Bu kez gerçekten bir cinayet işlenecek Başrollerini Gökçe Bahadır, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil'in paylaştığı dizide, Merve ve Pelin'in onlara saldırmaya çalışan Tunç'u ormana yuvarlaması herkesi şok etti. Çocukların öğretmeni olan Tunç, Pelin'e takıntılıydı. Ona platonik bir şekilde aşık olan Tunç, Pelin'in her hareketinden bir anlam çıkartıp, onun her davranışını istediği gibi yorumlayınca ortalık karışmıştı. Evliliği tehlikeye giren Pelin'i Merve evini geri almak karşılığında kurtarmıştı. Tunç'un hasta olduğunu ve bunu herkese yaptığını Taylan'a anlatan Merve, Tunç'u da başka bir yere sürdürmüştü. Ondan böylelikle kurtulduklarını sanan Merve ve Pelin ise büyük bir yanılgı içinde olduklarını, Tunç'un Sarmaşık'a dönmesiyle anlamış oldu.







Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!







Merve ile Serhan’ ın boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Merve’nin tüm oyunlarına rağmen Aksaklar dağılır. Merve' nin sarmaşığa yayılmış yalanları bu sefer de Tunç Hoca ve Burcu için birbirine düğümlenir. Pelin ile kendisinin hayat sigortasını yaptıklarını ve Burcu ile Tunç'tan aynı anda kurtulduklarını düşünen Merve, ava giderken avlanır. Pelin ile bir anda kendisini ıssız bir ormanda Tunç'la karşı karşıya bulur. Bu karşılaşma da ufak bir cinayete gebedir ne yazık ki.







Bu sırada Oya, Serhan, Mehmet ve Taylan ile tekne turuna çıkar. Bu turu oyanın yaşadıklarını üzerinden atması için düzenleyen Beyler, kendi motivasyonlarını da yükseltmek isterler. Tur da Serhan ile Oya'nın yakın sohbetini fark eden Mehmet yaşadığı geri dönüşümler ile ikili arasındaki aşkı fark eder. Taylan' ın olmadığı anda bunu dile getiren Mehmet, Serhan'dan bu birlikteliğin Merve'yi incitmemesi için gizli tuttuklarını öğrenir. Bu arada Arzu'ya kuryenin teslim ettiği evraklar olacak yeni olayların habercisidir.



Mehmet ve Burcu’nun düğününde buzhaneye kapatılan Oya apar topar hastaneye kaldırılır. Merve, Pelin ve Arzu bu olayın bir kaza olmadığının farkındadırlar, bu yüzdende herkes birbirinden şüphelenir. Serhan, Oya’yı hastanede ziyaret ettiğinde bu olayın bir kaza olmadığını öğrenir ve olayın peşini bırakmamaya karar verir. Olayı araştırmaya başlayan Serhan herkesle tek tek konuşurken, panikleyen Burcu tüm dikkatleri Arzu’nun üzerine çeker. Oya’yı buzhaneye Arzu’nun kapattığını ileri süren Burcu bir taşla iki kuş vurmak niyetindedir ve oyununu daha da ileri götürür. Arzu ile konuşurken kameraların onları çektiği bir yerde kendisini merdivenlerden atarak bebeğini düşürdüğünü söyler ve görüntüleri tüm Sarmaşığa izletir. Bu sayede ortada olmayan bebek yalanından da kolayca kurtulur. Merve ise bu durumdan yararlanarak hem Kraliçeliğini göstermek hem de Arzu’nun elinde tuttuğu büyük kozu boşa çıkartmak için Sarmaşığın tüm kadınlarını toplar ve Arzu’nun evini terk etmesini ister. Kendisini Mehmet dahil kimseye inandıramayan Arzu, Merve’nin baskısı ile de gitmeyi tercih eder. Bu sırada her şeyin kendisi için yolunda gittiğini düşünen Burcu, Oya’dan bir davet alır. Oya’yı buzhaneye kapatırken bilekliğini ona taktıran Burcu oldukça gergindir. Fakat bu yüzleşme Serhan’ın yemeğe Arzu ile davetsiz bir şekilde gelmesi ile değişir. Serhan kovulan garsona kadar her şeyi araştırmıştır ve bu olayı Burcu’nun yaptığını öğrenmiştir. Bunu Mehmet’e söyler, bu sırada hamile olmadığı gerçeğini açıklaması ile işler Burcu için oldukça zorlaşır. Soluğu Merve’nin yanında alan Burcu, suçunu itiraf etmesi ile artık onun yeni kurbanıdır. Geçmişin kapanmamış hırslı ve kana susamış şeytanı olarak çıkıp gelen Tunç’tan kurtulmanın sigortası olarak Burcu’yu öne süren Merve güç savaşında kendi ailesini kaybeder. Boşanma celdi Serhan tarafından eve gönderilir.







Liseden arkadaş olan dört kadın ve onların hayatlarında olan dört adam arasında geçen hikayede tutkulu aşklar, karanlık sırlar, geçmişten gelen kapanmamış hesaplar, yalanlar ve birbirinden zorbaca hazırlanmış entrikalar… Lise yıllarında dörtlü bir kız grubu olan Merve, Oya, Pelin ve Arzu büyüdüklerinde de yine aynı sitede bir araya gelirler. Sarmaşık Merve’nin Kraliçeliğini ilan ettiği yerdir, Pelin ise onu gizli gizli izleyip bitirmek isteyen biricik yakın dostudur. Arzu ise onlardan kendini sıyırmak istese de uzak kalamaz. Oya ise her zaman doğrudan yana olması ile grupta ve Sarmaşıkta birçok düşman edinmiştir kendisine. Merve’nin eşi ile yaşadığı aşk ise ortalığın iyice alevlenmesine neden olur.



Gökçe Bahadır



1981 yılında İstanbul’da doğan oyuncu Akademi İstanbul Radyo Televizyon Bölümünden mezundur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alırken; Fenerbahçe FM radyo programı sunmuştur. Best Tv’de VJ’lik ve Show Tv de sunuculuk deneyimleri vardır. Hayat Bilgisi dizisi ile büyük bir üne kavuşan oyuncu, Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, ve Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. Yaprak Dökümü dizisindeki rolü ile de oyunculuk kariyerini zirveye taşıdı. Sonrasında Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül ve Adı Efsane dizileri ile birçok ödülün sahibi oldu.



Aslıhan Gürbüz



16 Şubat 1983’ te Çanakkale de dünyaya gelen oyuncu aslen Eskişehir’lidir. Küçüklüğünde babasının işinden dolayı birkaç şehir gezmek durumunda kalan Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezundur. 2009 yılında Meral Okay’ın senaristliğini yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol alarak piyasaya giriş yaptı. Yahşi Cazibe projesi ile oyuncu olarak ismini duyurmuştur. Daha sonrasında Kanal D’nin Zeytin Tepesi dizisinde başrol oynamıştır. 2011 yılında Kerem Kupalı ile dünya evine girdi fakat bu evlilik 2014 yılında son buldu. Bu tarihten sonra işine odaklanmıştır.