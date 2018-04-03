Ufak Tefek Cinayetler 24.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 23.bölüm izle! Milyonları ekrana kilitleyen dizi Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Ufak Tefek Cinayetler 23. Bölüm Fragmanı yine entrikalar ve tuzaklarla dolu sahneleriyle izleyiciyi merakta bırakmayı başarıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde; Merve ve Pelin'in başı büyük belaya giriyor. Tunç'un başına gelenler yüzünden iki kadında hapse girme korkusu içerisinde, ancak sadece kendi paçalarını kurtarma peşindeler ve bu uğurda birbirlerini harcamaya hazırlar. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde damga vurmuştu. Ay Yapım imzası taşıyan Ufak Tefek Cinayetlerin yönetmen koltuğunda iki başarılı yönetmen birden oturuyor. Bir tanesi "Deli Bal" ve "Arka Sıradakiler" gibi başarılı projelerin yönetmenliğini yapmış olan Ali Bilgin, bir diğer isim ise "Medcezir" ve "Dayan Yüreğim" gibi dizilerle adından söz ettirmiş olan Deniz Yorulmazer'dir. Etkileyici hikayesi ve farklı olay örgüsüyle izleyiciye aksiyon dolu dakikalar yaşatan dizinin oyuncu kadrosunda ise; Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz ve Mert Fırat gibi başarılı isimler yer alıyor.

Ufak Tefek Cinayetler Dizisinin 22. Bölümünde Neler Oldu?

Burcu Mehmet'e hamile olduğu yalanını söylüyor. Arzuyla tartıştıkları sırada kendisini merdivenlerden aşağı atıyor ve Arzu beni merdivenlerden itti ve bebeğimi düşürdüm diye kendisini Mehmet'e acındırıyor. Ancak Oya, Burcunun hamile olmadığı gerçeğini Mehmet'e söylüyor. Burcu sahte bir düşük raporu bulmanın peşinde ve Merve'den yardım istiyor. Merve Burcu'nun bu isteğini kendi emellerine alet ederek onu Tunç'a yönlendiriyor. Merve, Burcu'ya raporu sana Tunç verecek diyerek onun yanına yolluyor. Tunç'a da Burcu sana aşık, senin Pelin'le arana girmeye çalışıyor diyerek kışkırtıyor.Tunç Burcu'ya saldırıyor, Burcu kaçmayı başarıyor ancak Tunç tutuklanıyor.Tunç ve Burcu, Merve'nin kendilerine oyun oynadığını anlıyorlar ve Burcu şikayetini geri alıyor. Dışarı çıkan Tunç Merve ve Pelin'in peşine düşüyor. Merve ve Pelin Sarmaşıkta Tunçla buluşuyor ancak çıkan tartışma esnasında Pelin ve Merve Tunç'u ittirerek tepeden aşağı yuvarlıyor. Tunç'un akıbeti ise merak konusu.

23. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Ufak Tefek Cinayetler 23. Bölüm Fragmanı yine entrikalar ve tuzaklarla dolu sahneleriyle izleyiciyi merakta bırakmayı başarıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde; Merve ve Pelin'in başı büyük belaya giriyor. Tunç'un başına gelenler yüzünden iki kadında hapse girme korkusu içerisinde, ancak sadece kendi paçalarını kurtarma peşindeler ve bu uğurda birbirlerini harcamaya hazırlar. Oya ve Serhan'ın aşkı son sürat devam ediyor ancak Merve onların aşklarını ortaya çıkarmak üzere. Serhan'ın hayatındaki kadının kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan Merve'nin akıllara zarar planı işleyecek mi? Öte yandan Burcu'nun hamilelik oyunu fiyaskoyla sonuçlanıyor ve onun sonu oluyor. Peki Mehmet'le ilişkisi bitecek mi?

Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Konusu

Dört adam ve dört kadın arasında yaşanan entrikalar, karanlık sırlar, tuzaklar, tutkulu bir aşk ve bu uğurda söylenen şeytanın aklına bile gelmeyecek yalanların ekrana taşındığı dizi'de bu dört kadının hayat hikayesine odaklanıyoruz.Tüm entrikaların, cinayetlerin ve yalanların sebebi aslında bu kadınların arasındaki rekabet, kıskançlık ve tabii ki tüm yalanların içinde var olmaya çalışan gerçek aşk...

Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Oyuncuları

Oya (Gökçe Bahadır)

Oya işini çok seven ve hastalarına değer veren bir doktordur. Çok iyi kalpli bir kadın olan Oya, çevresindeki kötülüklere karşı göğüs germeye çalışan bir kadındır. Serhan'a aşık ve onunla büyük bir aşk yaşıyor.

9 Kasım 1981 yılında İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak tv programı sunarak kamera karşısına geçen Bahadır'ın ismini duyurduğu dizi "Hayat Bilgisi"dir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Yaprak Dökümü", "Mühürlü Güller", "Kayıp Şehir", "Aramızda Kalsın", "Hatırla Gönül" ve "Adı Efsane"dir.

Merve (Aslıhan Gürbüz)

Merve yaptığı entrikalarla ve kurduğu tehlikeli tuzaklarla kötülük tanımının tam karşılığıdır. Sarmaşık da her şey ondan sorulur. Herkesin hayatına müdahale eder. Pelinle birlikte sürekli entrika peşinde koşarlar ancak söz konusu çıkarlar olduğunda herkes tek başınadır.

16 Şubat 1983 yılında Çanakkale'de doğan Aslıhan Gürbüz, Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Rol aldığı ilk proje "Bir Bulut Olsam" dizisidir. Oyunculuktaki başarısını kanıtlayan güzel oyuncunun yer aldığı diğer projeler ise; "Yahşi Cazibe" ve "Zeytin Tepesi"dir.

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

TÜLİN ÖZER

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları’nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu’nun “Meleğin Düşüşü” filmi ile “En iyi kadın oyuncu” Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Ahmet ‘in annesi Handan Sultan’ı canlandırmıştır. Ocak 2016’da bir bisküvi markasının reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017’de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 İstanbul’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen. 1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D’de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı.

BADE İŞÇİL

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007’de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın Ezel dizisinde “Şebnem Sertuna” karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil’dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013’te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 2015 yılında, Muhteşem Yüzyıl-Kösem adlı dizide rol almıştır.