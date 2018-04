Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ufak Tefek Cinayetler son 24.bölüm Star Tv izleme linki

Ufak Tefek Cinayetler 25.yeni bölüm fragmanı ve Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Star Tv’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetlerin 25. Bölüm Fragmanı öncesi 24.son bölüm seyircisinin karşısına çıktı. Hiçbir şekilde Aksak soyadından vazgeçmek istemeyen Merve sonunda, Serhan’ın hayatındaki kadının Oya olduğunu öğrendi. Bu yeni gelişme aynı adama aşık iki kadın arasında büyük bir savaş başlamasına neden olacak. Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak. Bu sefer Merve’ye meydan okuyan Oya kendi ilkelerine ne kadar bağlı kalabilecek bu savaşta? Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 25.yeni bölüm fragmanı ve Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölüm izleme linki haberimizde...





UFAK TEFEK CİNAYTLER 24.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sarmaşıkta yine yer yerinden oynuyor. Merve yaptığı planın işe yaraması sonucunda şüphelerinde yanılmadığını bir kez daha gördü. Oya'nın Serhan'ın eve gelmesi üzerine beklenen büyük savaş başlar. Oya bu sefer kılıcını ve kalkanını kuşanıp, karşılık verir. Hiç beklenmedik bir anlaşma ile Merve'ye meydan okur. Merve ise adım adım farklı oyunlarla kaybettiklerini kazanma peşindedir. İki zeki kadının kapışmasında geçmişin hesaplaşmasının da görüleceği hiç şüphesiz söz konusu. Edip ise birbirinden bu kadar farklı ve zekalarını farklı kullanmayı tercih eden iki kadından birini seçmek zorundadır. Bu seçip ise hepimizi oldukça şaşırtacak. Burcu'dan ayrılan Mehmet, Arzu'ya doğru koştukça daha da geriler. Çünkü Arzu yaşadığı tüm bu karmaşadan sonra yeni bir aşka yelken açar. Mehmet'i kaybeden Burcu ise ne yapıp edip onu geri kazanmanın yollarını arar. Bunun içinde ilk durağı Mervedir. Bu sefer Sarmaşıkta Merve ve Oya'nın savaşı için hangi paktlar, oyunlar ve yeni şer birlikleri oluşacak ?







UFAK TEFEK CİNAYTLER 23.SON BÖLÜM ÖZETİ



Tunç Hoca’nın bir anda ortadan yok olması ile, büyük bir panik halinde olan Merve ve Pelin’in başı derttedir. Üstelik her ikisi de birbirlerine dürüst olmadan yalnızca kendilerini kurtarmanın peşindedirler. Merve, Serhan’ın hayatında başka biri olduğundan kuşkulanmaya başlar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan ile Serhan’ın evine gider. Konuşmak istediğini söyleyen Merve önce tartışır sonrasında iki yetişkin insan olduklarını ve bu durumu konuşarak halledebileceklerini söyleyerek Serhan’a kahve hazırlar. Fakat kahvenin içine uyku ilacı koyar ve telefonundan herkese mesaj atar.



UFAK TEFEK CİNAYTLER 24.BÖLÜM FRAGMANI







Böylece hayatındaki kadının bu olağanüstü durumu anlamak için evine geleceğinden emindir. Oya ise her şeyden habersiz bu tuzağa yakalanır. Mehmet, Burcu’nun hamileliğinin sahte olmasından haberdar olur. İyi bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar. Mehmet Burcu’yu terk eder. Bu sefer kuyulara düşen Burcu olacak gibi görünse de Sarmaşıkta adalet acaba yerini bulacak mı?



UFAK TEFEK CİNAYETLERİ DİZİ KONUSU



Liseden arkadaş olan dört kadın ve onların hayatlarında olan dört adam arasında geçen hikayede tutkulu aşklar, karanlık sırlar, geçmişten gelen kapanmamış hesaplar, yalanlar ve birbirinden zorbaca hazırlanmış entrikalar… Lise yıllarında dörtlü bir kız grubu olan Merve, Oya, Pelin ve Arzu büyüdüklerinde de yine aynı sitede bir araya gelirler. Sarmaşık Merve’nin Kraliçeliğini ilan ettiği yerdir, Pelin ise onu gizli gizli izleyip bitirmek isteyen biricik yakın dostudur. Arzu ise onlardan kendini sıyırmak istese de uzak kalamaz. Oya ise her zaman doğrudan yana olması ile grupta ve Sarmaşıkta birçok düşman edinmiştir kendisine. Merve’nin eşi ile yaşadığı aşk ise ortalığın iyice alevlenmesine neden olur.



UFAK TEFEK CİNAYTLER 24.BÖLÜM FRAGMANI







UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİ OYUNCULARI



Mert Fırat

10 Ocak 1981 yılında Ankara da doğan Fırat, ortaokul yılların beri tiyatroya ilgi besleyen biriydi. Üniversite sınavından sonra Alanya da bir süre garsonluk yapıp para biriktirdi. Biriktirdiği para ile İsveç’te ki kız arkadaşının yanına giden oyuncu orada bir süre yaşadı. Bu süre zarfında garsonluk, aşçılık gibi deneyimleri oldu. Ayrıca oradaki üniversitede radyo ve televizyon üzerine eğitim aldı. Daha sonra Ankara’ya dönüp Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafyası Fakültesinde Tiyatro Bölümünü bitirdi. İstanbul da Oyun Atölyesinde sınava girip kazanması ile Binbir Gece, Yersiz Yurtsuz ve Kapalı Çarşı projelerinden peş peşe teklif alması bir oldu. Bunun üzerine İstanbul’a taşınan sanatçı birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Atlı karınca, başka dilde aşk, bizim evin halleri, kelebeğin rüyası, intikam, devrimden sonra, dedemin insanları, do not forget me İstanbul yer aldığı projelerden bazılarıdır.









Selim Bayraktar

17 Haziran 1975 tarihinde Kerkük’te Dünya’ya geldi. 12 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye’ye kaçan oyuncu; Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet askerleri için seçilmişti. Ne yazık ki bu seçilme kendisine ölüm getireceği için doğduğu yeri terk edip Eskişehir’e yerleşirler. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2000 yılında bitiren oyuncu bir süre Paris Sirk’inde palyaço olarak çalıştı. Önce Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda sonra Antalya Devlet Tiyatrosunda sahne almaya başladı. Köprü, büyük oyun, bir bulut olsam, romantik komedi 2 projelerinde yer alan oyuncunun en iyi çıkış yaptığı rol Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sümbül Ağa karakteri ile olmuştur. 2005 yılından beride Devlet Senfoni Orkestrası’nda müzisyen olan Bihter hanımla güzel bir evliliği yürütmektedir.