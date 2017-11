Ufak Tefek Cinayetler 3.bölüm yeni fragman izleyiciyle buluştu Ufak Tefek Cinayetler oyuncu kadrosu ve hikayesi

Ufak Tefek Cinayetler yeni 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı belli oldu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Ufak Tefek Cinayetler dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler'de bu hafta beklenmedik olaylar yaşanacak. Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor. Ufak Tefek Cinayetler, duygusal ve heyecan verici yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bu hafta Oya, için intikam vakti geldi! Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler her hafta artacak temposuyla çok konuşulacak.



Kadınlar, erkekler aşk ve yalanlar...



Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 3. BÖLÜM FRAGMANI







Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



4 kadın ve 4 adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı 'Ufak Tefek Cinayetler' her hafta artacak temposuyla çok konuşulacak.



Ufak Tefek Entrikalar...



Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Merve’nin zehir gibi aklını izlemeye hazırız. Kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin’e olacak gibi... Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; ”Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır.” Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz!



Serhan ve Oya arasında sular kaynamaya başlıyor.”Ne kadar iyi insan olursan ol, aşk seni yoldan çıkarır!” İşte Oya’nın bilmediği de bu!







UFAK TEFEK CİNAYETLER İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Merve, Oya, Arzu ve Pelin hesaplaşması başlıyor!



Ufak Tefek Cinayetler ilk bölümünde Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.



Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?



DİZİNİN KONUSU



Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.



Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar.







OYUNCU KADROSU



Oya Toksöz (Gökçe Bahadır)



Hikayemizin protagonisti. 1980 doğumlu. Jinekolog. İyi kalpli ve akıllı bir kadın… İyi bir ailede yetişmiş. Geçmişte uğradığı bir iftira sonucu, hayatı değişmiş. Bekar. Çocuğu olmadığı için, hayatı boyunca, ciddi, evliliğe giden bir ilişki kurmaktan kaçınmış. Çocuk özlemi içinde. Adalet duygusu çok yüksek. İhtiyacı olanlara yardım eden, kötülerin cezasını bulmasını gönülden isteyen bir insan. Onun adalet mücadelesini izleyeceğiz.



Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)



Hikayemizin antagonisti. Dört kadının liseden beri lideri. 1980 doğumlu. Çalışmıyor. Güzel, bakımlı, kötü kalpli ve çok zeki bir kadın. Herkesin arkasından iş çeviriyor, herkesi kontrol altında tutmak istiyor. Kendi sosyal çevresi – bir nevi tebaası- içinde oldukça güçlü… Narsistik kişilik bozukluğu var. Kendi varlığını ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyor. Hayattaki adaletsizliğin temsilcisi… Fakat izleyeni kendine hayran bırakan zekası sayesinde, gözümüzü alamadığımız bir karakter.



Pelin Tarhan (Bade İşçil)



1980 doğumlu. Merve’nin en yakın arkadaşı. Çok sevimli, çok yumuşak mizaçlı görünen ama kara vicdanlı bir kadın. Merve’den daha bile tehlikeli ama çaktırmıyor. Yavaş yavaş neler yapmaya muktedir olduğunu göreceğiz. Çalışmıyor. Klasik bir ev hanımı. Kocasına çok ama çok düşkün, onu bütün dünyadan kıskanıyor ve elinde tutmak için yapamayacağı hiçbir şey yok.



Arzu Kara (Tülin Özer)



Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hikayesini izleyeceğiz. Güçlendikçe kötüleşecek.



Serhan Aksak (Mert Fırat)



Hikayemizin bir numaralı erkek kahramanı. Merve’nin eşi. 38 yaşında. İdeal bir eş, ideal bir baba, karizmatik, vicdanlı, mükemmel erkek, mükemmel insan… Hayattaki “ iyiler”in temsilcisi. Harika çocuk olarak büyümüş, hep başarılı olmuş, burslar almış, Londra’da okumuş. Gustosu olan bir adam. İyi giyimden, iyi yemekten ve iyi şaraptan anlıyor. Yaptığı tek hata, Merve’nin tatlı yüzüne kanıp, onunla bir aile kurmuş olması… Oya’yla tanıştığı zaman, yanlış tercihler yaptığını fark ediyor. Oya’yla aralarında, ikisinin de istemediği, yanlış bulduğu bir aşk filizleniyor. Kendini ondan uzak tutmaya çalışsa da, biz aşkın adım adım içine sızışını izleyeceğiz.



Edip Hoca (Selim Bayraktar)



Kızların lisedeki öğretmeni, Oya’nın en yakın arkadaşı, akıl hocası, ailesi, her şeyi… Aralarında tanımlayamadıkları bir ilişki var. Üstelik kader arkadaşılar da bir yandan… Birlikte iftira uğramışlar, ikisinin hayatı da aynı olaydan ötürü tepetaklak olmuş. Bundan dolayı, omuz omuza verip, hep birbirlerine destek olmuşlar. Edip’in Oya’ya düşkünlüğü, çok aşağılarda aşk gibi görünüyor. Oya’nın hayatında ciddi biri olmadığı için, Edip hep onun en yakını, bir nevi hamisi, kocası olmuş. Bu yüzden asla bir aşk ilişkisi içine girmeye ikisi de meyletmemiş. Yer yer biz; “ah keşke olsalar bunlar” diyoruz.



Edip mi Serhan mı gibi bir ikilemde kalmak muradımız… İkisinin farklı meziyetleri var. Serhan daha atak, heyecan verici, hayatın içinde bir adamken, Edip daha çok huzuru ve sükuneti temsil ediyor. Biri sıcak diğeri serin… Biri tehlikeli diğeri güvenli… Oya’nın yolculuğunda en ciddi yol ayrımı olacak bu iki adam…



Edip, diğer taraftan da hikayemizin akil kişisi… Hep doğru şeyi söyleyen, bize hikayenin felsefesini anlatan karakter…



Taylan Tarhan (Ferit Aktuğ)



Kadınlarla aynı yaşta, aynı liseden Taylan… Lisedeyken Oya’nın sevgilisiymiş, şimdi Pelin’in eşi. Çok yakışıklı ve çok yakışıklı olduğunun fazlaca farkında, bütün karakteri bunun üzerine şekillenmiş, dolayısıyla şımarık bir adam… Çok güvenilir bir karakter değil. Pelin’i her an aldatabilir, bırakıp gidebilir. Zaten iç güveysi kimliğiyle evlenmiş, Pelin’in babasının yanında çalışıyor. Büyük ihtirasların adamı değil Taylan, komik, eğlenceli, hafif bir adam…



Mehmet (Yıldıray Şahinler)



Arzu’nun eşi. 48 yaşında. Hoş adam, zarif, kibar, fit… Arzu’yla, Arzu gençken evlenmiş. Şimdi Arzu’da daha genç bir kızla (Burcu) karısını aldatıyor. Zaaflarının yönettiği, kolaylıkla yanlış yöne sapabilen bir adam… Arzu’yla çekişmeli bir boşanma sürecine girecekler ve Mehmet’ten yer yer nefret edeceğiz. Burcu’nun elinde oyuncak olması, işine gelince çok rahat yalan söyleyebilmesi, Mehmet’i kadınların gözünde “klasik erkek” yapıyor.