Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu akşam var mı Star Tv yayın akışında neler var yeni bölüm ne zaman

Ufak Tefek Cinayetler yeni 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her salı akşamı Star Tv'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu haftaki Star Tv yayın akışında yer almamasından dolayı izleyiciyi;" Ufak Tefek Cinayetler bu akşam yok mu? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm neden yayınlanmadı? Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm ne zaman yayına girecek? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta yayına giren Ufak Tefek Cinayetler dizisi 10.son bölümünde Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle 9 Ocak Salı 20.00'da Star'da! İşte 2 Ocak Star Tv yayın akışı ve Ufak Tefek Cinayetler yeni 11.yeni bölüm fragmanı...



UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?



Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Star Tv yayın akışında yer aldığı gibi dizinin yerine “Recep İvedik” adlı yerli sinema filmi ekrana gelecek. Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin yeni bölümü ise yeni yılın ilk haftası nedeniyle yayına bir hafta ara verdi.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 11.BÖLÜM FRAGMANI







UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor!



Ufak Tefek Cinayetler dizisinde geçtiğimiz hafta Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.



BAŞROL OYUNCULARINDAN UFAK TEFEK CİNAYETLER HAKKINDAKİ YORUMLARI



Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil gerçek hayatta kadın dayanışmasına inanıyor! Ufak Tefek Cinayetler'de birbirinin açığını yakalamak için fırsat kollayan kadınları canlandıran Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil, gerçek hayatta “kadın kadının kurdudur” mottosundan ziyade kadın dayanışmasına inanıyor.



Bu çekimin esasında geçtiğimiz ay gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Tülin Özen’in geçirdiği bir ev kazasından dolayı, vuslat bu aya sarktı. Bu ayki çekimin hazırlık faslında da, son dakikada, Aslıhan Gürbüz’ün omzundaki ufak bir sakatlık nedeniyle çekime katılamayacağı haberini aldık.



Tülin Özen İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nin matematik-fen bölümünden mezun olup İTÜ Elektrik Mühendisliği’ne girmiş. Onun için mühendislik, tabiri caizse, genetik bir hadise... Babası makine, annesi elektronik, kardeşi endüstri mühendisi... Ortaokul eğitimi sırasında bulaştığı tiyatro grubunda, sanatın bütün o “ergen tutukluğuna, öfkesine” deva bir ifade biçimi olduğunu keşfetmesi, aile geleneğini bozmasına neden olmuş.



İlk kez ortaokulda, Çürük Elma isimli oyunla çıktığı sahnenin tozunu da tadını da çok sevmiş: “Sahnede çok rahattım. Seyirciden büyük bir tepki aldığım anı hatırlıyorum; ayaklarının yerden kesildiğini ama kontrolün hâlâ sende olduğunu hissediyorsun. Tiyatrodan er meydanı diye bahsetmekten hoşlanmam; her disiplinin ayrı zorlukları var ama seyirciyle beraber bir an yaratmak, bambaşka bir duygu. Ki onu da her tiyatro oyunu yapamaz. Her oyuncuya her zaman nasip olmaz; insanın hayatta çok az rastlayabileceği şanslı anlardan biri.”



O irtifanın tadını almış biri olarak, Özen de iflah olmamış nitekim; üçüncü sınıfta İTÜ’den ayrılıp, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne atmış kendini. Türkiye onu, başrol üstlendiği ilk sinema filmi Meleğin Düşüşü ile Altın Portakal’a layık görülmesi sayesinde tanıdı.



O dönemler hakkında atılan manşetleri hatırlatıp, sektöre girişinin muhteşem olduğunu söylediğimde, “Ben onu pek de öyle yaşamadım” diyor: “Başta kim bu kız durumu oldu tabii biraz, ama ben hiçbir zaman o kadar şöhretli de olmadım. ʻSen gelsene bir Antalya’ya’ diye haber verdiklerinde, Devlet Tiyatrosu’nda prova yapıyordum. Gittim, ödülümü aldım, sırt çantama koydum, geri dönüp ertesi gün yine provama devam ettim. Festivalde öne çıkan filmlerden birinde başrol oynuyordum. Rol de ödüllük bir roldü; ensest mağduru bir kızı canlandırıyordum. Bunun benim başardığım bir şey olmadığının, filmin ve yönetmenin bana kattıklarının ve almam gereken çok yol olduğunun bilincindeydim. Fakat ailem açısından çok iyi oldu tabii... Mühendisliği bırakmışım, bu çocuk aç mı kalacak, mutsuz mu olacak, diye endişeleniyorlardı. Onlar açısından gurur verici bir şey ve benim açımdan onlara verebileceğim bir cevap oldu daha çok.”



Kariyeri boyunca birçok farklı kadının hikayesini anlatma imkanı bulduğuna şüphe yok. Belli bir role yakıştırılıp yaftalanan oyunculardan biri olmadı hiç. Bunun biraz şans, biraz da seçim işi olduğunu söylüyor: “O durum biraz da hayır dediklerinle ortaya çıkıyor esasında. Seni popülerlik alanında zıplatacağı söylenen şeylere hayır diyebilmek zor bir şey, ama öteki türlü de arzuladığın çeşit sunulmayabiliyor önüne. Her rolü ben oynayacağım gibi bir hırsım da yok. Benim için oynadığım hiçbir rol bir diğerinden kıymetli değil. Her kadının hikayesi çok kıymetli benim için. Ne bileyim, sayarlar ya öyle; deli olsa, biraz da hayat kadını olsa, biraz da kilo alıp verse, arada da şarkı söylese, hatta havada üç top çevirse, çok seksi olsa ama aynı zamanda güçlü ve masum olsa... Biliyorum, var böyle şablonlar ama ben bugüne kadar anlattığım her kadının kıymetli olduğunu düşündüm.”



Özen, giyeceği kıyafetleri denemeye gittiğinde, Bade İşçil’le laflıyoruz. Hayattan ve kendinden söz ederken doğal bir rahatlığı var. Şişli Terakki üzerine Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni bitirip, akabinde Yeditepe Üniversitesi’nde Moda ve Tasarım eğitimi almış. Mezun olur olmaz oyunculuğa başladığını söyleyip “Ne alaka aslında di mi?” diye gülüyor: “Üniversitedeyken bir dönem yaşadığım magazinsel, popüler bir ilişkim vardı. Gazetelerde çıkıyordum ister istemez. Onun bitiminden sonra Yalova’daki yazlıktan bir çocukluk arkadaşımla karşılaştık, yapımcı olmuş, ‘Evlere Şenlik diye bir dekorasyon programı var, sunar mısın?’ dedi. Orada da görününce yapım şirketlerinin dikkatini çekip dizi teklifi almaya başladım. O dönem bana saçma geliyordu tabii... Oyunculuğa dair hiçbir düşüncem, çalışmam yokken, moda okurken, olacak iş değil, diye bakıyordum. Başta geri çevirdim ama sezon ortasında aynı teklif ısrarlı bir şekilde gelince Gülpare ilk oynadığım dizi oldu. Yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, yapabileceğime dair teşvik etti beni.”



Bade İşçil’in kariyeri, “hasbelkader oyunculuğa başlamış biri” için gayet parlak... Ezel, Kuzey Güney gibi reyting listelerini hallaç pamuğu misali atan diziler var filmografisinde.



“Şans aslında” diyor: “Ezel’den önce oyunculuk çok da ciddiye aldığım bir şey değildi. Yönetmenin sözünü dinleyerek idare ettiğim, kendi çapımda bir havaya girme durumuydu. Ne zaman ki sette Tuncel Kurtiz’leri filan gördüm, işin rengi değişti. Tuncel Abi bir keresinde karavanda ʻKızım tamam fiziğin güzel, yeteneğin de var, niye çalışıp kendini geliştirmiyorsun’ gibilerinden bir söylev çekti. Çok doğru söyledi, çok doğru yönlendirdi. İpek Bilgin, Ümit Çırak gibi isimlerden uzun süre ders aldım.”



Tabii ki oldum diyecek halinin olmadığını söylüyor: “Emekliyorum daha, sektörde henüz yürümeye başlamamış bir bebek olarak görüyorum kendimi...”



Genç, yoğun çalışan bekar bir anne; haliyle uykusuzluk, doğası olmuş. “Biraz yorucu ama tadını çıkarıyorum. Oğlan üç yaşında; ʻO niçin’, ʻBu neden’; oralarındayız hayatın... Biraz kendi çocukluğuma benzetiyorum; ben de ha bire sorarmışım ʻNiye çatala çatal diyoruz da kaşık demiyoruz?’ diye... Filozof yetiştiriyorum yani, sormayın...”



İşçil’i çekime çağırdıklarında Gökçe Bahadır’la konuşuyoruz. Akademi İstanbul’da aldığı Radyo Televizyon eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle pekiştirmiş. Henüz öğrenciyken bir ajansa kaydolur olmaz gençlik dizisi Hayat Bilgisi’nin kastına çağırılmasıyla başlayan, Yaprak Dökümü benzeri, seyircinin burnunu ekrana yapıştıran dizilerle devam eden, yaşına göre uzun bir kariyer geçmişi var.



Kuşağının en yetenekli oyuncularından biri olarak addedilmekle birlikte, tüm bu süreçte hep yanına kattığı bir de müzik merakı söz konusu.



Geçtiğimiz ekimde, Harbiye Açıkhava’da, Haldun Dormen yönetiminde sergilenen “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesinin tadı damağında kalmış. Hem yeni bir müzikal ihtimalinin, hem “şarkı söyleyebileceği” başka bir projenin heyecanını taşıyor ama her iki proje için de bir şey söylemek için erken olduğundan, “Görünce göreceğiz” tadında konuşuyor.







Bahadır, içinde bulunduğu ekipten son derece memnun; özellikle rol arkadaşı Argos’la gurur duyuyor. Tanımayanlar bu vesileyle müşerref olsun; Argos, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrolu köpek oyuncusu. Ki, o da tüm dizi ekibi gibi, sosyal sorumluluk mevzularında algısı açık bir arkadaş; maaşını kendisi kadar şanslı olmayan türdeşleri için harcıyor.



Şirinlik babında sarf etmiyoruz bu sözleri; aynıyle vaki: Dizi ekibi, çekimler sırasında Reşadiye ormanlarındaki sokak hayvanları için bir beslenme alanı oluşturmuş, ekip, Bir Kap Yemek Bir Kap Su kampanyasına da düzenli olarak destek veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Argos’un maaşı da yine Reşadiye’deki sahipsiz köpeklere mama almakta kullanılıyor.



Bir bölümde de kuş yuvaları yaptıklarını, seyirciye, soğuk kış günlerinde kuşlar için ekmek asmayı hatırlattıklarını anlatıyor Bahadır. Her bölümde, senaryoya farkındalık yaratan bu tip detayları katmaya özen gösterildiğinden bahsediyor.



Çekimin ardından üç oyuncuyla bir arada; “Geç olsun güç olmasın” diyerek, “nihayet”leyerek, hem burada hem yurtdışında, kadınların dizileri sırtladığı dönemlerin gelmiş olmasından dem vuruyoruz.



“Hep bir tutar mı, kaygısı oluyor” diyor Bahadır: “Oysa kadınlar en sağlam dizi izleyicisi; çok sıkı takipçiler. Elbette ekranda kendi hikayelerini görmek isteyecekler. Sırf kadınlar da izlemiyor ayrıca. Geçen gün Bade’yle konuşuyorduk; bu dizide kadınlar arasında dönen diyaloglarda çok açık veriyoruz diye gülüştük. İpuçları veriyoruz devamlı. Mesela geçenlerde bizim bir kameraman arkadaş, bizi çekti, çekti, sonra ʻBen anlamadım ki nasıl bir ilişkiniz var’ dedi. Ben de dönüp ʻE kadınız işte’ dedim... Yine anlamadı.”



Mükemmel kadınlığın zararları üzerine bir yazı okuduğunu anlatıyor Gökçe Bahadır. Fazla beklentiye mahal vermemekte fayda olduğundan bahsedip kıkırdıyoruz.



“Hep -meli, hep -malı, nereye kadar?” diye elini sallıyor Bade İşçil. “İç huzuru lazım bünyeye” diyor Tülin Özen. “30’larından sonra herkes aklını başına alsın, ʻArtık sende her şey var bebeğim’ deyip o güvenle yolunu kat etsin kadınlar. İyisiyle, kötüsüyle ben böyle biriyim diyebilmenin rahatlığı hiçbir şeyde yok.”