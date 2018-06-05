Ufak Tefek Cinayetler Sezon finali izle Star Tv izleme linki | Pencereden Kim Düşüyor

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle Star Tv Ufak Tefek Cinayetler Sezon Finali izle Ufak Tefek Cinayetler 32. Sezon finalinin ardından büyük ihanetler sonrası dizi severleri meraklandıran Ufak Tefek Cinayetler 32. Bölüm sezon bölümü sonrası yeni sezonda nelere yaşanacak sorusu da akıllara takıldı ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 32. Bölümünü için yaşananlar aranmaya başlandı. Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Star Ufak Tefek Cinayetler dizisi 32. Sezon finaliyle birçok soru işaretini arkasında bırakan Ufak Tefek Cinayetler Star.com.tr’de

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor.

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİ FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN KONUSU

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor. Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCU KADROSU

PELİN (Bade İşçil)

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım’la abisi Nişantaşı’nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu’nda 1600 kişi içinden 146’ncı oldu.Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak’dan oyunculuk dersleri aldı.2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı.2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.Uzun ve hızlı yürüyüşler yapan Bade İşçil, 2010 yılında “Becel” yağlarının marka yüzü oldu, reklamlarında oynadı.Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi.ARZU

ARZU (Tülin Özen)

Tülin Özen, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun’da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi ve babası mühendistir. Bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken fiziği ve kimyası iyi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliğini gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış ailesine kazandığını söyleyip okulunu 3. sınıfta bırakmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Okurken devlet tiyatrosunda oyunlarda oynamaya başladı.2004 yılında Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönettiği “Meleğin Düşüşü” adlı sinema filminde oynadı. Bol ödül alan bu filmde Tülin Özen de En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.2013 yılında “Aldırma Gönül” adlı dizide oynadı. Yine aynı yıl “Mavi Dalga” adlı sinema filminde Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynamıştır.Tülin Özen, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan “Pek Yakında” sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.

SERHAN (Mert Fırat)

Ankara’da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.Televizyon dizilerinde karizmasıyla boy gösteren oyuncu Bizim Evin Halleri adlı diziyle de izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. En çok yükselişini ise Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yapmıştır.Binbir Gece adlı diziyle başarılı performans gösteren oyuncu, Kapalı Çarşı dizisinde yüksek performans göstererek, dikkatleri üzerine çekmiştir.

TAYLAN (Ferit Aktuğ)

Ferit Aktuğ, 1978 yılında Adana'da doğan Ferit Aktuğ, 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Birçok dizi, sinema filmi ve reklam filminde yer almıştır. Koçum Benim dizisi ile kariyerine adım atan Ferit Aktuğ, Kavak Yelleri dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmuştur.Kariyerinde çok sayıda dizi,tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Ferit Aktuğ, başarılı performansları ile izleyenlerden her zaman tam not almayı başaran bir oyuncu olmuştur.