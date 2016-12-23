Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanında Hilal'in hayatı tehlikede

Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Ölmez Hasan tarafından tehdit edilen Cevdet, görevinde başarılı olabildi mi? Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cevdet kızı Hilal’i kurtarabilecek mi? İşte, bu soruların yanıtları Vatanım Sensin 10. yeni bölüm fragmanında.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan'ın yakalanması işleri değiştirir. Leon'un, Cevdet'e dair şüpheleri Vasili'nin aklını karıştırmıştır. Cevdet, Ölmez Hasan’dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken, Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder. Vasili'nin Ölmez Hasan'ı konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet'i hayli zorda bırakacaktır.

Diğer yandan Azize, Cevdet’le yakınlaşmalarının ardından bocalamaktadır. Tevfik, Ölmez Hasan’ın onu adını vermesine mani olmak için Azize’yi kullanmak ister. Ölmez Hasan ise Azize’nin, Cevdet’in karısı olduğunu anladığında, ona bir sır vermeye niyetlenir. Bu sır her şeyi değiştirecektir.