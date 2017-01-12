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Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin son bölüm ardından Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Vatanım Sensin’de Hilal’in idama götürülmesi sahnesi nefes kesti. Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

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Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Vatanım Sensin son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Vatanım Sensin son bölümde; kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet'i kahretmişti. İşte, Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eşref'in Leon'u öldürmekle tehdit ettiği görülüyor. İşte, merakla beklenen Vatanım Sensin 12. yeni bölüm fragmanı.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Vatanım Sensin son bölümde, Vasili, Hilal'in idam edilmesi için karar veriyor; Cevdet hayatının en zor kararını vermek zorunda kalıyor!

Cevdet ve Azize, kızları Hilal'in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyunca sarsılırlar. Hilal'in tutuklanması, Cevdet'i kurtarmak adına Mehmet'i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur. Vasili'nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet'i kahreder.

Silahların yerini bilen Azize'nin Ölmez Hasan'dan Cevdet'e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

 

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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