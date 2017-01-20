Vatanım Sensin 13. yeni bölüm fragmanı Kanal D’de Tevfik’in ihaneti

Vatanım Sensin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D’nin Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan dizisi Vatanım Sensin 13. yeni bölüm fragmanı öncesi yayınlanan son bölümde, Cevdet kızını ipten kurtardı ancak Eşref’i öldürmek zorunda olması onu büyük bir ikilemde bıraktı. Vatanım Sensin son bölüm özetinde, Tevfik’in ihaneti izleyenleri şok etti. Vatanım Sensin son bölüme Twitter üzerinden birçok olumlu tepki geldi.

VATANIM SENSİN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Vatanım Sensin son bölümde, Cevdet'in, Leon'a pusu planı başarılı olmuş ve Cevdet kızını şimdilik ipten kurtarmıştır. Ancak Vasili'nin, Leon'un hayatını tehlikeye atacak kadar gözünün dönmesi Cevdet için beklenmedik bir durum olur. Cevdet'e dair şüpheleri gittikçe artan Vasili kati emrini verir; Şayet Cevdet, Eşref'i vurmazsa öldürülecektir.

Giderek sıkışan Cevdet'in artık silahları bulmaktan başka çaresi kalmamıştır. Silahları kaçırmanın peşinde olan Tevfik ise başına geleceklerden habersizdir. Tevfik'e dair her şeyi öğrenen Eftalya, tüm gerçekleri anlatmak üzere Azize'nin kapısını çalar.