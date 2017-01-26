Vatanım Sensin 14. yeni bölüm fragmanında Mustafa Kemal'den mektup alan Cevdet ne yapacak?

Vatanım Sensin son bölüm Kanal D’de ekranlara geldi. Vatanım Sensin son bölüm ardından gözler Vatanım Sensin 14. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Vatanım Sensin son bölümde Cevdet ve Tevfik arasındaki sahneler nefes kesti. Kanal D’nin tarihi dizisi Vatanım Sensin son bölümde, Tevfik’in ihaneti, bir zamanlar onun en yakın dostu olan Cevdet tarafından cezalandırıldı. Tevfik ihaneti nasıl ödedi? Vatanım Sensin 14. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek.

Vatanım Sensin 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cevdet'e Mustafa Kemal'den mektup geliyor. Kurtuluş mücadelesi yolunda büyük bir umut ışığı görünüyor. Mustafa Kemal'in mektubu yine çok konuşulacak.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, silahların Tevfik’te olduğunu öğrendi ve aradığı hainin yıllarca kardeşim dediği kişi olduğunun farkına vardı. Yunan Ordusu, Nazilli'ye saldırmadan silahları bulmak zorundaydı. Cevdet ve Tevfik arasındaki hesaplaşma, olayları iki tarafın da ummadığı yerlere çekti.

Öte yandan Azize, kızı Yıldız'ı Mustafa Sami ile evlendirme telaşına düştü. Mustafa Sami'nin her yerde aranıyor olması onların başına iş açtı. Ancak Yıldız, evlendirilmemek için Leon’dan yardım umdu.