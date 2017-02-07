Vatanım Sensin dizisine yeni oyuncu!
Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın başrollerde yer aldığı Vatanım Sensin dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oldu.
Vatanım Sensin dizisine yeni oyuncu! Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen Vatanım Sensin'e 15. bölümüyle birlikte yeni bir isim daha katılıyor.
Vatanım Sensin'e 15. bölüm ile birlikte son dönemde 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Filinta' ve 'Oyunbozan' gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Serhat Tutumluer dahil oluyor.
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