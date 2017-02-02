Vatanım Sensin yeni 15. bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınladı mı?

Vatanım Sensin son bölüm nefesleri kesti. İzleyicilerin büyük bir dikkatle izlediği dizinin son bölümünde, Mustafa Kemal'den mektup geldi ve Cevdet yeni bir göreve çağrıldı. Cevdet'in Tevfik'i köşeye sıkıştırması ile Eşref Paşa’nın eline geçen silahlar tüm dengeleri değiştirdi. Cevdet'in eski Osmanlı üniformasını istemesi Azize'yi yeniden ümitlendirdi. Şimdi dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Vatanım Sensin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Kemal'den mektup geliyor; Cevdet yeni bir göreve çağrılıyor!

Cevdet'in Tevfik'i köşeye sıkıştırması ile Eşref Paşa’nın eline geçen silahlar tüm dengeleri değiştirecektir. Şayet Nazilli de Türkler zafer kazanırsa Cevdet'in Yunan Ordusu ile işi bitecek ve ailesine kavuşacaktır. Cevdet'in eski Osmanlı üniformasını istemesi Azize'yi yeniden ümitlendirir.

Tevfik yaptığı savunmayla namlunun ucundan kendini sıyırsa da henüz başına açılacak büyük dertten habersizdir. Mustafa Kemal'den Cevdet'e gelen mektup ise olayların tüm seyrini değiştirir.