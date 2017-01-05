Vatanım Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Vatanım Sensin dizisinin 11. yeni bölüm bu hafta Kanal D’de yayınlanmayacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Vatanım Sensin, yeni yılın ilk haftası yapılan reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin fanları Vatanım Sensin 11. yeni bölüm için 12 Ocak 2017 Perşembe akşamını beklemek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan'ın yakalanması işleri değiştirir. Leon'un, Cevdet'e dair şüpheleri Vasili'nin aklını karıştırmıştır. Cevdet, Ölmez Hasan’dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken, Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder. Vasili'nin Ölmez Hasan'ı konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet'i hayli zorda bırakacaktır.

Diğer yandan Azize, Cevdet’le yakınlaşmalarının ardından bocalamaktadır. Tevfik, Ölmez Hasan’ın onu adını vermesine mani olmak için Azize’yi kullanmak ister. Ölmez Hasan ise Azize’nin, Cevdet’in karısı olduğunu anladığında, ona bir sır vermeye niyetlenir. Bu sır her şeyi değiştirecektir.