Vatanım Sensin'de Hilal'in idam sahnesi olay yarattı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin dünkü bölümüyle adeta kırdı geçirdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in başrollerini paylaştığı diziye Selma Ergeç'in Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi 'Halide Edib Adıvar' rolüyle dahil olması merak uyandırırken Hilal'in asılacağı izlenimi veren görüntüler duygu seli yaşattı. Finalde ise büyük bir sürpriz yaşandı. Cevdet, herkesi şaşırtan bir hamleyle kızını, Hilal'ini darağacından kurtardı. Süprizlerle dolu bir bölümün hemen ardından Vatanım Sensin 12. bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. Peki, Vatanım Sensin yeni bölümünde neler olacak? İşte, yeni bölümden ilk görüntüler!

Dizinin dün akşam ekrana geln bölümüne idam sahnesi damga vurdu. Hilal'in daraağcına çıkarıldığı anlar Türkiye'yi ekrana kilitlerken, sosyal medyada da olay yarattı.Yayın süresi boyunca 'Vatanım Sensin' hakkında binlerce tweet atıldı.

İşte onlardan bazıları:

- Gözümde yaş kalmadı, içim darmadağın. Böyle güzel bir oyunculuk olabilir mi?

- Bergüzar Korel'e bu yıl nekar ödül varsa verin! Portakal, kelebek, elma... Oyuncuların kraliçesi bu hatun...

- Tüm ülke oturduk reklamları bile izliyoruz bence.

- Her şeyiyle bu denli muazzam olan bir dizi izlemedim ben uzun zamandır.

- Miray Daner inanılmaz bir performans sergiliyor ve daha 17 yaşında. Ailesi ne kadar iftihar etse azdır.

- Gerçekten fazlasıyla muhteşem bir bölümdü. Herkesin ellerine, emeğine sağlık!

- Şu ana kadarki en iyi bölümü olabilir! Müthiş bir bölümdü tüyler diken diken izledik