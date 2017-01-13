Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Vatanım Sensin'de Hilal'in idam sahnesi olay yarattı!

Vatanım Sensin ekrana gelen son bölümüyle duygu seli yaşattı. Final sahnesine Hilal'in idam masasındaki görüntüleri damga vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin dünkü bölümüyle adeta kırdı geçirdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in başrollerini paylaştığı diziye Selma Ergeç'in Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi 'Halide Edib Adıvar' rolüyle dahil olması merak uyandırırken Hilal'in asılacağı izlenimi veren görüntüler duygu seli yaşattı. Finalde ise büyük bir sürpriz yaşandı. Cevdet, herkesi şaşırtan bir hamleyle kızını, Hilal'ini darağacından kurtardı. Süprizlerle dolu bir bölümün hemen ardından Vatanım Sensin 12. bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. Peki, Vatanım Sensin yeni bölümünde neler olacak? İşte, yeni bölümden ilk görüntüler!
 
Dizinin dün akşam ekrana geln bölümüne idam sahnesi damga vurdu. Hilal'in daraağcına çıkarıldığı anlar Türkiye'yi ekrana kilitlerken, sosyal medyada da olay yarattı.Yayın süresi boyunca 'Vatanım Sensin' hakkında binlerce tweet atıldı.
 
İşte onlardan bazıları:
 
- Gözümde yaş kalmadı, içim darmadağın. Böyle güzel bir oyunculuk olabilir mi? 
 
- Bergüzar Korel'e bu yıl nekar ödül varsa verin! Portakal, kelebek, elma... Oyuncuların kraliçesi bu hatun...
 
- Tüm ülke oturduk reklamları bile izliyoruz bence.
 
- Her şeyiyle bu denli muazzam olan bir dizi izlemedim ben uzun zamandır.
 
- Miray Daner inanılmaz bir performans sergiliyor ve daha 17 yaşında. Ailesi ne kadar iftihar etse azdır.
 
- Gerçekten fazlasıyla muhteşem bir bölümdü. Herkesin ellerine, emeğine sağlık!
 
- Şu ana kadarki en iyi bölümü olabilir! Müthiş bir bölümdü tüyler diken diken izledik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O kürsü yıkmak için oraya konulmadı, söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O kürsü yıkmak için oraya konulmadı, söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Panda ayısının bambu keyfi

Panda ayısının bambu keyfi

İlk defa ortaya çıktılar

İlk defa ortaya çıktılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA