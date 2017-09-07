Ver Elini Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ver Elini Aşk 1. bölümü ile bu akşam Kanal D'de

Ver Elini Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu ekrana gelecek olan son bölümden sonra belli olacak. Kaan (Ali İl) ile Ayperi (Sevda Erginci) arasında gelişecek aşka, komik olaylara şahit olacağımız dizi Ver Elini Aşk yenisezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. Ver Elini Aşk dizisinde bu hafta Kaan, bebeğine bakan bakıcı kaçınca Ayperi isimli köylü kızını dadı olarak işe alır. Su ile beraber hayatına devam eden Kaan'ın yolu, köyden gelen güzeller güzeli Ayperi ile kesişiyor! Başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci, Köksal Engür ve Asuman Dabak'ın olduğu "Ver Elini Aşk" dizisi yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.



Ver Elini Aşk dizisinde bu hafta Kaan, Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik ilişkiden doğan 9 aylık kızıyla birlikte İstanbul’a döner. Bebekten haberi olmayan ve torununun hala Amerika’da olduğunu sanan dedesi Emin Ağa, onu baş göz etmek için Antep’e çağırır. Fakat, Kaan hiç oralı olmaz. Diğer yandan dedesinin Kaan’ı evlendirmek istediği köylü kızı Ayperi de ablasının peşinden İstanbul’a gelmiştir. Kader, Kaan ve Ayperi’yi İstanbul’da bir araya getirir.



VER ELİNİ AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI







Bebeğine bakan bakıcı kaçınca Kaan, Ayperi isimli bu köylü kızını dadı olarak işe alır. Despot bir iyilik perisi olan Ayperi, hem bebeği sahiplenir, hem de haylaz Kaan’ı adam etmeye girişir. Tüm bunlar olurken Kaan ve Ayperi’nin haberi olmasa da dedeleri onların kaderini yıllar önce birlikte yazmıştır.



VER ELİNİ AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI

VER ELİNİ AŞK DİZİSİ KONUSU



Romantik komedi tarzında olan Ver Elini Aşk dizisi ilk bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı 20.00’de başladı. Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.



Yapımı Salacak Yapım’a ait Ver Elini Aşk’ın başrollerini Sevda Erginci, Ali İl ve Köksal Engür paylaşıyor. Bora Onur’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleminden.



Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk, ekranların en sevilen aile komedilerinden olmaya aday.



Ver Elini Aşk dizisinde Kaan ve Ayperi isimli iki gencin yaşadıkları komik ve catışma dolu hikayesi ekranlara gelecek. Kaan zengin bir gençtir. Su adında bir kızı vardır; Kaan küçük kızı Su’ya bakmak için bir bakıcı bulur. Ayperi despot bir iyilik perisidir; Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin hayatı ile Kaan’ın hayatı ve çocuk yetiştirme yöntemleri çok farklıdır. Bu farklılıklar Ayperi ve Kaan’ı sürekli karşı karşıya getirmektedir. Bu yüzden Ayperi ve Kaan hiç anlaşamazlar. Bir gün gelir Ayperi ve Kaan evlenmek zorunda kalır. İşte Ayperi ve Kaan’ın hikayesi böyle başlar.



Ali İl (Kaan)

1981 İstanbul doğumlu olan Ali İL 36 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro mezunudur. Sırlar Dünyası dizisi ile sanat hayatına başlayan Ali İL sonrasında Küçük Kadınlar Ihlarmurlar Altında ve Kırık Kanatlar dizilerinde rol almıştır. Ali İl’in ünlü olduğu dizisi ise Poyraz Karayel’de hayat verdiği Sadrettin karakteridir.

Kaan cool bir tiptir. Klasik olmaktan çok farklı deneyimlere açık olmayı sever. 1 yaşında su adında bir kızı vardır. Ona bakması için bir bakıcı tutar ve hayatı değişir.



Sevda Erginci(Ayperi)

1993 yılında İstanbul’da doğan Sevda Erginci 24 yaşındadır. Çocuk tiyatroları ile tiyatro hayatına başlayan Sevda Erginci oyunculuk eğitimi almıştır. 2002 yılında Koyu Kırmızı dizisi ile ekranlarımıza çıkmaya başlayan Sevda Erginci sonrasında tarihi dizi Veda’da rol almıştır. Sevda Erginci’nin ünlü olması ise Karagül dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile gerçekleşmiştir.



Ayperi genç bir kızdır. Şehir hayatından çok köy hayatını sever, yenilikçi olmaktan çok gelenekçidir. Antep’ten istanbul’a gelmiştir. Çocuk bakıcı olarak Kaan’ın evinde çalışmaya başlar. Kalabalık bir ailesi ve dedesi vardır.