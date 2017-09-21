Ver Elini Aşk 4. bölüm fragmanı yayında mı Ver Elini Aşk 3. yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak

Ver Elini Aşk 4. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Ver Elini Aşk dizisinde bu hafta Kaan, Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik ilişkiden doğan 9 aylık kızıyla birlikte İstanbul’a döner. Bebekten haberi olmayan ve torununun hala Amerika’da olduğunu sanan dedesi Emin Ağa, onu baş göz etmek için Antep’e çağırır. Fakat, Kaan hiç oralı olmaz. Diğer yandan dedesinin Kaan’ı evlendirmek istediği köylü kızı Ayperi de ablasının peşinden İstanbul’a gelmiştir. Ver Elini Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu ekrana gelecek olan son bölümden sonra belli olacak. Emin Ağa'nın yaptığı plan ile Kaan Antep'te! Ver Elini Aşk, eğlence dolu yeni bölümüyle 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



Emin Ağa ne yaptı, etti Kaan'ı Antep'e getirmeyi başardı! Emin Ağa ve Kaan yüzleşmesi, Emin Ağa'nın kalp krizi oyunu ile sonuca ulaştı. İnatçı Kaan'ı ağına düşüren Emin Ağa böylece isteğine kavuşmuş oldu. Ayperi de saflığını kurbanı olarak başka bir oyunun daha içine çekilmiş oldu. Lalin ve Oğuz da enteresan kavuşmalarından birini daha yaşıyorlar. Bu sefer mekan içi saman dolu ahır. Üstleri başları saman olmuş bir şekilde yakalanan ikili durumu nasıl açıklayacaklar, izleyip göreceğiz. Mesut ise, sonunda Kiraz'a ulaşır. Kiraz bu yapışkan kişilikten kurtulabilmek için her şeyi yapar.



VER ELİNİ AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI

VER ELİNİ AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Kaan'la, Ayperi arasında geçen kavga Kaan’ın, Ayperi’yi işten kovması ile sonuçlanmış ve ikisi de ayrı ayrı yollara savrulmuştur. Her ne kadar Ayperi’ye çok kızgın olsa da Kaan’ın vicdanı onun sokakta kalmasına razı gelmez. Diğer tarafta gerçeklerin farkına varan Emin Ağa, Kaan ve Ayperi ile ilgili bir plan kurar ve hemen uygulamaya koyulur. Emin Ağa’nın tuzağına düşen Kaan, Ayperi’yi ikna etme yolları arar. Diğer yandan Ayperi’den ablası Kiraz ile ilgili gerçekleri öğrenen Mesut, yaşadığı tesadüf ile Ayperi’ye unutamayacağı bir sürpriz yaşatır.





Bebeğine bakan bakıcı kaçınca Kaan, Ayperi isimli bu köylü kızını dadı olarak işe alır. Despot bir iyilik perisi olan Ayperi, hem bebeği sahiplenir, hem de haylaz Kaan’ı adam etmeye girişir. Tüm bunlar olurken Kaan ve Ayperi’nin haberi olmasa da dedeleri onların kaderini yıllar önce birlikte yazmıştır.



VER ELİNİ AŞK DİZİSİ KONUSU



Romantik komedi tarzında olan Ver Elini Aşk dizisi ilk bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı 20.00’de başladı. Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.



Yapımı Salacak Yapım’a ait Ver Elini Aşk’ın başrollerini Sevda Erginci, Ali İl ve Köksal Engür paylaşıyor. Bora Onur’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleminden.



Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk, ekranların en sevilen aile komedilerinden olmaya aday.



Ver Elini Aşk dizisinde Kaan ve Ayperi isimli iki gencin yaşadıkları komik ve catışma dolu hikayesi ekranlara gelecek. Kaan zengin bir gençtir. Su adında bir kızı vardır; Kaan küçük kızı Su’ya bakmak için bir bakıcı bulur. Ayperi despot bir iyilik perisidir; Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin hayatı ile Kaan’ın hayatı ve çocuk yetiştirme yöntemleri çok farklıdır. Bu farklılıklar Ayperi ve Kaan’ı sürekli karşı karşıya getirmektedir. Bu yüzden Ayperi ve Kaan hiç anlaşamazlar. Bir gün gelir Ayperi ve Kaan evlenmek zorunda kalır. İşte Ayperi ve Kaan’ın hikayesi böyle başlar.



VER ELİNİ AŞK KONUSU

Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.

VER ELİNİ AŞK OYUNCU KADROSU

Ali İl (Kaan Tuğlu)

Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.



Sevda Erginci (Ayperi Erdem)

Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.

Köksal Engür (Mehmet Emin Adanalı)

Kaan’ın dedesi. Gaziantep'in en zenginlerinden. Ağa ama şehirde bir konakta yaşıyor, torunlarını Amerika'da okutsa da köklerinden ve geleneklerinden hiç kopmuyor. Çok otoriter biri, son derece katı, despot ve gelenekçi. Aslında sevgi dolu bir kalbi var ama onun koyduğu kuralları kimse yıkamaz. Onun aile çatısı altında yaşayan herkes, onun kuralları ile yaşamak zorunda.