Ver Elini Aşk 5. Bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor! Ver Elini Aşk son 4. Bölüm Kanal D’de
Ver Elini Aşk 5. Bölüm fragmanı meraka araştırılıyor. Ver Elini Aşk son 4. Bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci, Köksal Engür ve Asuman Dabak'ın olduğu dizi her Perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ver Elini Aşk son bölümde Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Ver Elini Aşk 5. Bölüm fragmanı ve Ver Elini Aşk 4. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.
Ver Elini Aşk son 4. Bölüm izleyicisi buluşuyor. Ver Elini Aşk yeni 5. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Her Perşembe saat 20.00’da yayınlanan dizinin başrollerini Ali İl, Sevda Erginci, Köksal Engür ve Asuman Dabak paylaşıyor. Ver Elini Aşk son bölümde Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur. Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ver Elini Aşk 5. Bölüm fragmanı ve Ver Elini Aşk 4. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.
Başroldeki Kaan'ın tanıtımında şu cümleler yer alıyor: Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.
VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur. Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ablasına kavuştuğuna göre bir an önce köye dönme planı yapan Ayperi’yi kalmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.
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