Ver Elini Aşk yeni 6. bölüm fragmanı yayında mı Ver Elini Aşk 5. bölüm bu akşam Kanal D'de

Ver Elini Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Ver Elini Aşk'ın 5. Bölümünde; Ayperi ve Kaan, imam nikahı kıskacından kurtulmanın peşine düşüyorlar! Ayperi ve Kaan, imam tarafından nikahlandı; fakat, nikahları gerçek mi, değil mi? İmam, gerçek imam mı; yoksa, Mesut'un ayarladığı sahte imam mı? Ver Elini Aşk 5. Bölüm 5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Ver Elini Aşk 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Büyük heyecanla beklenen Ver Elini Aşk 6. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi internet sayfasında ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



Emin Ağa, Kaan'dan daha fırıldak çıktı!



Kaan, söylediği evlilik yalanının girdabında derinlere doğru batarken, Emin Ağa karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiriyor! Hastalık numaralarının işine yaradığını gördükçe torununu köşeye sıkıştırmakta zorluk çekmiyor. Ayperi'nin "Fırıldak" olarak yaftaladığı Kaan'ı solda sıfır bırakacak numaralar sergileyen Emin Ağa, "Fırıldak" armasına yakışır oyunlarını sürdürmeye devam ediyor! Kendisini uyanık biri olarak gören Kaan ise, dedesinin tuzaklarını görmekte körlük yaşıyor! Kurbanlık koyun misali iplerini dedesinin eline vermiş, kaçtığı kaderine doğru ağır ağır gittiğini görememektedir!



VER ELİNİ AŞK 5. BÖLÜM FRAGMANI







Ayperi ve Kaan imam ile karşı karşıya!



Emin Ağa'nın son kozu "İmam Nikahı"dır. Ayperi ve Kaan'ın kendisine oynadıkları oyundan haberdardır ve onları kaçak dövüşmekten alaşağı edecek planını devreye sokar. Emin Ağa, Ayperi ve Kaan'ın Amerika'daki nikahını kabullenemediğini söyler. Örf ve adetlere uygun nikah yapılmadığı sürece de içinin rahat etmeyeceğini bahane ederek eve bir imam getirir. Ayperi ve Kaan, karşılarında imamı ve ciddi Emin Ağa'yı görünce şok olurlar! Kaan'ın, bu büyük sorunu komik bertaraf etme çabaları ise sonuçsuz kalır!



Ayperi ise, ne yapacağını bilmez. Kafesten kurtulmaya çabalayan küçük bir kuş gibi çırpınmaktadır. Kaan'ın yalanı ile girdiği bu durumdan nasıl sıyrılacağını kara kara düşünmektedir! Ablası Kiraz'ı da bulduğundan artık Antep'e geri dönmek istemektedir. Dönmek için ne zaman kesin karar verse, fırıldak Kaan bebeği Sue'nun tatlılığını kullanarak her daim kalmasını sağlıyor!



Hangisi gerçek imam!



Köşeye sıkışan Ayperi ve Kaan, yarım akıl Mesut'un eline düşmüştür. Emin Ağa'nın kararlı tavrı karşısında Mesut, ikisini kurtaracak bir plan yapar. Sahte bir imam ayarlayarak nikahın gerçek bir nikah olmamasını sağlayacaktır. Emin Ağa'da bir imam getirir. Ortada iki tane imam vardır. Nikahı ise, bir tanesi kıyar. Artık Ayperi ve Kaan imam nikahı ile Allah katında evlenmiştir! Peki nikahı kıyan imam sahte mi, gerçek mi? Ayperi ve Kaan gerçekten nikahlandı mı?



Peki Ayperi ve Kaan, Emin Ağa'nın son planından kurtulmanın yolunu bulabilecekler mi? Ayperi, Kiraz'ı da alıp Antep'e dönecek mi? Lalin ve Oğuz yeni maceralar yaşayacak mı? Mine ve Fedai borçları yüzünden belalılarından kurtulabilecekler mi? Selo, prensesi Simten ile neler yaşayacak? Hepsi ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak yeni bölümde!



VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Ver Elini Aşk'ın 28 Eylül 2017 Perşembe günü yayınlanan 4. son bölümünde, Kaan ve Emin Ağa'nın yalanları ayaklarına dolanıyor! Emin Ağa, Kaan'ı çevirdiği dolaplarla kendisine bağlamay başarıyor. Kaan ise, asi ve özgür ruhunun dedesi tarafından ele geçirilmesine son derece sinirlidir. Ayperi, iki arada kalmaktan dolayı sıkıntı çekerken; ablası Kiraz, Antep'e dönme fikrine sıcak bakmıyor! Lalin ve Oğuz ise, macera dolu yeni yaşamlarından dolayı mutlular.



Kaan, söylediği yalanın gerçekleşmesinin yaklaştığını gördükçe sıkıntılı durumlar yaşar. "Köylü kızı ile evlenme" korkusu, gerçekleşme yoluna girmiştir. Burada devreye Ayperi giriyor... Sahte evliliklerini sürdürmeleri, Kaan'ın özgür hayatını devam ettirmesinin önündeki engeli ortadan kaldırıyor. Bu yüzden Kaan ne olursa olsun Ayperi ile sahte evliliklerinin devamı için çaba harcıyor.



Ayperi ise, bulduğu ablası Kiraz ile Antep'e dönme planları yapıyor; fakat, Kiraz'ın çok da dönme taraftarı olmadığını görüyor. Sue'dan ayrılma fikri hoşuna gitmese de, İstanbul'daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.



Lalin, Oğuz'u da kendi maddelerine alet ediyor ve ufak bir macera yaşıyorlar. Oğuz ise, Lalin ile birlikte hareketlenen yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Kiraz’ın gelişi tüm ev halkı için büyük şaşkınlık yaratırken, Emin Ağa ve Kaan çevirdikleri dolapların ortaya çıkma ihtimali karşısında büyük panik yaşar!



Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur.



Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ablasına kavuştuğuna göre bir an önce köye dönme planı yapan Ayperi’yi kalmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.







OYUNCULAR



Ali İl



Kaan Tuğlu



Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.



Sevda Erginci



Ayperi Erdem



Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.