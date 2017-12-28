Vikings son bölüm izleme yolları TLC Vikings 5. sezon 6. bölüm izle

Vikings 5. sezon 6. bölüm izleme yolları dizinin fanları tarafından araştırılıyor. Türkiye’de TLC kanalından ABD ile aynı anda yayınlanan Vikings son bölüm izle. Vikings son bölümde nefes kesen sahneler vardı ve Lagertha yeniden ihanete uğradı. Mitolojilere, destanlara ve medeniyette birçok ilerlemeye sahip İskandinavların atalarının gerçekten barbar Vikingler mi olduğu konusu izleyicilerin akıllarını kurcalıyor. Vikings, tarihsel drama türünde bir dizidir. 3 Mart 2013 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, ABD History kanalında izleyicilerle buluşmuştur. Dizinin yazarlığını Michael Hirst yaparken, yönetmen koltuğunda da başarılı yönetmen Johan Renck oturmaktadır.

Vikings dizisininin Türkiye yayın hakları TLC kanalında bulunuyor. Dizinin yeni bölümler, ABD yayınıyla aynı anda haberimizde yer alıyor.

VİKİNGS’TE BU HAFTA NELER YAŞANDI?

İhanetlerden neden yorulduğunu vurgulayan Lagertha yine ihanete uğruyor. En son oldukça zor durumda gördüğümüz Bjorn amacına ulaşmak için kraliçeyi desteklemenin yollarını ararken; Floki ve birlikçileri ulaştıkları yeni ülkede beklendiklerinden farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Ivar ise stratejik planları doğrultusunda Heahmund'la anlaşma halinde.

VİKİNGS KONUSU NEDİR?

Dizi izleyiciyi mükemmel bir gerçeklikle 8. Yüzyıla götürürken, tarihi ve geçmişte kurulan uygarlıkları merak eden izleyicileri büyük bir maceraya sürüklüyor. Barbar olarak bilinen Vikinglerin aralarına girdiğimiz, yaşamlarından kesitlere şahit olduğumuz, savaşlarında kendimizi en önde savaşıyormuş gibi hissettiğimiz bir diziye şahit oluyoruz. Genellikle efsanelere konu olan ve üzerlerine birçok kitap yazılan, birçok film çekilen bu barbar topluluk; haklarında birçok kez yazıldığı gibi geldikleri yerleri yakmaya, yağmalamaya ve karşılarına çıkan her şeyi yıkmaya devam ediyorlar.

Mitolojilere, destanlara ve medeniyette birçok ilerlemeye sahip İskandinavların atalarının gerçekten barbar Vikingler mi olduğu konusu izleyicilerin akıllarını kurcalıyor. Barbar bir topluluk oldukları için ilerledikleri yerlere kan ve vahşeti de götüren, yağmacılıkla birçok yerleşim yerini talan eden bu topluluğun yaptıkları; ölüm korkularının olmamasıyla açıklanıyor. Vikingler gelenekleri gereği savaşçı bir topluluk ve savaşarak ölmenin dünya üzerinde en onurlu ölüm şekli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden savaşlarda öne atılmaktan çekinmiyor, etraftan gelecek bir kılıç darbesinden korkmuyor ve bir an önce işlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Ölümden zerre kadar korkmayan Vikingler, çocukluktan beri korkusuz yetiştiriliyorlar. Öyle ki geleneklerinde yer etmiş ve 7 yılda bir düzenlenen bir ayinde kendi aralarından seçtikleri 7 kişiyi kurban ediyorlar.