Vikings son bölüm TLC’de Vikings 5. sezon 10. bölüm izleme linki

Vikings son bölüm ardından Vikings 5. sezon 10. bölüm yayın tarihi merakla araştırılıyor. Türkiye’de yayın hakları TLC’de bulunan Vikings dizisinin 10. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sezon ortası finaline gelen Vikings’te gelişmeler hız kazandı. Dizinin son bölümünde, Ivar'ın kardeşi Sigurd'u öldürmesi, Ragnar'ın oğulları olarak babalarının ölümünün intikamını aldıktan sonra, kirli savaş için ortam hazırlıyor. Vikings 5. sezon 10. bölüm ABD’de 24 Ocak akşamı yayınlanacak ve daha sonra Türkiye’de TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

VİKİNGS SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ragnar'ın eski karısı Lagertha, Kattegat'ın Kraliçesi olarak hüküm sürerken Ivar the Boneless’ın Büyük Heathen Ordusu'ndaki liderliğini ilan etmesiyle başlıyor.

Ivar'ın kardeşi Sigurd'u öldürmesi, Ragnar'ın oğulları olarak babalarının ölümünün intikamını aldıktan sonra, kirli savaş için ortam hazırlıyor.

Bjorn, kaderini Akdeniz'e ve eşi Helga'nın kaybından muzdarip olan Floki'ye kadar takip ediyor ve kendisini tanrılara sunmak üzere denizlere götürüyor. Vikingler dünyayı yönetmek için savaştığı sürece, bu sezon da şaşırtıcı ittifaklar ve inanılmaz ihanetler ile dolu olacak.

VİKİNGS 5.SEZON 10. BÖLÜM FRAGMANI

Vikings dizisi ne zaman başladı?

Vikings, tarihsel drama türünde bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon dizisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi History kanalında yayınlanmaktadır. ABD ve Kanada'da 3 Mart 2013 günü yayına başlamıştır.

İrlanda'da filme alınan Vikings, Viking Ragnar Lodbrok'un hayatı ve hikâyelerinden esinlenilmiştir. Ragnar Lodbrok, en bilindik İskandinav mitolojisinin kahraman ve kötü şöhretli Fransa ve İngiltere'nin belalısı haline gelmiştir. Bir Viking çiftçi olarak canlandırılan Ragnar, İngiltere'ye yaptığı ilk baskınları kardeşi Rollo ve karısı savaşçı Lagertha ile birlikte gerçekleştirmiştir.

VİKİNGS DİZİSİ KONUSU

Vikings dizisi; Fransa ve Britanya’ya kadar uzanan saldırılarla tarihte kendisinden epey söz ettirmiş gözü pek savaşçı Ragnar Lothbrok ve oğlu Bjørn‘un yaşadıklarını anlatırken, Vikinglerin çok az işlenmiş kültürünü de bize yansıtarak gerçeğe dayalı bir izlenim sunuyor. Ragnor’un sıradan bir çiftçiyken ne kadar ileriyi görebileceğine şahit oluyor ve onun kardeşi kadar sevdiği arkadaşı Rollo‘yla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrediyoruz.

The Tudors, Camelot gibi dizilerin de yaratıcısı ve yazarı olan Michael Hirst‘in gerçek tarih ve fantastik öğelerini birleştiren tarzını bu defa Vikings’de görüyoruz. Yönetmenliğini Johan Renck‘in yaptığı dizinin başrol oyuncuları ise The Experiment filminin Helweg’i Travis Fimmel (Ragnar Lothbrok), Camelot dizisinin Gawain’i Clive Standen (Rollo) ve Bones dizisinin Hannah’ı Katheryn Winnick (Ragnar’ın karısı Lagertha)’den oluşuyor.