Yalaza 3. bölüm fragmanı yayında mı İşte Yalaza dizisi yeni bölümü konusu ve oyuncuları

Yalaza 3. bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından araştırılyor. İkinci bölümü ile bu akşam ekrana gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü yayına bir hafta ara verdi. TRT1’in yeni sezonun iddialı işlerinden olan Yalaza dizisinin yayın tarihi netleşti. Yalaza dizisi 2 bölümüyle 30 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek. Başrollerinde Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Sinan Albayrak, İpek Tuzcuoğlu, Didem Balçın ve Zeynep Gülmez'in yer aldığı komedi dram türündeki yeni dizi Yalaza, heyecan dolu ilk bölümü merakla bekleniyor. Yalaza’nın oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hangi gün yayınlanıyor? Yeni sezon dizilerinden Yalaza’nın reytingleri nasıl? İşte Yalaza dizisi ile ilgili ayrıntılar ve daha fazlası…



Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı yeni dizi ”Yalaza” iddialı bir giriş yaptı. Yeni sezon dizileri arasına eklenen Yalaza, Sakarya/Taraklı‘da çekiliyor.



YALAZA 2. BÖLÜM FRAGMANI



‘Yalaza’ şakasının mucidi Taraklı halkı, güne, bütün kasabanın boydan boya bayraklarla donatılmış halde olduğunu görerek başlar… Ortalık ‘gümbür-gümbür’ mehter marşıyla inliyordur… Dizinin Fatih’i başta olmak üzere insanlar oldukça coşkuludur.. Acaba bu tablo neyin habercisidir?.. Bu bölümde; vefat ettiği sanılan Marangoz İbrahim usta az kalsın gömülecekken son anda “Santral’in, ahaliye Yalaza yapması” sayesinde kurtulur! İbrahim usta, traktör üzerinde götürülürken bütün ‘gizli-aşk’ları duymuştur.. Bakalım kızlarının peşinde olan, Oral, İsmail ve Fatih, Marangoz İbrahim’in gazabından kurtulabilecekler midir? “Çocukluk aşkı İbrahim’i”, az kalsın öldürecek olan “Alev” ise, Taraklı’ya adeta peşine belayı da takıp gelmiştir… Kasabanın ‘Yalaza’cısı Santral ve Settar, hemşerilerini bu ‘beladan’ kurtaralabilecek midir?



YALAZA 1. BÖLÜM ÖZETİ



Marangoz İbrahim, Taraklı kasabasının sevilen bir simasıdır. Dört kızı Aysu, Burcu, Tuba ve Gökçe, oğlu Arda ve babası Faik’le beraber hayatını sürdürmektedir. Arda’nın doğumunda karısını kaybettiğinden beri duldur. İbrahim’in dört kızının peşinden ise birbirinden hayta Oral, İsmail ve Fatih koşmaktadırlar. Kasabada sevilen bir ev lokantası işleten Nalan ise çocukluğundan beri İbrahim’e karşılıksız aşk beslemektedir. Tek amacı İbrahim’le evlenmektir. İbrahim’in Nalan ile evlenmesini istemeyen kızları, babalarının çocukluk aşkı, uzun zaman önce Taraklı’yı terk etmiş olan Alev’i Taraklı’ya çağırırlar. Alev beklenmedik bir biçimde ortaya çıkar. Gel gelelim, bu davet başlarına büyük dertler açacaktır. Belki de babalarını kaybedeceklerdir. Alev’in gelmesiyle İbrahim’e arabasıyla çarpması bir olur. Ortalık bir anda can pazarına döner. Acaba İbrahim yaşayacak mıdır? Bütün bu gariplikleri normale döndürmek vazifesi ise kasabalının Yalazacısı Santral ve yorgancı Settar Baba’ya düşer.







YALAZA’NIN KONUSU



49 yaşında, Taraklı doğumlu marangoz İbrahim Akartürk. Dört yetişkin kızını, afacan küçük oğlunu, bunamaya başlamış bir türlü ölmeyen babasını ve evin etrafında kasap kedileri gibi dolanan damat adaylarını saymazsak, pek bir sıkıntısı yok. Ta ki, hayatının o “en önemli gün”ü gelene kadar. Karısını kaybedeli 10 sene olan İbrahim, babasının ve ahalinin zoru ile, sevmediği bir kadına, Nalan'a talip olur. Ancak, hayatı yemek tenceresinden gören Nalan'ın ikram ettiği bir mantar, İbrahim'teki bir alerjik reaksiyonu tetikler, geçici bir felç durumu yaşar. Üstelik tam da o anda, Taraklı'ya henüz gelen Alev, arabasıyla İbrahim'e çarpar. Öldü sanılan İbrahim, tezcanlı hemşehrilerinin gazıyla musalla taşına konur. Bu, İbrahim'in öldüğü gündür! Ama aynı zamanda dirildiği gündür bu: çünkü Alev'i yıllar sonra ilk defa o gün görür. Hayatının aşkı, yaşamadığı her şeyi simgeleyen, yeni bir soluk, yeni duygular ve yaşamak için yeni bir sebep. İbrahim'in hayatı, bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Basit bir marangozdur, ama şimdi organik tarım yapan, laptopundan tarım borsasını izleyen bu şehirli kadına aşıktır. Dört yetişkin kızı, üç uçuk damat adayı, ikide bir karakollardan topladığı bunak babası, ele avuca sığmaz küçük oğlu ve peşini bir türlü bırakmayan Nalan. Taraklı'lı bu “Çağdaş Nasrettin Hoca”nın etrafında da çılgın bir topluluk var: Alman kahveci Helmut, Deli Kezban, Milliyetçi Fatih Weissmüller… Mafyacılık oynayan Oral Abi, yardımcısı İsmail… Postacı Asil… Kazıkçı arsa spekülatörü Yaşar… Falcı Nazmiye ve diğerleri… İbrahim'in başına gelen, “pişmiş tavuğun başına” gelmeyecek ve bu çılgın korodan, insanın kanını kaynatan bir ritm çıkacak: YALAZA!..



Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Sinan Albayrak, İpek Tuzcuoğlu, Didem Balçin, Erdal Cindoruk, Zeynep Gümez’in rol aldığı Yalaza dizisinin çekimlerine Sakarya’nın Taraklı ilçesinde devam ediliyor.



Yapım: Osman Sınav

Senaryo: Hasan Kaçan – Uğur Kaçan – Sadettin Tolan – Eda Tezcan – Makbule Kosif

Yönetmen: Osman Sınav, Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi



Oyuncu Kadrosu: Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Erol Aksoy, Gamze Karaduman, Merve Erdoğan, Lalizer Kemaloğlu, Ergül Miray Şahin, Mert Carim, Tibet Tursun, Kerem Muslugil, Ercü Turan, Zeynep Gülmez, Gizem Koçer, Erdal Cindoruk, Elif İnici, Batuhan Aydar, Özkan Ayalp, Ömer Gecü, Eray Ayaz, Eylül Naz Özgen