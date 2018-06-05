Yasak Elma sezon finali 12.bölüm izleme linki Yasak Elma yeni sezon tarihi





Yasak Elma sezon finali ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yasak Elma 12.sezon finalinde neler yaşandı Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Yasak Elma 12.yeni bölüm fragmanı ve özeti bu haberimizde derledik. Fox TV'nin yayın hayatına yeni başlayan iddialı yapımlarından "Yasak Elma" 12.sezon final bölümüyle izleyenlerden tam not almayı başardı. Merakla beklenen Yasak Elma 12. Bölüm Fragmanı ise günler öncesinde yayınlandı. Dizinin sezon finalind Zehra’nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan’la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yasak Elma'nın yapımcılığı Med Yapım-Fatih Aksoy'a ait. dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İddialı hikayesiyle ve ters köşe yapan kurgusuyla izleyicinin dikkatini çeken dizinin senaryosu ise Melis Civelek ve Zeynep Soyata'ya ait. Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine toplayan Yasak Elma'nın başrollerinde "Halit Argun" karakteriyle izlediğimiz Talat Bulut ve "Ender Argun" karakteriyle göz dolduran Şevval Sam yer alıyor. Dizi'nin dikkat çeken diğer başarılı isimleri ise "Alihan" karakteriyle Onur Tuna ve "Yıldız" karakteriyle Eda Ece'dir. Yasak Elma heyecanla beklenen 12.sezon finalinde yaşanan tüm detaylar haberimizde.



Yasak Elma sezon finali ile 4 Haziran 2018 Pazartesi 20.00'de FOX'ta yayınlandı.



YASAK ELMA 12.SEZON FİNAL BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Zehra’nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan’la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender’in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender’i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız’a karşı kinlenen Ender’in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.









Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep’i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep’i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem’in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır...







YASAK ELMA 11.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir. Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır.

Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?



YASAK ELMA KONUSU



Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.



Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.



Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.



YASAK ELMA 12.BÖLÜM FRAGMANI







Yıldız ve Zeynep mütevazi bir hayat süren iki kardeştir ve birbirlerinden başka kimseleri yoktur. Karakter olarak çok başka olan kız kardeşlerin kurduğu hayaller de bambaşkadır. Zeynep iyi bir kariyer peşinde koşan, idealist ve çalışkan bir kızdır. Yıldız ise aklı havada, hayalperest ve tek ideali bir gün zengin olmak olan bir genç kızdır. Birbirine tamamen zıt karakteri olan kardeşlerin hayatı, zengin sosyetik güzel Ender Argun'un Yıldız'a yaptığı teklifle değişir. Zeynep'in hayatına da yeni bir patron girmiştir. Ukala, memnuniyetsiz ve dengesiz olan bu patronla yıldızı bir türlü barışmayan Zeynep, onunla her konuda zıtlaşır. Ancak aralarındaki anlaşmazlık zamanla bir aşka dönüşür. Zeynep'in bilmediği bir şey vardır. O da patronu Alihan'ın Halit'in ortağı, Ender'in ise kardeşi olduğudur.



YASAK ELMA DİZİ OYUNCULARI



Ender Argun (Şevval Sam)



Sosyetik güzel Ender Argun çevresi tarafından sevilen bir cemiyet kadınıdır. Çapkın ve milyarder bir iş adamı olan Halit Argun ile evlidir. Çok enerjik, akıllı ve becerikli bir kadındır. Çok da hırslıdır.



Şevval Sam 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı Leman Sam'ın kızıdır. Oyunculuk kariyerine "Süper Baba" dizisiyle adım atmıştır. 2006 yılında ise "Sek" adında bir albüm çıkartarak müzik kariyerine adım atmıştır. Uzun yıllar müzik kariyerine devam eden Şevval Sam'ın yer aldığı diğer dizi ve filmler; "Feride", "Aşkın Dağlarda Gezer", "Gülbeyaz", "Siyah Beyaz" ve "Bodrum Masalı"dır.



Halit Argun (Talat Bulut)



Milyarder ve çapkın bir iş adamı olan Halit Argun Ender Argun'la evlidir. Çalışkan ve saygın bir adamdır. En büyük zaafı güzel kadınlardır. Onlarsız yaşayamaz ama onları mal varlığından uzak tutmak için her şeyi yapar. Garantici bir adamdır.



Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars'da doğmuştur. Oyunculuk hayatına Tiyatro ile başlayan Talat Bulut'un ilk sinema filmi "Hazal" dır. Yer aldığı diğer dizi ve filmlerden bazıları ise; "Abuzer Kadayıf", "Yılanı Öldürseler", "Göl", "Su", "Kurtar Beni", "Derman", "Firar", "Melekler Evi", "Karanfilli Naciye" dir.