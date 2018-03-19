Yasak Elma 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma 1.son bölüm izleme linki

Yasak Elma 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yantıı Yasak Elma 1.son bölüm izleme linki haberimizden ulaşabilirsiniz. İzleyicini merakla beklediği Yasak Elma 1. bölümünde Emekli olan Taş fırın Haluk, şehrin karmaşasından uzaklaşmak için, banliyöde dubleks bahçeli müstakil bir ev satın alır. Meltem ise kariyerinde yükselmiş ve yine bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Dominat teyze Gönül ve Zero Tuna’nın da hayatında büyük değişikler vardır. Dominat Gönül de artık bir kurumda çalışmak yerine kendi işini kurmaya karar vermiştir. FOX'ta 19 Mart Pazartesi saat 20.00’de izleyicisi ile buluşacak; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaşacağı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinin afişi görücüye çıktı. Yasak Elma’da Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor



Bir süre sonra büyük müstakil evinde boş oturmaktan sıkılan Haluk da çalışmaya karar verir ve Dominant Gönül’le birlikte bir restoran açmaya karar verirler...



Sıkıntıdan kurtulmak için restoran açan Taş fırın Haluk, daha büyük sıkıntıların içine düşer ve öfkesine yenik düşerek büyük bir olaya karışır. Haluk ve ailesini bundan sonra oldukça gerilimli ve hareketli günler beklemektedir...





Genel Hikaye:

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.



Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

