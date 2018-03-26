Yasak Elma 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 2.bölüm izle FOX TV’de! Yasak Elma 2.bölüm izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları ve Yasak Elma oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yasak Elma 1.bölümde İstanbul'un mütevazi semtlerinden birinde kardeşi Zeynep'le birlikte yaşayan Yıldız, zengin olma hayalleri yüzünden zenginlere hizmet eden yerlerde çalışmayı tercih eder. Ünlü bir Restoran'da karşılama görevlisi olarak çalışan Yıldız orada Ender Argun'la tanışır. Ender Argun, Yıldız'ın güzelliğinden etkilenir ve ona iş teklif eder. Yasak Elma 2.bölümde Yıldız gözünü karartır ve baş koyduğu tehlikeli yolda adım adım ilerlemeye karar verir. Hem Halit'in kendisine aşık olmasını sağlamak hem de zengin olmak için kolları sıvar. Ender tarafından aşağılanmanın verdiği hırsla önce onun hayatını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya başlar. Onun özel hayatına dair ip ucu toplamaya çalışan Yıldız, çok önemli bir sırla karşı karşıya kalır.

Yasak Elma Dizisi’nin 1. Bölümünde Neler Oldu?

İstanbul'un mütevazi semtlerinden birinde kardeşi Zeynep'le birlikte yaşayan Yıldız, zengin olma hayalleri yüzünden zenginlere hizmet eden yerlerde çalışmayı tercih eder. Ünlü bir Restoran'da karşılama görevlisi olarak çalışan Yıldız orada Ender Argun'la tanışır. Ender Argun, Yıldız'ın güzelliğinden etkilenir ve ona iş teklif eder. Bu teklifle hayatı değişen Yıldız, hayranı olduğu Ender Argun'la çalışacak olmanın mutluluğu içindedir. Ancak Ender Argun'un planları çok başkadır. Halit'ten boşanarak mal varlığının bir kısmına el koyma planları yapan Ender'in planlarını gerçekleştirebilmesi için Yıldız'a ihtiyacı vardır. Ender Yıldız'a ahlaksız teklifini yapar. Bu teklif karşısında afallayan Yıldız ne diyeceğini bilemez. Öte yandan Yıldız'ın tam tersi olan idealist kardeşi Zeynep de yeni ve dengesiz patronuyla uğraşmak zorunda kalır. Üstelik bu patron Halit'in iş ortağı Alihan'dır.

2. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Yıldız gözünü karartır ve baş koyduğu tehlikeli yolda adım adım ilerlemeye karar verir. Hem Halit'in kendisine aşık olmasını sağlamak hem de zengin olmak için kolları sıvar. Ender tarafından aşağılanmanın verdiği hırsla önce onun hayatını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya başlar. Onun özel hayatına dair ip ucu toplamaya çalışan Yıldız, çok önemli bir sırla karşı karşıya kalır. Eline büyük bir koz geçen Yıldız bu kozu değerlendirmek için soluğu Halit Argun'un yanında alır. Tehlikeli oyunların başlangıcı olan bu sırrın Yıldız'ı nasıl bir durumun içine sokacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Zeynep Alihan'dan uzak durmaya çalışsa da yaşanan bir kaza onları tekrar bir araya getirir.

Yasak Elma Dizisi Konusu

Yıldız ve Zeynep mütevazi bir hayat süren iki kardeştir ve birbirlerinden başka kimseleri yoktur. Karakter olarak çok başka olan kız kardeşlerin kurduğu hayaller de bambaşkadır. Zeynep iyi bir kariyer peşinde koşan, idealist ve çalışkan bir kızdır. Yıldız ise aklı havada, hayalperest ve tek ideali bir gün zengin olmak olan bir genç kızdır. Birbirine tamamen zıt karakteri olan kardeşlerin hayatı, zengin sosyetik güzel Ender Argun'un Yıldız'a yaptığı teklifle değişir. Zeynep'in hayatına da yeni bir patron girmiştir. Ukala, memnuniyetsiz ve dengesiz olan bu patronla yıldızı bir türlü barışmayan Zeynep, onunla her konuda zıtlaşır. Ancak aralarındaki anlaşmazlık zamanla bir aşka dönüşür. Zeynep'in bilmediği bir şey vardır. O da patronu Alihan'ın Halit'in ortağı, Ender'in ise kardeşi olduğudur.

Yasak Elma 2.bölüm fragmanı

Yasak Elma Dizisi Oyuncuları

Ender Argun (Şevval Sam)

Sosyetik güzel Ender Argun çevresi tarafından sevilen bir cemiyet kadınıdır. Çapkın ve milyarder bir iş adamı olan Halit Argun ile evlidir. Çok enerjik, akıllı ve becerikli bir kadındır. Çok da hırslıdır.

Şevval Sam 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı Leman Sam'ın kızıdır. Oyunculuk kariyerine "Süper Baba" dizisiyle adım atmıştır. 2006 yılında ise "Sek" adında bir albüm çıkartarak müzik kariyerine adım atmıştır. Uzun yıllar müzik kariyerine devam eden Şevval Sam'ın yer aldığı diğer dizi ve filmler; "Feride", "Aşkın Dağlarda Gezer", "Gülbeyaz", "Siyah Beyaz" ve "Bodrum Masalı"dır.

Halit Argun (Talat Bulut)

Milyarder ve çapkın bir iş adamı olan Halit Argun Ender Argun'la evlidir. Çalışkan ve saygın bir adamdır. En büyük zaafı güzel kadınlardır. Onlarsız yaşayamaz ama onları mal varlığından uzak tutmak için her şeyi yapar. Garantici bir adamdır.

Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars'da doğmuştur. Oyunculuk hayatına Tiyatro ile başlayan Talat Bulut'un ilk sinema filmi "Hazal" dır. Yer aldığı diğer dizi ve filmlerden bazıları ise; "Abuzer Kadayıf", "Yılanı Öldürseler", "Göl", "Su", "Kurtar Beni", "Derman", "Firar", "Melekler Evi", "Karanfilli Naciye" dir.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bi Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filminde rol aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Onur Tuna (Filinta Mustafa) karakterini canlandırırken; Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Damla Aslanalp “Lara Zaharyas”, Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Alihan Taşdemir

İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.