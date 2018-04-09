Yasak Elma 5.yeni bölüm fragmanı Yasak Elma son 4.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti haberimizde yerini alıyor. FOX TV’nin yeni dönem dizisi Yasak Elma izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yasak Elma 4. Bölüm Fragmanı'nı heyecanla bekleyen izleyiciler olay yaratan fragman'ın ardından yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Dizi'nin bu haftaki bölümünde Ender Yıldız'a meydan okuyor. Onun sinsi planlarının kendisi gibi güçlü bir cemiyet kadınına işlemeyeceğini göstermek için onun planına karşılık kendisi de bir hamle yapıyor. Yasak Elma son bölümde damga vurmuştu. Yasak Elma'nın yapımcılığını, her projesi olay yaratan Med Yapım-Fatih Aksoy üstleniyor. İlgiyle izlenen Yasak Elma'nın yönetmen koltuğunda ise başarılı dizilerle adından söz ettirmeyi başarmış olan Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dizinin heyecan dozu yüksek senaryosu da Melis Civelek ve Zeynep Soyata'ya ait. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi'de; Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Onur Tuna gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yasak Elma Dizisi’nin 3. Bölümünde Neler Oldu?

Yıldız hayallerini gerçekleştirmek için karşısına Ender Argun'u almış ve büyük oynamıştır. Yaptığı hareket'in nasıl sonuçlanacağını bekleyen Yıldız amacına ulaşmış ve Ender Argun'un sosyete hayatına son vermiştir.Aldatıldığını öğrenen Halit Argun Ender'i beş parasız sokağa atar. Her şey'ini kaybeden Ender hem Yıldız'a hem de Halit'e karşı büyük nefret beslemektedir. Bu işin peşini bırakmamaya kararlı olan Ender ilk etapta bırakıldığı bu aciz durum karşısında yıkılsa da hemen toparlanmış ve intikam planları yapmaya başlamıştır. Zengin cemiyet hayatını bırakmaya hiç niyeti yoktur. Yıldız hedefine emin adımlarla ilerlerken Halit'le biraz daha yakınlaşmaya başlar. Diğer yanda Zeynep ve Alihan arasında yaşanan tatlı atışmalar aşk'a dönmek üzeredir.

4. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Yasak Elma 4. Bölüm Fragmanı'nı heyecanla bekleyen izleyiciler olay yaratan fragman'ın ardından yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Dizi'nin bu haftaki bölümünde Ender Yıldız'a meydan okuyor. Onun sinsi planlarının kendisi gibi güçlü bir cemiyet kadınına işlemeyeceğini göstermek için onun planına karşılık kendisi de bir hamle yapıyor. Yıldız'ın çalıştığı iş yerine giden Ender onu hırsızlıkla suçluyor. Yıldız'ı işe aldığını ancak onun hırsızlık yaparak her şey'ini çaldığını iddia ediyor ve işten kovulmasını emrediyor. Bu sırada orada olan Halit Argun yaşananlara şahit oluyor. Peki Halit Argun bu durum karşısında ne yapacak? Bir yandan evde hakimiyet sürmeye çalışan Zehra Argun, Ender'in evden gitmesine oldukça sevinmiştir. Artık kendi evinde istediğini yapabilecektir. Alihan ve Zeynep arasında yaşanan karmaşık ilişki ise bir aşkın başlangıcı olmak üzeredir. Zeynep kendine bile itiraf edemediği bir aşkın pençesine takılıp kalmıştır.

Yasak Elma Dizisi Konusu

İstanbul'un orta halli semtlerinden birinde yaşayan Yıldız ve Zeynep, birbirlerinden tamamen farklı olan iki kardeştir. Biri zengin olma hayalleri kuran aklı havada bir kızdır. Diğeri ise idealist ve çalışkandır. Bir gün Yıldız özendiği bu hayatın içinde bulur kendini. Cemiyet hayatının hatırı sayılır isimlerinden Ender Argun onu hayallerine bir adım daha yaklaştırır. Ancak Ender Yıldız'a bir oyun oynar. Yıldız kendisini küçük düşüren bu oyunun karşısında tüm kozlarını oynar ve emellerine ulaşmak için kendini tehlikeli bir oyunun içine atar. Bu oyun kardeşi Zeynep'i de etkileyecektir.

Yasak Elma Dizisi Oyuncuları

Zehra Argun (Şafak Pekdemir)

Zehra Halit'in ilk eşinden olan kızıdır. Yani Ender'in üvey kızıdır. Hayatı boyunca babasının eşlerini kıskanan bu genç kadın kardeşlerine ise oldukça düşkündür.

Şafak Pekdemir 1988 senesinde dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Oyunculuk bölümünden mezundur. Oyunculuk kariyerine adım attığı ilk dizi ise "Şüphe" dır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Asla Vazgeçmem", "İncir Reçeli 2", "Leyla İle Mecnun" ve "Türk Malı"dır.

Erim Argun (İlber Kaboğlu)

Ailenin belki de en aklı başında olan kişisidir. Henüz ergen yaşta olmasına rağmen asla şımarıklık yapmayan, olgun ve aklı başında bir çocuktur. Babasına çok düşkündür.

İlber Kaboğlu 2004 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ortaokul öğrencisi olan İlber, Saha Atölye'de Oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir.İlk oyunculuk tecrübesi "Nestle" reklam filmidir. Yer aldığı diğer proje ise "İçerde" dizisidir.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 mart 1956'da Sarıkamış Kars'da Medet Bulut - Altun Bulut çiftinin 10uncu çocukları olarak doğdu. Talat Bulut doğduğunda babası Medet BulutTCDD'a Sarıkamış istasyonunda görevli bir yol memurudur.

1975 yılında AnkaraKurtuluş lisesini bitirdi. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta iken tiyatro için okuldan ayrıldı. Talat Bulut, Aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyuncu seçmelerine katıldı, 15 kişi alacaklarmış müracaat eden 450 kişi içinden 15'e girmeyi başardı. Bir sene süren kursu birincilikle bitirdi ve sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

1979 da Ali Özgentürk'ün yönettiği "Hazal" filminde Türkan Şoray'la birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk filmi oldu.

Yeşilçam'ın "Binbir surat"ı Talat Bulut, Abuzer Kadayıf'taki rolü için yıllardır uzattığı saçlarına acımadı kestirdi.

Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Talat Bulut, Tiyatro sanatçısı Esin Afşar ile Kerim Afşar'ın kızı Pınar Afşar (Bulut) ile evli ve Hazal (d.1996) adında bir kız babasıdır.

Müzik olarak; en çok Cecilia Bartoli dinliyor, cazz bach ve Fransız chansonlar. Türkiye'den de sadece otantik türküleri. Yönetmen olarak Fasbinder, Lars von Triers, Tarkovsky Almodovar; oyunculardan ise Al Pacino, Jeremy Irons,Emma Thompson'ı beğeniyor.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğiniMahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulutbaşrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak,Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu.

Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.

Şevval Sam 14 yaşında fanatik bir Beşiktaşlı olarak okul gazetesi için Metin Tekin'le röportaj yapmaya gider. Metin röportajdaki bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediğini filan söyler. Sonra Şevval onu yemeğe davet eder. Metin de, ‘büyü de öyle gidelim’ der. Üç sene sonra flört ve ardından evlilik gerçekleşince ‘‘büyük lokma ye, büyük söz konuşma’’ atasözü bir kez daha doğrulanmış olur.

1993 – 1998 yılları arasında televizyon ekranlarında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı.

EDA ECE KİMDİR?

da Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu'dur. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamlayan Ece, yüksek eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü üzerinde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini bitirdikten sonra Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajerTümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

2011 - 2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Eda Ece, Günçiçek Seymen (Cimbom) karakterini canlandırırken Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babürile birlikte oynadı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran,Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında "Kızım İçin" adlı sinema filminde Yetkin Dikincilerve İnci Türkay ile birlikte oldu.

Eda Ece, 2015 yılında başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Pamir Pekin'in oynadığı "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide Ceren rolünü oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - İlişki Durumu: Karışık (Elif) (TV Dizisi)

2015 - Kocan Kadar Konuş (Ceren) (Sinema Filmi)

2013 - Kızım İçin (Tuba) (Sinema Filmi)

2013 - Beni Böyle Sev (Zeyno) (TV Dizisi)