Yasak Elma 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 5.bölüm FOX TV izleme linki

Yasak Elma 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma 5.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Fox TV'nin oldukça beğenilen ve izlenme rekorları kıran yeni dizisi Yasak Elma 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizi'nin geçen haftaki bölümü izleyenleri ekrana kilitlenmişti. Geçen hafta Ender yaşadığı büyük çöküntüyü atlatmış ve Yıldız'a savaş açmıştı. Yeniden güçlenerek ayağa kalkan Ender eski hayatını geri almak için savaşta her yolu mübah görüyor. Yasak Elma 5. Bölüm Fragmanında Ender kozunu büyük oynuyor. Yıldız'a attığı iftirayı desteklemek için kardeşi Caner'den yardım alıyor. Caner bir kadın ayarlıyor ve kadını Yıldız'ın çalıştığı yere yolluyor. Cüzdanını çaldığını iddia eden kadın ise Yıldız'ı çok zor durumda bırakıyor. Bu hamle Ender'i bir adım öne geçiriyor. Hem Halit'in gözünde Yıldız'ı küçük düşürüyor. Hem de eski hayatına dönmenin kapılarını yavaş yavaş aralıyor. Diğer yanda Zeynep aşk'ın vereceği acı yüzünden mantığıyla hareket etme kararı alıyor ve Alihan'la yolları ayırmaya çalışıyor. Peki Zeynep bunu başarabilecek mi? Yıldız Ender'in hamlesi karşısında ne tepki verecek? İşte Yasak Elma 5.son bölümü ve 6.yeni bölüm fragmanından görüntüler...



Merak edilen tüm soruların cevaplandığı yeni bölümüyle Yasak Elma, 16 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında sizlerle!



Her bölümü olay yaratan Yasak Elma'nın yapımcılığı Med Yapım-Fatih Aksoy tarafından yapılıyor. Hikayesi ve kurgusuyla izleyiciden tam not alan dizinin yönetmenliğini ise "Adını Feriha Koydum" ve "Kara Yazı" gibi başarılı yapımlarla adından söz ettirmiş olan Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Dizinin nefes kesen senaryosu da Melis Civelek ve Zeynep Soyata'ya ait. Oyuncu kadrosuyla da göz dolduran dizide; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci yer alıyor.





Yasak Elma 5. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Yasak Elma 5. Bölüm Fragmanı izleyenleri heyecanlandırmayı başardı. Dizinin bu haftaki bölümünde izleyenler Ender'in büyük atağına şahit olacaklar. Ender, Yıldız'a kendisiyle baş edemeyeceğini gösteriyor. Yaptığı ilk hamleyi destekler nitelikte bir hamle daha yapıyor. Kardeşi Caner'le bir plan hazırlayan Ender harekete geçiyor. Bir kadın ayarlıyor ve kadını Yıldız'ın çalıştığı yere gönderiyor. Kadın Ender'in sinsi planını uyguluyor ve Yıldız'ı hırsızlıkla suçluyor. Bu olayın 2. defa yaşanması yüzünden Yıldız'ın suçsuzluğu inandırıcılığını yitiriyor. Ender Halit'in aklına kuşku düşürürken Yıldız'ı da bu hamlesiyle köşeye sıkıştırıyor. Öte yandan Zeynep bu aşkın yürümeyeceğini düşünerek Alihan'a iş dışında bir ilişkinin yanlış olduğunu söyleyerek artık görüşmek istemediğini dile getiriyor. Alihan ise onun mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Peki aralarındaki aşk gerçekten bitecek mi?







Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.



Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır.



Yasak Elma Dizisi’nin 4. Bölümünde Neler Oldu?



Ender Yıldız'dan intikam almak için harekete geçiyor. Ender kendisi gibi güçlü ve akıllı bir kadınla oyun oynanamayacağını göstermenin peşinde. Ender Yıldız'ın iş yerine giderek onu iş için eve aldığını ancak onun hırsızlık yaparak tüm iyi niyetini su istimal ettiğini herkese duyuruyor. Yıldız'ın işine son verilmesini istiyor. Ancak o sırada Halit ortaya çıkıyor ve bu olayın kapanmasını sağlıyor. Ancak Ender Yıldız'ı bitirmek için ilk hamlesini yapmıştır. Onunla ilgili kafalarda soru işareti bırakmayı da başarmıştır. Ancak planı bununla sınırlı değildir. Diğer yanda Zehra, Ender'in evden gidişini kendi zaferi olarak görüyor. Evin tek hakimi kendisi olmak istiyor. Alihan ve Zeynep arasında da aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Ancak Zeynep aralarındaki ilişkinin aslında imkansız olduğunu düşünerek üzülse de aşkın içine düşmüştür bir kere.



YASAK ELMA 5.BÖLÜM FRAGMANI





Yasak Elma Dizisi Konusu



Yıldız ve Zeynep İstanbul'un mütevazi semtlerinden birinde birlikte yaşayan iki kız kardeştir. Karakter olarak birbirleriyle alakası olmayan bu iki kardeşin gelecek planları da bambaşkadır. Zeynep ne kadar idealist, çalışkan ve gerçekçiyse Yıldız da bir o kadar pervasız, aklı havada ve zengin olma hayalleri kuran bir kızdır. Peşinden gittiği bu hayal onu bambaşka dünyalara sürüklerken tehlikeli suların içine dalmasına sebep olacaktır. Hırslarının kurbanı olan Yıldız'ın içine düştüğü durum Zeynep'in hayatını da tamamen değiştirecektir.







Yasak Elma Dizisi Oyuncuları



Caner Çelebi (Barış Aytaç)



Hiç bir vasfı olmayan Caner Ender'in erkek kardeşidir. İş güç ona göre değildir. Tembeldir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Çıkarları doğrultusunda kime iyilik yapacağını iyi bilir.



Barış Aytaç 8 Aralık 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun yer aldığı projelerden bazıları; "Gün Akşam Oldu", "Acil Aşk Aranıyor", "Gülümse Yeter" ve "Kalp Atışı"dır.



Sinan (Kıvanç Kasabalı)



Sinan, Ender'le gizli aşk yaşayan ünlü estetik doktorudur. Paraya ve güce tapan bu genç adam tam bir zengin kadın avcısıdır.



24 Şubat 1975 yılında İstanbul'da doğan Kıvanç Kasabalı Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Ancak daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. Yer aldığı projeler ise; "Yaprak Dökümü", "Merhamet", "Ağlatan Dans" ve "Bodrum Masalı"dır.