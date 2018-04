Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 6.bölüm bu akşam FOX TV'de izlenecek Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma dizisi 6.son bölüm izleme linki haberimizde. Fox TV'nin en yeni ve en iddialı dizilerinden biri olan Yasak Elma 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Geçen hafta yaşanan gerilim ve entrika dolu anların ardından yeni bölüm fragmanı da merakla beklenmeye başlandı. Her bölümü olay yaratan dizinin bu haftaki bölümünde Zeynep'le Alihan aralarındaki aşkı kabullenip bir ilişkiye başlıyorlar. Zeynep zincirlerini kırıp bu aşka kapılmaya hazır! Diğer yandan Ender için her şey daha yeni başlıyor. Yıldızdan sonra sıra Zeynep'e geliyor. Tüm aileyi bitirmeyi kafasına koymuş olan Ender Yıldız'ın kardeşi Zeynep'in Alihan'ın iş yerine çalıştığını öğreniyor. Eline geçen bu büyük kozu ise nasıl değerlendireceğini çok iyi biliyor. Halit ise Ender'in oyunlarından bıksa da aklının bir köşesinde Yıldız'la ilgili tereddütler vardır. Her bölümü olay yaratan Yasak Elma yeni bölümüyle 23 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında! Fox TV'nin efsane dizisi Yasak Elma'nın yapımcılığı Med Yapım-Fatih Aksoy'a ait. Yeni başlamasına rağmen izlenme rekorları kıran dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dizinin ters köşe yapan senaryosu da Melis Civelek ve Zeynep Soyata'ya ait. Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda ise; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanı ve 6.son bölüm izleme linki...

YASAK ELMA DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, başrollerini ise Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı dizi, büyük yapımcılar tarafından yoğun ilgi gördü Yasak Elma 23 Nisan Pazartesi akşamı FOX TV'de.



Yasak Elma 6. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Yasak Elma 6. Bölüm Fragmanı yine olay yarattı. Ender'in sinsi planlarının sonu gelmiyor. Ender bu kez Yıldız'ın eski sevgilisi Mete'yi devreye sokuyor. Diğer yanda Zeynep ve Alihan artık zincirlerini kırmış ve aşklarını doyasıya yaşamaya karar vermişlerdir. Ender Bir yandan Yıldız'la uğraşmayı sürdürürken aileyi kökten bitirmeye karar vererek oklarını Zeynep'e de yöneltiyor.







Zeynep'in Alihan'la çalıştığını öğrenen Ender'in eline büyük koz geçiyor. Alihan'ın çalıştığı yere giderek Zeynep'i küçük düşüren Ender Alihan'a "İşte bu garson kızımızın kız kardeşi Zeynep. Bu iki kız kardeş yememişler içmemişler acaba biz iki zengin adamın koynuna nasıl gireriz diye bir plan yapmışlar. Çok korkunç bir şebekenin tuzağına düşmüş durumdayız maalesef" diyerek Alihan'ı Zeynep'e karşı dolduruyor. Peki Zeynep ve Alihan'ın aşk'ı bitecek mi?



Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anlar ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içer. Yıldız masumiyetini kullanarak Halit’i kazanmaya uğraşırken, Halit’in peşinde sadece Ender’in olmadığını anlayacaktır.



Alihan ise kendi hazırladığı oyunda yenilmenin acısını Zeynep’e sürpriz yaparak çıkarır. Alihan’ın beklenmedik hareketi Zeynep’in duygularını kontrol etmesini çok zorlaştıracaktır…



Yasak Elma 6. Bölüm Fragmanı







Yasak Elma Dizisi’nin 5. Bölümünde Neler Oldu?



Ender Yıldız'ı bitirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ender, Yıldız'a kiminle uğraştığını göstermek istiyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan cemiyetin en güçlü kadını Ender kardeşi Caner ile birlikte bir plan yapıyor ve 2. defa Yıldız'ı hırsızlıkla suçlayarak onu herkese karşı küçük duruma düşürüyor. Ender'in Yıldız'ın İşten atılması için yaptığı hamleler ise etkili oluyor. Yıldız Ender'den gelen beklenmedik oyunlarla ters köşe oluyor. Yıldız'la uğraşmaktan yılmayan Ender Halit'in de Yıldız'ın gerçek yüzünü görmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır. Ancak içinde ikisine karşı büyük bir nefret vardır. Zeynep ise Alihan'la yaşadığı şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ancak aşktan korkan Zeynep Alihan'la arasına mesafe koymaya karar veriyor. Peki Alihan ile Zeynep arasındaki aşk yaşanmadan son mu bulacak? Yıldız Ender'in art arda gelen hamlelerine karşı ne yapacak?



Yasak Elma Dizisi Konusu



İstanbul'un orta halli semtlerinden birinde birlikte yaşayan Yıldız ve Zeynep hayatı paylaşan iki kardeştir. Birbirlerini ne pahasına olursa olsun korumaya söz veren iki kardeş için hayat normal seyrinde giderken Yıldız'ın hayallerine ulaşmak için attığı bir adım tüm yaşamı tersine çevirir. Yıldız ve Zeynep birbirlerinden çok farklıdırlar. Zeynep ne kadar idealist, çalışkan ve akıllıysa Yıldız'da tam tersi aklı bir karış havada, zengin olma hayalleri kuran hayalperest bir kızdır. Cemiyetten insanların geldiği bir cafe'de karşılama görevlisi olarak çalışan Yıldız onların hayatına imrenmektedir. Bir gün Ender'le tanışma fırsatı yakalayan Yıldız onun teklifiyle yeni bir hayata başlayacağını düşünürken kendisini korkunç bir komplo'nun içinde bulur. Küçük düşen Yıldız'ın en büyük düşmanı artık Ender'dir. Onun hayatına sahip olmak için attığı adımlar ise tehlike dolu dikenli bir yoldur. Bu yolda bir tek kendisi değil kardeşi Zeynep'te büyük zarar görecektir.







Yasak Elma Dizisi Oyuncuları



Mete (Tuan Tunalı)



Mete, gözü yükseklerde olan hırslı ve kendini beğenmiş bir geçtir. Fakir kızlarla gönül eğlendirmeye bayılır. Yıldız'ın da eski sevgilisidir.



Tuan Tunalı 2 Aralık 1983 yılında Belçika'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu "Deniz Yıldızı" dizisi ile oyunculuk hayatına adım atmıştır.







Şengül Doğan (İrem Kahyaoğlu)



Şengül Yıldız'ın eski patronudur. Güzellik salonu işletmektedir. İki çocuğu olan dul bir kadındır. Her zaman neşelidir. Anaç bir kadındır. Yıldız'a nasihat vermeye bayılır.



1980 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen İrem Kahyaoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler; "Kiralık Aşk", "Aynı Çatı Altında", "Aliye", "Aşk Yalanı Sever" ve "Karadayı" dır.

