Yasak Elma yeni 2.bölüm fragmanı izle Yasak Elma konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var

Yasak Elma yeni 2.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma son 1.bölüm izleme linki haberimzide. Ender'in Halit ile boşanma planı için Yıldız'a sunduğu ahlaksız teklif karşısında Yıldız şok oldu! Yasak Elma‘da, sadakatsiz bir kadın, eşine tuzak kurmak için genç ve güzel bir hizmetliyi işe alıyor ve kocasını baştan çıkarmak için para teklif ediyor. Gözü yükseklerde olan genç kız da, sevdiği adamın onu yüzüstü bırakmasının intikamı olarak teklifi kabul ediyor. Halit ile Yıldız arasında neler yaşanacak? Bir kadın entrikası hikayesini ele alan Yasak Elma Pazartesi 20.00'de FOX'ta kaldığı yerden devam edecek. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaşacağı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinde Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor. İşte Yasak Elma yeni 2.bölüm fragmanı ve 1.son bölümde yaşananlar...







YASAK ELMA 2.BÖLÜM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yapar. Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirir..



YASAK ELMA 2.BÖLÜM FRAGMANI







YASAK ELMA 1. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…









YASAK ELMA KONUSU NEDİR?



Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.



Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.











“Yasak Elma” ikinci bölümü ile 26 Mart Pazartesi 20.00’de FOX’ta!



YASAK ELMA OYUNCULARI



Talat Bulut kimdir?



Halit Argun



Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.



Şevval Sam kimdir?



Ender Argun



Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.



Onur Tuna kimdir?



Alihan Taşdemir



İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.



Eda Ece Kimdir?



Yıldız Yılmaz



Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.



Şafak Pekdemir kimdir?



Zehra Argun



Halit’in ilk eşinden olan kızıdır. Halit’in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.



Şevval Sam - Ender Argun

Eda Ece- Yıldız Yılmaz

Sevda Erginc- Zeynep Yılmaz

Onur Tuna - Alihan Taşdemir

