Yasak Elma yeni 4.bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 3.bölüm Fox TV izleme linki

Yasak Elma yeni 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma son 3.bölüm izleme linki haberimizde. Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma"nın ilk iki bölümü oldukça beğenildi. Yasak Elma 3. Bölüm fragman yayınlandı ve meraklı bekleyiş sona erdi. Dizinin heyecan verici konusu ise izleyiciyi içine çekmeyi başardı. Dizinin bu haftaki bölümünde, izleyenler Ender'in ters köşe oluşuna ve giderek çöküşüne şahit oluyorlar. Halit onu beş parasız sokağa atıyor. Ender Yıldız'ı küçümsemenin cezasını ağır ödüyor. Ancak zekası ve hırsı ile düştüğü bu durumun üstesinden gelmeyi kafasına koyan Ender'in intikamı acı olacak. Diğer yanda Alihan ve Zeynep birbirlerine daha da yakınlaşmaya başlıyorlar. Alihan'a beslediği sevginin daha da arttığını hisseden Zeynep'in ise bu durum yüzünden kafası karışıktır. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma 4.yeni bölüm fragmanını ve son bölüm tekrarını izlemek isteyenler haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirler.Merakla beklenen dizinin yeni bölümü 2 Nisan Pazartesi Günü Saat 20:00'de Fox TV ekranlarında. İzleyenlerin olumlu tepkisi, uzun soluklu bir dizi olacağı izlenimini verirken dizinin mutfağında kimlerin olduğu da merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma'nın yapımcılığını Med Yapım-Fatih Aksoy üstleniyor. Beğenilen dizinin yönetmen koltuğunda ise adını "Adını Feriha Koydum" ve "Kara Yazı" gibi başarılı dizilerden tanıdığınız Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Özgün hikayesiyle soluksuz izlenen dizinin senaryosu da Melis Civelek ve Zeynep Soyata'ya ait. Bu iddialı yapımın başrollerinde ise; "Halit Argun" karakteriyle Talat Bulut "Ender Argun" karakteriyle ise Şevval Sam yer alıyor. İşte Yasak Elma 4.yeni bölüm ve 3.son bölüm ayrıntıları...





Yasak Elma 3. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Yasak Elma 3. Bölüm Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz dizinin sevenlerinin heyecanlı bekleyişi de bitti. Yıldız hamlesini yapmış olacakları beklerken Ender'in büyük çöküşü de başlar. Aldatıldığını öğrenen Ender'i kapı dışarı ederken.







Onu eski sefil hayatına dönmesi için beş parasız bırakır. Halit, Ender'in genç aşığını da farklı bir yolla cezalandırmıştır. Yeni mütevazi hayatını kabullenmeyen Ender Yıldız'ı hafife almanın bedelini ağır öderken, bir yandan bu büyük ihanetin bedelini ödetmenin yollarını aramaktadır. Diğer yanda Yıldız, Halit'le ilgili riskli bir karar verir. Ancak aralarındaki yakınlık giderek artmaya başlar. Bu durum Alihan ve Zeynep'i de etkilerken onların aralarında da bir yakınlaşma olmasını sağlar.







Yasak Elma Dizisi’nin 2. Bölümünde Neler Oldu?



Yıldız, Aşağılanmanın verdiği hırsla Ender'in teklifini kabul eder. Yıldız göründüğü kadar kolay lokma olmadığını Ender'e gösterecektir. Bu yüzden amacına ulaşmak için tehlikeyi bile göze alarak adım adım ilerlemeyi kafasına koyar. Zengin ve saygın bir kadın olma yolunda sinsi adımlarla ilerlerken Ender'in hayatını her ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışır. Bu araştırma esnasında ise eline hiç beklemediği kadar büyük bir koz geçer. Ender'in Halit'i aldattığını öğrenen Yıldız soluğu Halit Argun'un yanında alır. Masum kızı oynayan Yıldız onu korurken kendi yerini sağlamlaştırma ve güven verme peşindedir. Diğer yanda Zeynep yeni ve aksi patronuna uyum sağlamaya çalışır. Ancak sürekli birbiriyle zıtlaşan Alihan ve Zeynep arasında gerginlik büyür. Alihan'dan uzak durma kararı alan Zeynep'in bu kararı kısa sürede değişmek zorunda kalır.







Yasak Elma Dizisi Konusu



Yıldız ve Zeynep İstanbul'da mütevazi bir semtte oturan iki kardeştir. İki kardeşin karakterleri ve hayalleri birbirinden çok farklıdır. Yıldız aklı fikri zenginlikte olan ve lüks hayat sürme hayalleri kuran bir genç kızdır. Zenginlerin hayatına özenir ve bir gün onlardan biri olacağına inanır. Zeynep ise onun tam zıttı bir karakterdir. Akıllı, işinde başarılı ve çalışkan bir kızdır. Kariyer hedefleri olan Zeynep idealist bir kızdır. Yıldız bir gün Ender Argun'dan bir iş teklifi alır ve hayallerine bir adım yaklaşır. Onun evinde çalışmaya başlayan Yıldız, Ender'in sinsi planından habersizdir. Ancak Ender'in Yıldız'a yaptığı ahlaksız teklifle amacı belli olur. Kendisini küçümseyen ve kullanmak isteyen bu kadına duyduğu hayranlık yerini nefret'e bırakır. Yıldız Ender'in teklifini kabul eder ve böylece tehlikeli bir oyunun içine adım atmış olur.



Yasak Elma 3.Bölüm Fragmanı







Yasak Elma Dizisi Oyuncuları



Alihan Taşdemir (Onur Tuna)



İstanbul'un en gözde bekarıdır. Kadınlar onun için delirir. Ancak o kimseyi beğenmez. Mükemmeliyetçidir ve hayatında hataya yer yoktur.



Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezin'de eğitim alan yakışıklı oyuncunun rol aldığı ilk proje "Hayat Devam Ediyor" dizisidir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Bir Küçük Eylül Meselesi" ve "Filinta" dır.







Yıldız Yılmaz (Eda Ece)



Yıldız zengin olma hayalleri kuran bir kızdır. Onun için tek kurtuluş zengin biriyle evlenmektir. Zenginlerin hayatına imrenir ve bir gün onlardan biri olmak için kolları sıvar.



Eda Ece, 20 Haziran 1990 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Psikoloji mezunu olan güzel oyuncu ilk olarak "Pis Yedili" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Kocan Kadar Konuş", "Kızım İçin", "Yol Arkadaşım", "Görümce" ve "Beni Böyle Sev"dir.