Yeni dizi Fi Çi Pi oyuncuları belli oldu

Yeni dizi Fi Çi Pi kadrosu belli olmaya başladı. Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında giren kitabı Fi Çi Pi üçlemesi dizi oluyor. Kadrosunda birbirinden yıldız oyuncuları barındıracak Fi Çi Pi ne zaman yayınlanacak? Fi Çi Pi hangi kanalda izleyicilerle buluşacak. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizi hakkında merak edilenler haberimizde.

Ay yapım, Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında yer alan Fi, Çi, Pi kitap üçlemesini, internet için süresi 60 dakika olacak bir dizi yapmaya hazırlanıyor. Dizi, internet üzerinden yayınlanacak. Dizinin ilk fotoğraf çekimi için geçtiğimiz gün bir araya gelen kast, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. Serenay Sarıkaya’nın genç bir balerin ‘Duru’ karakterini, Mehmet Günsür’ün ‘Can Manay’ isimli ünlü bir psikoloğu canlandıracağı dizi, online izleme platformu PuHu’dan 13 bölüm yayınlanacak.

Fİ Çİ Pİ KADROSU

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç rol alacağı dizi, 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak.

Serenay Sarıkaya kimdir?

Güzel oyuncu ve model Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2012) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.