Yeni Gelin 21. yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin 20. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak

YENİ GELİN 20. BÖLÜM FRAGMANI







Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşıyor. Dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.



Yeni Gelin 20. bölümü için nefesler tutulmuşken, yayınlanan fragmanlar eğlenceli gelişmelerin sinyalini verdi. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Yeni Gelin'in 20. bölümünde Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kalıyor. Öte yandan Kalender'in komik çabalarıyla ortalık şenleniyor.



Hürriyet Haber

14.10.2017 - 09:49

Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında Asude krizi

Yeni Gelin dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Eğlenceli sahneleriyle ön plana çıkan Yeni Gelin'in yeni bölümünde Bozok Konağı'a Karadeniz'den misafirler geliyor. Konak fena karışıyor. İşte Yeni Yelin 20. bölüm fragmanları ve özeti!



Yeni Gelin 20. bölümü için nefesler tutulmuşken, yayınlanan fragmanlar eğlenceli gelişmelerin sinyalini verdi. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Yeni Gelin'in 20. bölümünde Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kalıyor. Öte yandan Kalender'in komik çabalarıyla ortalık şenleniyor.



Asiye’nin Hazar’ı ihbarı, Kalender’i çileden çıkarmış, Asiye’nin Kalender’in gözünden iyice düşmesine sebep olmuştur. Asiye’nin son hamlesi, bardağı taşıran son damladır. Konaktaki tek mutsuz gelin Bella değildir. Afet, Gökhan’ın gelişiyle mutlu günlerine kavuşacağını zannederken hayatı resmen zindana dönmüştür. Çünkü Ayşe’nin içinden dünyanın en eli sopalı kaynanası çıkmıştır. Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında sıkışıp kalır. Kalender’in de tek derdi onu etkilemek ve gözüne girmektir. Bu yüzden her yolu dener. Asude’nin ilgi alanlarıyla ilgilenmeye, onunla birçok ortak nokta bulmaya çalışır. Taki bunu yaparken de fazlasıyla zorlanır. Çünkü Kalender Ağa’nın ne fiziksel performansı, ne de genel kültürü buna uygun değildir. Kalender, yine de herşeyi göze alır. Kalender’in çabası, eşlerinin de gözünden kaçmaz tabii ki. Göz göre göre kocaları, Asude’ye kur yapmaktadır. Şimdilik ellerinden bir şey gelmez. Bu durumu fark eden yalnızca onlar değildir.



YENİ GELİN 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yeni Gelin dizisinde geçtiğimiz hafta Gökhan’ın kötü sürprizi, başta Afet ve Ayşe olmak üzere, konaktaki kimseyi memnun etmemiş; gelin- kaynana; aylardır yolunu gözledikleri Gökhan’ı bir kadınla görünce bunu kaldıramamıştır. Ayşe, bunu hazmedemediğinde ayılıp bayılırken Afet’in olayları hazmedememe biçimi çok başkadır.Kendi canı ne kadar yandıysa, Gökhan’ın canını da o kadar yakacaktır. Gözünü karartan Afet’i tüm konak ikna etmeye çalışır. gökhan, yaptığına pişman olmuştur olmasına ama artık çok geçtir. Kalender, konaktaki kötü atmosferin dağılması için kolları sıvar, oğullarını ve gelinlerini denize götürür. Amaçları, yaşanan tatsızlıkları unutmak, iyi vakit geçirmektir. Tabi ki bu mümkün olmaz. Hazar’ın içinde zapt edemediği külhan beyi yine baş göstermiş, yine soluğu parmaklıklar ardında almışlardır. Bozok erkeklerinin başı, büyük bir beladadır.Fakat bir el, bunları tüm belaların içinden çekip kurtarır.Bu el; Kalender’in aklını başından alacak, ona bildiği herşeyi unutturacak birinin elidir. Şimdilik kimse bu tehlikenin farkında değildir. Bozok erkekleri hapisten çıkmış, konağa nispeten sakin bir iklim hakim olmuşken bir Bozok klasiği olarak yine kapıya jandarmalar dayanır. Bu seferki ihbar hem çok ciddi, hem de Kalender Bozok’un kaldıramayacağı türdendir. Yani yine, Hazar ve Bella, yine büyük bir sınavla karşı karşıyadır.



YENİ GELİN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







Yeni Gelin’in 17. bölümünde; Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğramıştır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyiye ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır.



Bozoklar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozoklar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler. Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp felekten bir gün çalarlar. Günün sonuna doğru aldıkları haberse keyiflerini iyice arttırır. Haftalardır bekledikleri haber gelmiştir. Fakat bu müjdenin tadını çıkaramazlar. Çünkü Temel’in, Bella ile olan hesabı kapanmamıştır. Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.







Yeni Gelin’in 16. bölümünde; Bozoklar, konağın karantina altına alınıp, üzerlerine mühür vurulunca Kalender Ağa, ailesinin küçük bir kısmını konakta bırakıp Karadeniz'e yelken açar. Bozoklar artık kaçaktır. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle birlikte bir nevi tatil yapacak hem de yıllardır görüşmediği kaynanasıyla, Asiye'nin akrabalarıyla vakit geçirecektir. Fakat bu planı yaparken ne kaçaklık hayatının gerçeklerini göz önünde bulundurmuştur, ne de Asiye'nin akrabalarının ne kadar deli ve gözü kara olduğunu hesap etmiştir. İşler tabi ki sarpa sarar. Bozoklar, Asiye'nin baba evine adımlarını attıkları an tüm hesaplar tersine döner. Kalender Ağa, hem Asiye'ye resmi nikah yapmak, hem de Asiye'nin akrabalarıyla dünür olmak zorundadır. Kalender ortadaki yanlış anlamayı düzeltmek, Hazar'ın evli olduğunu söylemek istese de başaramaz.



Çünkü Asiye'nin amcası deli Şevki'ye bunu izah etmenin bir yolu yoktur. Orda kaldıkları sürece bu yalanı sürdürmek zorundalardır. Fakat bu yalan, onların başına tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir çoraplar örer. Yalan, yalanı doğurmuştur. Bella ve ailesi evin hizmetlisi olur, Baran hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanır, Bella'nın kısmeti çıkar. İşin içine bir de kaçaklık, jandarma ve ihbarlar girince Bozoklar iyice çıkmaza girerler. Kalender Ağa, tüm bunlardan sıyrılmaya çalışırken Asiye ve ailesinin kurduğu tezgahla gelinini kaybetme noktasına gelir. Çünkü söyledikleri yalan masumiyetini yitirmiş; Bella, hayatının en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. Artık ne bu yalanı, ne de evliliğini sürdürebilecektir.







YENİ GELİN KONUSU NEDİR?



Şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatan dizi, içinde birçok hikâye barındırıyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. Yakın zaman içinde çekimlerine başlanacak olan "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Yeni Gelin"in başlıyor. Tanıtımda, Youtube paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Feride Hilal Akın'ın seslendirdiği jenerik müziği büyük yankı uyandırdı. Sözlerinin Hakan Tunçbilek'e müziğinin ise Cüneyt Çağlayan'a ait olduğu "Çok Canlar Yakacak" isimli şarkı şimdiden dillerden düşmeyecek gibi duruyor!



Anadolu’da bir aşiretin oğlu ile yaşamak için şehir hayatını geride bırakan fedakâr ve aşık bir kadını canlandıran Bella ile aşiret varisi olan Hazar'ın maceralı aşklarının yanı sıra gelin kaynana arasındaki çekişmeleri konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.



YENİ GELİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Jessica May kimdir, kaç yaşında?

Jessica May, 5 Aralık 1993 yılında Paranacity'de doğdu. Kitap okumak ve ata binmeyi seven Jessica, 1.75 boyunda, yeşil gözlü ve yay burcudur. Biyolojik Bilimler Bölümü'nü kazanan Jessica May, kariyerine model olarak devam etmek için eğitim hayatına ara verdi. Köpekleri çok seven Jessica May, özellikle sokak köpeklerine elinden geldiğince bakmaya çalışıyor. En büyük hayallerinden biri sokakta bulduğu köpeklerden bir hayvan çiftliği kurmak. 15 yaşına kadar çiftlikte büyüyen Jessica'nın öğretmen olan annesi ve çiftçi olan babası Brezilyalıdır. Ayrıca veterinerlik okuyan bir erkek kardeşi vardır. Türkiye'yi gezmekten ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alan Jessica'nın farklı şehirleri görmek, sıcak ilişkiler kurmak yapmak istediği planları arasında. Jessica May, Show TV'nin yeni dizisi Yeni Gelin'de, Türkmen Aşireti'ne gelin giden genç bir kızı oynayacak.

Jessica May (Bella Öztürk) “Yeni gelin, sevdalı gelin, saf, masum, biçare gelin...” Türkiye Büyük Elçisi bir babayla, yüksek sosyete bir annenin İspanya’da dünyaya gelmiş biricik kızıdır. Bilgili ve görgülü olmasının yanı sıra aşırı sevecen, cana yakın ama bir o kadar da sakardır. Hayatının aşkının terkesine atlayıp Çukurova’ya kadar gözü kapalı gelmiştir. Konaktaki şer ittifakı gözünü açacak diye beklenirken onun gözleri, aşktan daha bir kör olmuştur. Ona göre herkes özünde iyi insandır. Şer ittifakının başı Möhteber bile... Onun iyiliği, herkesi iyi etmeye yetecek midir?

Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında?

23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Tolga Mendi (Hazar Bozok) “Hikayemizin Romeo’su, Çukurova’nın modern ağası...” Bella’nın prensi, Bozok Aşireti’nin varislerinden biridir. Doğduğu toprakların gözü pekliğini, yüreği karalığını almış; dayatmalarına ise her daim karşı çıkmıştır. Öyle ki, bir anda vurulduğu yarı İspanyol Bella’yı takıp koluna konağa gelin diye getirmiştir. Hazar, ölümüne aşık; ailesi ölümüne inatçı. Ama Hazar daha inatçı. Çünkü ona göre aşk, her savaşı mutlak zafere taşıyacaktır.

Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında?

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki yüksek lisansını tamamladı. Mustafa Avkıran, 1987 yılında ‘Küçük Prens’ oyununda başladığı yönetmenlik hayatına İstanbul, Van, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda devam etti.

1993-1995 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük yaptı. Sanat üretimiyle uzun yıllarını geçirdiği Devlet Tiyatroları’nda yaptığı işlerle; birçok ödül kazandı. 1995 yılında ilk sinema filmi, ‘Sokaktaki Adam‘ ile 32. Altın Portakal Film Festivali'nde ve 18. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında ‘Cumhuriyet’, ‘Kayıkçı’, ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’, ‘Hayatının Tek Yolculuğu’, ‘Mutluluk’, 'Av Mevsimi’, ‘Hadi baba Gene Yap’ ve ‘Delibal' gibi başarılı filmler takip etti.

Mustafa Avkıran (Kalender Bozok) “Bozok Aşireti’nin Mezopotamya Yürekli Türkmen Reisi…” Dağ gibi, kale gibi dimdik dursa da, evlatları için kireç taşı misali ufalanır yüreği… Koca aşireti, tek lafıyla hizaya sokar sokmasına da, üç kadınla baş etmek kolay mı? Hem de biri Kürt, biri Arap, biri de Laz… Mezopotamya yürekli dediysek boşuna demedik…

Dağhan Külegeç kimdir, kaç yaşında?

Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. 2002 yılında G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2003 yılında ise Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu olarak çalıştı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk tv dizisi, 2003-2004 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Lise Defteri oldu. Serhat karakterini canlandırdığı Lise Defteri’nde 27 bölüm oynayan Külegeç, bu dizinin sona ermesinin ardından kadrosuna katıldığı Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı Jilet karakteri ile 2005-2006 yılları arasında sevenlerinin karşısına geçti. Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve 2011 yılına kadar devam ettiği Kavak Yelleri dizisi olmuştur. Bu projeden sonra 2014 yaz sezonunda Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almış, aynı dönemde Ayşe Erbulak ile birlikte Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’ni kurmuşlardır. 11 Mart’da Show TV ekranlarına gelecek Yeni Gelin dizisinde Kağan karakterini canlandırmaktadır.

Dağhan Külegeç (Kağan Bozok) “Bozokların en büyük varisi, kardeşinin gölgesini yırtmaya çalışan bir büyük abi… ” Şirketlerin ve işlerin yükü onun üzerindedir. İçten içe hep kardeşi Hazar’ı kıskanmıştır. Çünkü Hazar, onun yaşayamadığı hayatı yaşamaktadır. Kağan ise hiçbir zaman Hazar gibi isteklerinin ve tutkularının peşinden gidecek gücü kendinde bulamamıştır. Her ne kadar Hazar’ı yerden yere vursa da, Hazar’ın başı tehlikeye girdiğinde ilk o koşar, yardımına.

Sema Keçik (Möhteber) “Kalender’in ilk karısı; şeytanın pabuç tedarikçisi, alicengiz oyunlarının oyun kurucusu… ” Kalender’in ilk göz ağrısı... Mecazi değil, Möhteber, gerçekten Kalender’in dinmek bilmeyen ağrısıdır. En çok da baş ağrısı... Bozok’ların düşmanı Duran Aşiretindendir. İki düşman aşirete barış köprüsü olacağına tüm köprüleri yakmıştır. Artık hayattaki en ulvi amacı -kendi tabiriyle bela gelin- Bella’yı bir an önce konaktan def etmektir.