Yeni Gelin 21. yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin 20. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak
Yeni Gelin 21. yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Asude'nin konakta bulunması, evdeki diğer kadınları rahatsız etmektedir. Evdeki erkekleri ayartma ihtimalini düşünülünce savaş açmak kaçınılmaz olmuştur. Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında evde açlık grevi vardır. Eğlenceli sahneleriyle ön plana çıkan Yeni Gelin'in yeni bölümünde Bozok Konağı'a Karadeniz'den misafirler geliyor. Peki Yeni Gelin 21. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Ayrıntıları ve yeni gelişmeler haberimizde...
Yeni Gelin 21. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Yeni Gelin 19. bölümü bu akşam Show Tv'de canlı olarak ekrana gelecek. İzleyicinin heyecanla beklediği Yeni Gelin'in 19. yeni bölümünde neler olacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Dizide bu hafta Gökhan’ın kötü sürprizi, başta Afet ve Ayşe olmak üzere, konaktaki kimseyi memnun etmemiş; gelin- kaynana; aylardır yolunu gözledikleri Gökhan’ı bir kadınla görünce bunu kaldıramamıştır. Ayşe, bunu hazmedemediğinde ayılıp bayılırken Afet’in olayları hazmedememe biçimi çok başkadır.Kendi canı ne kadar yandıysa, Gökhan’ın canını da o kadar yakacaktır. Gözünü karartan Afet’i tüm konak ikna etmeye çalışır. gökhan, yaptığına pişman olmuştur olmasına ama artık çok geçtir. Komedi, Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Yeni Gelin'de olaylar bitmek bilmiyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Yeni Gelin dizisinde bu hafta Afet Gökhan'ın askerden döndüğünü görünce çok mutlu oluyor. Ancak tahmin etmediği bir şey vardır. O da Gökhan'ın konağa yeni gelin getirmesidir. Bozok konağına davetsiz bir misafir geliyor. Konak kadınları bu durumdan rahatsız. Bozokların eğlenceli deniz maceralarının ekrana geldiği tanıtımda, Gökhan'ın yeni gelin getirmesiyle büyük üzüntü yaşayan Afet'in Gökhan’a silah doğrulttuğu ve konak halkının korkuyla kaçıştığı sahneler büyük heyecan yarattı. Her yeni tanıtım fragmanında ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölümünde yaşanan tüm detayları bu haberimizde sizler için derledik.
YENİ GELİN 20. BÖLÜM FRAGMANI
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşıyor. Dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.
Yeni Gelin 20. bölümü için nefesler tutulmuşken, yayınlanan fragmanlar eğlenceli gelişmelerin sinyalini verdi. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Yeni Gelin'in 20. bölümünde Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kalıyor. Öte yandan Kalender'in komik çabalarıyla ortalık şenleniyor.
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>Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında Asude krizi
Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında Asude kriziYeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında Asude'nin konakta bulunması, evdeki diğer kadınları rahatsız etmektedir. Evdeki erkekleri ayartma ihtimalini düşünülünce savaş açmak kaçınılmaz olmuştur. Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında evde açlık grevi vardır. İşte, Asude krizini aşmaya çalışan konak ahalisi ve kız isteme merasiminin ekrana geleceği Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Hürriyet Haber
14.10.2017 - 09:49
Yeni Gelin 20. yeni bölüm fragmanında Asude krizi
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Yeni Gelin dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Eğlenceli sahneleriyle ön plana çıkan Yeni Gelin'in yeni bölümünde Bozok Konağı'a Karadeniz'den misafirler geliyor. Konak fena karışıyor. İşte Yeni Yelin 20. bölüm fragmanları ve özeti!
Yeni Gelin 20. bölümü için nefesler tutulmuşken, yayınlanan fragmanlar eğlenceli gelişmelerin sinyalini verdi. Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Yeni Gelin'in 20. bölümünde Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında kalıyor. Öte yandan Kalender'in komik çabalarıyla ortalık şenleniyor.
Asiye’nin Hazar’ı ihbarı, Kalender’i çileden çıkarmış, Asiye’nin Kalender’in gözünden iyice düşmesine sebep olmuştur. Asiye’nin son hamlesi, bardağı taşıran son damladır. Konaktaki tek mutsuz gelin Bella değildir. Afet, Gökhan’ın gelişiyle mutlu günlerine kavuşacağını zannederken hayatı resmen zindana dönmüştür. Çünkü Ayşe’nin içinden dünyanın en eli sopalı kaynanası çıkmıştır. Ayşe’nin son hamlesiyle birlikte Gökhan, karısı ve annesi arasında sıkışıp kalır. Kalender’in de tek derdi onu etkilemek ve gözüne girmektir. Bu yüzden her yolu dener. Asude’nin ilgi alanlarıyla ilgilenmeye, onunla birçok ortak nokta bulmaya çalışır. Taki bunu yaparken de fazlasıyla zorlanır. Çünkü Kalender Ağa’nın ne fiziksel performansı, ne de genel kültürü buna uygun değildir. Kalender, yine de herşeyi göze alır. Kalender’in çabası, eşlerinin de gözünden kaçmaz tabii ki. Göz göre göre kocaları, Asude’ye kur yapmaktadır. Şimdilik ellerinden bir şey gelmez. Bu durumu fark eden yalnızca onlar değildir.
YENİ GELİN 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni Gelin dizisinde geçtiğimiz hafta Gökhan’ın kötü sürprizi, başta Afet ve Ayşe olmak üzere, konaktaki kimseyi memnun etmemiş; gelin- kaynana; aylardır yolunu gözledikleri Gökhan’ı bir kadınla görünce bunu kaldıramamıştır. Ayşe, bunu hazmedemediğinde ayılıp bayılırken Afet’in olayları hazmedememe biçimi çok başkadır.Kendi canı ne kadar yandıysa, Gökhan’ın canını da o kadar yakacaktır. Gözünü karartan Afet’i tüm konak ikna etmeye çalışır. gökhan, yaptığına pişman olmuştur olmasına ama artık çok geçtir. Kalender, konaktaki kötü atmosferin dağılması için kolları sıvar, oğullarını ve gelinlerini denize götürür. Amaçları, yaşanan tatsızlıkları unutmak, iyi vakit geçirmektir. Tabi ki bu mümkün olmaz. Hazar’ın içinde zapt edemediği külhan beyi yine baş göstermiş, yine soluğu parmaklıklar ardında almışlardır. Bozok erkeklerinin başı, büyük bir beladadır.Fakat bir el, bunları tüm belaların içinden çekip kurtarır.Bu el; Kalender’in aklını başından alacak, ona bildiği herşeyi unutturacak birinin elidir. Şimdilik kimse bu tehlikenin farkında değildir. Bozok erkekleri hapisten çıkmış, konağa nispeten sakin bir iklim hakim olmuşken bir Bozok klasiği olarak yine kapıya jandarmalar dayanır. Bu seferki ihbar hem çok ciddi, hem de Kalender Bozok’un kaldıramayacağı türdendir. Yani yine, Hazar ve Bella, yine büyük bir sınavla karşı karşıyadır.
YENİ GELİN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yeni Gelin’in 17. bölümünde; Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğramıştır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyiye ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır.
Bozoklar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozoklar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler. Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp felekten bir gün çalarlar. Günün sonuna doğru aldıkları haberse keyiflerini iyice arttırır. Haftalardır bekledikleri haber gelmiştir. Fakat bu müjdenin tadını çıkaramazlar. Çünkü Temel’in, Bella ile olan hesabı kapanmamıştır. Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
Yeni Gelin’in 16. bölümünde; Bozoklar, konağın karantina altına alınıp, üzerlerine mühür vurulunca Kalender Ağa, ailesinin küçük bir kısmını konakta bırakıp Karadeniz'e yelken açar. Bozoklar artık kaçaktır. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle birlikte bir nevi tatil yapacak hem de yıllardır görüşmediği kaynanasıyla, Asiye'nin akrabalarıyla vakit geçirecektir. Fakat bu planı yaparken ne kaçaklık hayatının gerçeklerini göz önünde bulundurmuştur, ne de Asiye'nin akrabalarının ne kadar deli ve gözü kara olduğunu hesap etmiştir. İşler tabi ki sarpa sarar. Bozoklar, Asiye'nin baba evine adımlarını attıkları an tüm hesaplar tersine döner. Kalender Ağa, hem Asiye'ye resmi nikah yapmak, hem de Asiye'nin akrabalarıyla dünür olmak zorundadır. Kalender ortadaki yanlış anlamayı düzeltmek, Hazar'ın evli olduğunu söylemek istese de başaramaz.
Çünkü Asiye'nin amcası deli Şevki'ye bunu izah etmenin bir yolu yoktur. Orda kaldıkları sürece bu yalanı sürdürmek zorundalardır. Fakat bu yalan, onların başına tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir çoraplar örer. Yalan, yalanı doğurmuştur. Bella ve ailesi evin hizmetlisi olur, Baran hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanır, Bella'nın kısmeti çıkar. İşin içine bir de kaçaklık, jandarma ve ihbarlar girince Bozoklar iyice çıkmaza girerler. Kalender Ağa, tüm bunlardan sıyrılmaya çalışırken Asiye ve ailesinin kurduğu tezgahla gelinini kaybetme noktasına gelir. Çünkü söyledikleri yalan masumiyetini yitirmiş; Bella, hayatının en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. Artık ne bu yalanı, ne de evliliğini sürdürebilecektir.
YENİ GELİN KONUSU NEDİR?
Şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatan dizi, içinde birçok hikâye barındırıyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Ersoy Güler yapıyor. Yakın zaman içinde çekimlerine başlanacak olan "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Yeni Gelin"in başlıyor. Tanıtımda, Youtube paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Feride Hilal Akın'ın seslendirdiği jenerik müziği büyük yankı uyandırdı. Sözlerinin Hakan Tunçbilek'e müziğinin ise Cüneyt Çağlayan'a ait olduğu "Çok Canlar Yakacak" isimli şarkı şimdiden dillerden düşmeyecek gibi duruyor!
Anadolu’da bir aşiretin oğlu ile yaşamak için şehir hayatını geride bırakan fedakâr ve aşık bir kadını canlandıran Bella ile aşiret varisi olan Hazar'ın maceralı aşklarının yanı sıra gelin kaynana arasındaki çekişmeleri konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.
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