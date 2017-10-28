Yeni Gelin 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Gelin son bölüm ekrana kilitledi!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 22. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Hakan Altun’un Ağlamak Yok Yüreğim isimli şarkısı eşliğinde Baran, Şirin ve Ferhat arasındaki aşk üçgeninin ekrana geldiği duygusal tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. . Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. İşte Yeni Gelin 22.bölüm fragmanları ve detaylarını sizler için derledik…

YENİ GELİN 22. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

YENİ GELİN 22. BÖLÜM 1.FRAGMAN

Yeni Gelin bu akşam ekrana gelecek olan 22. bölümünde konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir. Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, her şeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır. Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiştir.

YENİ GELİN 22. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır. Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.

YENİ GELİN 22. BÖLÜM 3.FRAGMAN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

YENİ GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in 21. bölümünde; Kalender’in Asude’ye olan ilgisi, tüm konak halkını alarma geçirmiştir. Asude’nin evdeki varlığı herkes için tehdit oluşturmaktadır. Kamilla sırf bu yüzden evi terk etmiştir. Kalender, Asude’yi evde tutabilmek için her yola başvurmuş, bu uğurda biricik dünürü Kamil’i bile kaybetmeyi göze almıştır. Kalender ise hiçbir şeyi umursamadan sadece Asude’ye odaklanmış, onu etkilemeye çalışmaktadır. Tabi ki ne yazık ki onunla baş başa kalamadığı için emeline ulaşamamaktadır. Konakta aşkı arayan, aşkını elinde tutmaya çalışan ve aşkına karşılık bulmaya çalışan tek kişi Kalender değildir. Şirin, Baran, Ferhat’tan oluşan aşk üçgeni bozulmuş; Ferhat aradan çekilmeye karar veriştir. Bu karar; Baran’la Şirin’in hayatını değiştireceği gibi kendi hayatını da değiştirecektir. Ferhat, farkında olmasa da bambaşka bir hikayenin eşiğine gelmiştir. Şimdilik konaktaki en büyük aşk meselesi, Kalender’inkidir. Konak halkı, el birliğiyle Kalender’i Asude’den soğutmanın yollarını ararlar. Konaktaki kadınların meseleleri çözme biçimleri de sadece entrika olduğundan yine bir entrika çevirmenin yolunu ararlar. Denedikleri birkaç yöntem başarısız olup hatta bunun sonunda kendileri zararlı çıktıklarından daha büyük oynamaya karar verirler. Bu sefer işin içinde oğlanlar ve hatta Bella dahil herkes vardır. Oyun kurucu ise Kamilla’dır. Bu sefer oyun, gerçekten çok büyüktür. Asude, konaktakilerin oyununa gelir, Kalender’e resti çeker. Kalender, büyük bir itham altındadır. Kendini aklaması, Asude’nin tekrar gözüne girmesi nerdeyse imkansızdır.

YENİ GELİN KONUSU

Madrid'lerde Milanolar'da büyümüş olan İspanyol güzeli Bella ve Çukurova'nın kavuran güneşi altında büyümüş aşiret içinde yol yorgan öğrenmiş Hazar Ağa'nın kesişen hayat hikayesini izleyeceğiz. Her ne kadar iki ayrı dünyaların insanları olsalarda aşklarının önüne kimse geçemeyecek ve Bozok Aşireti'nin içerisinde yer alacaklardır. Bella Bozok ailesinin yeni gelini olarak zor günlere göğüs gerecektir.

Yeni Gelin Dizisi Oyuncuları

Arzu Yanardağ (Asude)

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde ,İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi hemşire Nejla Yanardağ, babası ise tiyatro oyuncusu Ferruh Yanardağ'dı. İlk öğretimini Bakırköy İlkokulu'nda tamamlayan genç oyuncu,1993 yılında, Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren TV'de yayınlanan filmleri severek izleyen ve de oyuncu olmayı kafasını takmış olan Yanardağ, 1994 yılında, liseyi bitirdikten hemen sonra mankenlik ajanslarında çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise, Türkiye'nin sayılı modellik ajanslarından Başak Görsoy Mankenlik ve Fotomodellik Ajansına geçti. Ajans çalışmalarına devam ederken, 1997 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kaya Ererez'in üstlendiği Unutabilsem adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon kariyerine başladı. Bu dönemde tanıştığı Mustafa Altıoklar ile uzun bir ilişki yaşayan Yanardağ, Altıoklar'ın yönettiği Asansör adlı filmin başrolünde oynayarak sinemaya da adımını attı. 2000 yılında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almaya başlayan Arzu Yanardağ, Hayat Bağları adlı TV. dizisi ve Kızgın Damdaki Kedi adlı tiyatro oyunlarında rol alarak aldığı dersleri değerlendirdi. 2003 yılında, Çeşme Antik Tiyatro'da sergilenen ve de büyük ilgi çeken Vajina Monologları adlı tiyatro oyununda rol aldı. Muhafazakar kesimden büyük tepki gören oyun, tiyatro seyirci ve eleştirmenlerince büyük beğeni topladı. 2006 yılında, reklamcı Ali Sertel ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 sonra boşanma kararı aldı. "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı. 2007 yılında, rol aldığı sinema filmi olan Umut Adası'nda rol alan Yanardağ, bir yıl sonra, 2008 yılının Temmuz ayında sevgilisi Serhat Türkan ile evlendi ve Türkan soyadını da alarak Arzu Yanardağ Türkan olarak anılmaya başlandı. Ancak 2010 yılında boşanma davası açıp 18 Mart 2011 tarihinde eşinden boşandı. Kızı Alara Maya'nın hayatına anlam kattığını her zaman dile getiren tecrübeli oyuncu, Bu Sen Değilsin adlı tiyatro oyununda rol aldı ve de yönetmen koltuğuna oturmak için eğitimine devam etti. 2006 yılında "Dün Gece Bir Rüya Gördüm" adlı sinema filminde Emre Kınay,Pelin Batu ve Fikret Hakan'la birlikte başrolde oynadı. 2015 yılında "Olur İnşallah" adlı sinema filminde Çetin Altay, Müfit Kayacan ve Mesut Yar ile başrolde oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

2015 - Küçük Gelin 3. Sezon (Bahar) (TV Dizisi)

2014 - Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 - Gölgedekiler (Banu) (TV Dizisi)

2014 - Delisin! Delisin! (Aslı) (Sinema Filmi)

2014 - Galip Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Koğuş Akademisi (Kamuran) (Sinema Filmi)

2013 - Aşk Ağlatır (Sinema Filmi)

2011 - Komik Bir Aşk Hikayesi (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Kolpaçino: Bomba (Sale) (Sinema Filmi)

2011 - Aklın Başına Gelsin (Şermin) (TV Dizisi)

2010 - Kalp Ağrısı (Ece) (TV Dizisi)

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Canan) (Sinema Filmi)

2008 - Zülfikar (Gülce) (TV Dizisi)

2008 - Rüzgar (Özlem) (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (Perihan) (TV Dizisi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Filiz) (TV Dizisi)

2006 - Umut Adası (Vildan) (Sinema Filmi)

2006 - Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sibel) (Sinema Filmi)

2005 - Satıcı (Güllü) (TV Filmi)

2005 - Geçmiş Zaman Elbiseleri (TV Filmi)

2005 - Eylül (Vera) (TV Dizisi)

2005 - Düşler ve Gerçekler (Pınar) (TV Dizisi)

2005 - Cumbadan Rumbaya (Cemile) (TV Dizisi)

2005 - Bir Salkım Üzüm (Lale) (TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Bahar) (TV Dizisi)

2004 - Tatil Aşkları (Hülya) (TV Dizisi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (Zuhal) (Sinema Filmi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Yıldız) (TV Dizisi)

2000 - Ozanlar Yaylası (Sinema Filmi)

2000 - Oyun Bitti (Sinema Filmi)

2000 - Hayat Bağları (Nurgül) (TV Dizisi)

2000 - Dedelerimi Evlendirirken (Bülbül) (TV Filmi)

1999 - Asansör (Savcı) (Sinema Filmi)

1998 - Unutabilsem (Arzu) (TV Dizisi)

1991 - Aile Bağları ( ) (TV Dizisi)

Erna Edis (Fatma)

Gökhan askerden gelir yanında bir sürpriz... Yeni Gelin Fatma

Gökhan

Bozoklu ailesinin en küçük oğludur. Dizi başladığından itibaren isminden çokca söz ettiren Gökhan karakteri 19. bölümde konağa gelmiştir

01 Ocak 1987 Adıyaman doğumlu bir tiyatro oyuncuusdur. Mor Menekşe dizisinde rol almıştır. 2007 yılında Azap filminde ol bulmuştur. Adını Sen Koy'un set ekibinde yer almıştır.