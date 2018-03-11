Yeni Gelin 41.yeni bölüm fragmanı izle Yeni Gelin son 40.bölüm izleme linki Show TV’de! Yeni Gelin’in merakla beklenen 41. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 40. Bölümüyle ekrana gelen Yeni Gelin 41 bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Show Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yeni Gelin her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği, senaryosu Ersoy Güler ‘in elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Ali Gündoğdu’nun olduğu komedi türündeki Yeni Gelin izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İşte Yeni Gelin 41.yeni bölüm fargmanı ve 40.son bölümde yaşananlar...



Dizide Hazar karakterini Tolga Mendi, Bella karakterini Jessica May, Kalendar Ağa karakterini Mustafa Avkıran , Kağan Ağa karakterini ise Dağhan Külegeç canlandırıyor.



Yeni Gelin’in son bölümünde; Möhteber’in rehin aldığı Kalender Ağa’nın diğer kadınlarına işkence etmeye devam etmişti. Hazar ve Bella ise aşk acısı çeken aşıkları tekrar görüştürmek için çabalamıştı. Kalender Ağa ise diğer kadınlarının yokluğundan iyiden iyiye şüphe etmeye başlamıştı.







Yeni Gelin ‘in 40. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





Yeni Gelin 40. Bölümde neler oldu?



Yeni Gelin ‘in ekranlara gelen 40. bölüm fragmanında; Baran ve Şirin’in bu duruma en çok Bella’yı üzüyor. Bella daha fazla acı çekmelerini önlemek için aşık çifti bir araya getiriyor. Bella yaptığı plan ile Şirin evden çıkarıp Baran ile buluşturuyor. İkili uzun süreden sonra bir araya gelince Şirin hemen nikah kıyıp kaçırmalarını Baran’a öneriyor. Bunun üzerine Baran otele götürdüğü Şirin ile yıldırım nikahı kıymak için işlemlere başlıyor. Fakat aksilik ya Baran bir türlü imam bulamıyor. İmam’ı bulamayan Baran otelde tesadüfen gördüğü papazdan imam nikahı kıymasını istiyor.



YENİ GELİN 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Möhteber ise kumalarına işkence etmeye devam ediyor. Fakat kumaların yokluğu Kalender Ağa’nın dikkatinden kaçmıyor. Fakat Kalender Ağa küçük bir araştırmak yaparak kadınlarının kaybolduğunu ve bu işte Möhteber’in parmağı olduğunu anlıyor. Möhteber’in odasını basarak kadınlarının nerede olduğunu soruyor. Möhteber ise sonunda kumaları serbest bırakmak zorunda kalıyor. Geçici bir barış yapan kumalar bu defa Şirin’in ortadan kaybolması durumu ile özel ilgileniyor.



Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. Artık herkes Möhteber’in; Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hem fikirdir. Tabi bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktdır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır.



İki aşık, dünyanın en mutlu insanıdır. Bella’nın sayesinde, şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dahil herkese, bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber, insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikahını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilcektir. Bella’nın; Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri kendisinin bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikahlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin’in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?







Kalender Ağa bu kez kızı Şirin ile konuşmak için odasına gittiğinde Şirin’in yatağında Bella saklanıyor. Şirin’in yokluğunu Kalender Ağa’ya hissettirmese de kaynanalarından durumu gizleyemiyor. Kaynanaları Bella’yı bıçak ve silahlarla tehdit ederken Bella hiç bir şeyi itiraf etmiyor. Sonunda Şirin ve Baran’ın olduğu otele gelenler Baran’ın 3 tane din adamının yanında nikah kıymaya çalışmasına engel oluyor.



Yeni Gelin’in 39. Bölümünde Neler Oldu?



Yeni Gelin’in son bölümünde; Baran aşk acısından ne yapacağını şaşırmıştı. Kendini dağlara taşlara vurup acısını dindirememiş, bunun üzerine Kağan Ağa’ya kendini dövdürmüştü. Hiçbir acı Şirin’den ayrı kalmasından daha fazla acı vermiyordu. Herkes iki aşığın çektiği bu acıdan dolayı üzülüyordu. Fakat kimse Kalender Ağa’yı ikna edemiyordu. Kalender Ağa ise kızının durumuna üzülüyordu fakat ihaneti de affedemiyordu. Diğer yandan iki karısının ortadan kaybolmasına da kafayı takmıştı. Möhteber ise kumaları sakladığı zindanda kötü şeyler yapmaya devam ediyordu. Onları ekmeğe suya muhtaç bırakarak işkence ediyordu. Kamil ve Kamilla ise aralarındaki meseleleri halledemeyince boşanmaya karar vermişti.



Yeni Gelin Konusu



Türk asılllı olan Bella’nın okurken tanıştığı Hazar ile başlayan aşkları kısa zamanda evliliğe dönüşür. Bu evlilik Bella’nın hiç tahmin etmediği ve çok yabancı olduğu bir coğrafyada gerçekleşir. Hazar’a olan aşkından dolayı Çukurova’ya yeni gelin olarak gelen Bella, burada hem kültür çatışması hem de kaynana çatışmasının ortasında sıkışıp kalır. Kalabalık bir konak ve bol entrikalı insanların arasında yeni gelin olarak Bella’nın kendini kabul ettirme hikayesi anlatılıyor.







Yeni Gelin Oyuncuları



Möhteber ( Sema Keçik ) : Kalender Ağa’nın ilk eşi , şeytan kadar akıllı ve tüm entrikaların da kurucusudur. Kalender Ağa karısı için her daim ‘’ilk göz ağrım ‘’ diye seslenir. Çünkü Möhteber ; düşman aşiretin kızıdır. Zamanında iki aşiretin arasındaki kan davası bitsin diye Möhteber ile evlenen Kalender Ağa’nın evliliği boyunca bu kadın yüzünden başı ağrır.



Asiye ( Yonca Şahinbaş ) : Kalender Ağa’nın eşlerinden biri. En entrikacı ve en zeki olanı. Ne kocasını ne de oğlu Hazar’ı kimse ile paylaşamayan Asiye tam bir Karadeniz kadınıdır. Hem çok inatçı hem de oldukça kıskanç olan Asiye diğer iki kumasına çok çektirir. Asiye oğluna layık görmediği Bella’ya cadı kaynanalık yapar ve tüm konağa hayatı zindan eder.



Ayşe (Zeynep Kankonde) : Kalender Ağa’nın ikinci eşi olan Ayşe biraz saf biraz da kafadan çatlak biridir. Fakat özgüveni de bir hayli yüksektir. Zamanla Kalender Ağa’nın ilk eşi Möhteber ile arkadaş olmuş ve 3. eş olan Asiye’ye karşı cephe almıştır. Yemek yemek söz konusu olduğunda asla kendini tutamayan Ayşe’nin yaptığı absürtlükler çok komiktir.