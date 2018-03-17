Yeni Gelin 42.yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin son 41.bölüm izle Show TV’de! Ekranların vazgeçilmez dizisi Yeni Gelin yeni bölüm fragmanları ve Yeni Gelin son bölüm izleme linki haberimizde yerini alıyor. Fenomen dizi Yeni Gelin her Cumartesi saat 20.00’da izleyicisini şoke ediyor. Yeni Gelin yeni 41.bölümde Şirin, Baran’a “evet” demiştir fakat bahtsız aşıklar yine evlenememiştir. Şirin, artık kesin kararlıdır. Babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan asla evlenmeyecektir. Tüm engelleri, sadece aşkıyla aşabileceğine inanmaktadır. Fakat şimdilik bu, imkansız görünmektedir. Çünkü ne Kalender evliliklerine rıza gösterir, ne de Baran teslim olmaya razı olur.Şirin, Baran’a “evet” demiştir fakat bahtsız aşıklar yine evlenememiştir. Yeni Gelin son bölümde Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. Artık herkes Möhteber’in; Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hem fikirdir. İşte merak edilen Yeni Gelin yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar…

YENİ GELİN 41.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin, Baran’a “evet” demiştir fakat bahtsız aşıklar yine evlenememiştir. Şirin, artık kesin kararlıdır. Babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan asla evlenmeyecektir. Tüm engelleri, sadece aşkıyla aşabileceğine inanmaktadır. Fakat şimdilik bu, imkansız görünmektedir. Çünkü ne Kalender evliliklerine rıza gösterir, ne de Baran teslim olmaya razı olur.Şirin, Baran’a “evet” demiştir fakat bahtsız aşıklar yine evlenememiştir. Şirin, artık kesin kararlıdır. Babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan asla evlenmeyecektir. Tüm engelleri, sadece aşkıyla aşabileceğine inanmaktadır. Fakat şimdilik bu, imkansız görünmektedir. Çünkü ne Kalender evliliklerine rıza gösterir, ne de Baran teslim olmaya razı olur. Şirin’in eve dönüşüyle Bella’nın çevirdiği oyunlar da ortaya çıkmıştır. Kalender, Bella’ya ödül niteliğindeki cezayı keser.

Bella, yeniden Bozok’ların yeni gelini olmuştur. Fakat konakta adeta devrim niteliğinde bir değişim olmuştur. Kamilla, başladığı psikolojik tedaviyle adeta kanatsız bir meleğe dönüşmüştür. Tüm konak halkını yemeğe götürür. Onlar yemekteyken Bella, kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir manzarayla tesadüfen karşılaşır. Bir çadırkent dolusu, Kalender Bozokzedeyle karşı karşıyadır. Hazar ve Bella, el ele verip bu yanlış anlaşılmayı ve mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışırlar. Kamilla’nın konağa getirdiği barış havası, Afet ve Nazgül’ü harekete geçirir. Kamilla, nasıl meleğe dönüştüyse kaynanalar da bundan nasbini almalıdır. Fakat planın uygulama kısmındaki küçük bir karışıklıkla konak, şenlik havasına bürünür. Bu şenlikten Baran da nasibini alır. Kalender, sonunda Şirin’i Baran’a vermeye razı olmuştur. Zavallı Baran ve Şirin, Kalender’in bunu bile isteye söylediğini zannedip bayram etse de bahtsız bedevi aşıklarımızın mutluluğu yine bir kelebek ömrü kadar olacaktır

YENİ GELİN 41.BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Gelin 40. Bölümde Neler oldu?

Baran ve Şirin’in bu duruma en çok Bella’yı üzüyor. Bella daha fazla acı çekmelerini önlemek için aşık çifti bir araya getiriyor. Bella yaptığı plan ile Şirin evden çıkarıp Baran ile buluşturuyor. İkili uzun süreden sonra bir araya gelince Şirin hemen nikah kıyıp kaçırmalarını Baran’a öneriyor. Bunun üzerine Baran otele götürdüğü Şirin ile yıldırım nikahı kıymak için işlemlere başlıyor. Fakat aksilik ya Baran bir türlü imam bulamıyor. İmam’ı bulamayan Baran otelde tesadüfen gördüğü papazdan imam nikahı kıymasını istiyor.

Möhteber ise kumalarına işkence etmeye devam ediyor. Fakat kumaların yokluğu Kalender Ağa’nın dikkatinden kaçmıyor. Fakat Kalender Ağa küçük bir araştırmak yaparak kadınlarının kaybolduğunu ve bu işte Möhteber’in parmağı olduğunu anlıyor. Möhteber’in odasını basarak kadınlarının nerede olduğunu soruyor. Möhteber ise sonunda kumaları serbest bırakmak zorunda kalıyor. Geçici bir barış yapan kumalar bu defa Şirin’in ortadan kaybolması durumu ile özel ilgileniyor.

Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. Artık herkes Möhteber’in; Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hem fikirdir. Tabi bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktdır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır.

İki aşık, dünyanın en mutlu insanıdır. Bella’nın sayesinde, şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dahil herkese, bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber, insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikahını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilcektir. Bella’nın; Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri kendisinin bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikahlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin’in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?

Yeni Gelin Konusu

Türk asılllı olan Bella’nın okurken tanıştığı Hazar ile başlayan aşkları kısa zamanda evliliğe dönüşür. Bu evlilik Bella’nın hiç tahmin etmediği ve çok yabancı olduğu bir coğrafyada gerçekleşir. Hazar’a olan aşkından dolayı Çukurova’ya yeni gelin olarak gelen Bella, burada hem kültür çatışması hem de kaynana çatışmasının ortasında sıkışıp kalır. Kalabalık bir konak ve bol entrikalı insanların arasında yeni gelin olarak Bella’nın kendini kabul ettirme hikayesi anlatılıyor.

Yeni Gelin Oyuncuları

Möhteber ( Sema Keçik ) : Kalender Ağa’nın ilk eşi , şeytan kadar akıllı ve tüm entrikaların da kurucusudur. Kalender Ağa karısı için her daim ‘’ilk göz ağrım ‘’ diye seslenir. Çünkü Möhteber ; düşman aşiretin kızıdır. Zamanında iki aşiretin arasındaki kan davası bitsin diye Möhteber ile evlenen Kalender Ağa’nın evliliği boyunca bu kadın yüzünden başı ağrır.

Asiye ( Yonca Şahinbaş ) : Kalender Ağa’nın eşlerinden biri. En entrikacı ve en zeki olanı. Ne kocasını ne de oğlu Hazar’ı kimse ile paylaşamayan Asiye tam bir Karadeniz kadınıdır. Hem çok inatçı hem de oldukça kıskanç olan Asiye diğer iki kumasına çok çektirir. Asiye oğluna layık görmediği Bella’ya cadı kaynanalık yapar ve tüm konağa hayatı zindan eder.

Ayşe (Zeynep Kankonde) : Kalender Ağa’nın ikinci eşi olan Ayşe biraz saf biraz da kafadan çatlak biridir. Fakat özgüveni de bir hayli yüksektir. Zamanla Kalender Ağa’nın ilk eşi Möhteber ile arkadaş olmuş ve 3. eş olan Asiye’ye karşı cephe almıştır. Yemek yemek söz konusu olduğunda asla kendini tutamayan Ayşe’nin yaptığı absürtlükler çok komiktir.

Şirin Bozok ( Feride Hilal Akın ) : Asiye ve Kalender Ağanın kızları olup Hazar’ın da kız kardeşidir. Enerjik, delidolu, eğlenceli bir kız olan Şirin , bir Bozok olarak dünyaya geldiğinden dilediği kadar özgür değildir. Fakat Şirin bir Bozok olsa da bu dünyaya aşkı yaşamak için büyük mücadele verir. Şirin istediğini elde etmek için hep çaba sarf eder.

Çoban Ferhat ( Onur Baytan ) : Bozokların çobanı olan Ferhat aynı zamanda Bozokların kızı Şirin’in de kalbini çalar. Şirin’e olan aşkından dolayı sürekli türküler söyler. Ferhat bir garip çoban iken Şirin bir ağa kızıdır. Bu aşk neredeyse imkansıza yakındır.

Baran Duran ( Halil İbrahim Kurum ) : Duran aşiretinin lideri aynı zamanda Möhteber’in de yeğenidir. Bozok ve Duran aşiretlerinin arasındaki husumetten dolayı Bozoklara düşmanlık besler. Yağız ve yakışıklı bir delikanlı olarak birçok kızı kendine aşık ederken, onun gözü Bozokların Şirin’in den başkasını görmez.